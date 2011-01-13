Чехия предоставила Данилишину политическое убежище - адвокат

Министерство внутренних дел Чехии приняло решение о предоставлении политического убежища экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре в Праге.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Марина МАХИТКОВА.

Таким образом, в ближайшие дни Б.ДАНИЛИШИН будет выпущен на свободу и в случае, если самостоятельно он не сможет найти жилье в Чехии, местные власти окажут ему помощь в этом вопросе.

Как сообщалось, в августе 2010 года Б.ДАНИЛИШИН был объявлен в международный розыск по обвинению в нанесении государству убытков на 13,9 млн. грн. из-за государственных закупок у одного участника.

Интерпол задержал Б.ДАНИЛИШИНА 18 октября в Чехии во время обращения за помощью в лечебное учреждение. Генпрокуратура Украины начала процедуру его экстрадиции.

Б.ДАНИЛИШИН попросил в Чехии политического убежища.

Украинская оппозиция называет арест Б.ДАНИЛИШИНА преследованием по политическим мотивам. Он был министром в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО с 2007-го по 2010 год.