Чехия предоставила Данилишину политическое убежище

Министерство внутренних дел Чехии приняло решение о предоставлении политического убежища экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре в Праге.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Марина МАХИТКОВА.

Таким образом, в ближайшие дни Б.ДАНИЛИШИН будет выпущен на свободу и в случае, если самостоятельно он не сможет найти жилье в Чехии, местные власти окажут ему помощь в этом вопросе.

Б.ДАНИЛИШИН попросил в Чехии политического убежища в конце ноября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Б.ДАНИЛИШИН, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан сотрудниками пражской полиции в столице Чехии 19 октября 2010 года и с тех пор находится в тюрьме Праги.

По версии Генеральной прокуратуры Украины, задержание произошло при обращении его в медучреждение. Адвокат Б.ДАНИЛИШИНА настаивал на том, что экс-министра фактически «сдали» полиции Праги сотрудники Генпрокуратуры при выходе из Посольства Украины в Чехии, после беседы с ним в дипломатическом представительстве Украины.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанное с проведением госзакупок. Следствием действий Б.ДАНИЛИШИНА, сообщали в октябре в МВД, стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, повлекло убытки государства в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.

Украинская оппозиция называет арест Б.ДАНИЛИШИНА преследованием по политическим мотивам. Он был министром в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО с 2007-го по 2010 год.