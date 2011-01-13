Курс НБУ на 14.01.11

Официальный курс НБУ на 14.01.11100 USD – 795.3300 (13 января – 795.8200)100 EUR – 1049.7561 (13 января – 1032.4173)10 RUR – 2.6429 (13 января – 2.6179)Учетные курсы банковских металлов на 14.01.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-109815.19 (13 января-110101.70)961 XAG 10 Серебро-2323.95 (13 января-2355.63)962XPT10Платина-143000.33(13 января-142372.20)964XPD10Палладий-64819.40 (13 января-64063.51)

Официальный курс НБУ на 14.01.11 100 USD – 795.3300 (13 января – 795.8200) 100 EUR – 1049.7561 (13 января – 1032.4173) 10 RUR – 2.6429 (13 января – 2.6179) Учетные курсы банковских металлов на 14.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-109815.19 (13 января-110101.70) 961 XAG 10 Серебро-2323.95 (13 января-2355.63) 962XPT10Платина-143000.33(13 января-142372.20) 964XPD10Палладий-64819.40 (13 января-64063.51)

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