Главное на 13 января (вечер)

Американская неправительственная организация Freedom House в своем рейтинге за 2010 год исключила Украину из категории “свободных” стран, переведя ее в категорию “частично свободных”.

Об этом говорится в обнародованном сегодня ежегодном докладе Freedom House относительно общественных свобод и соблюдения демократических принципов в 194 странах мира, сообщает Washington Рost.

В целом Freedom House отмечает ухудшение на протяжении 2010 года уровня демократических свобод в 25 странах мира. Кроме Украины, это Афганистан, Бахрейн, Бурунди, Камбоджа, Кот д’Ивуар, Джибути, Египет, Эфиопия, Фиджи, Франция, Гвинея-Бисау, Гаити, Венгрия, Иран, Кувейт, Латвия, Мадагаскар, Мексика, Руанда, Шри-Ланка, Свазиленд, Таиланд, Венесуэла и Замбия.

Кроме того, в докладе отмечается, что в Китае, Египте, Иране, России и Венесуэле наблюдается усиление репрессивных мер.

Министерство внутренних дел Чехииприняло решение о предоставлении политического убежища экс-министру экономики Украины Богдану ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре в Праге.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Марина МАХИТКОВА.

Таким образом, в ближайшие дни Б.ДАНИЛИШИН будет выпущен на свободу и в случае, если самостоятельно он не сможет найти жилье в Чехии, местные власти окажут ему помощь в этом вопросе.

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн., в т.ч. в декабре – 2 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК “Нафтогаз Украины”, банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

В 2010 году объем операций по приобретению ОВГЗ в портфель Нацбанка составлял 27,6 млрд. грн. (в декабре – почти 1 млрд. грн.) , по их продаже – 7,4 млрд. грн. (в декабре – 2,1 млрд. грн.).

Кроме этого, Национальный банк Украины в прошлом году осуществлял операции купли-продажи ОВГЗ через механизм двусторонней котировки, в рамках которых было продано госбумаг по номинальной стоимости на сумму 9,2 млрд. грн. (в декабре – на 1,1 млрд. грн.) и приобретено на сумму 4,3 млрд. грн. ( в декабре – на 1,7 млрд. грн.).

На начало 2011 года Нацбанк имел в своем портфеле ОВГЗ на сумму 63,33 млрд. грн.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который за 2010 год составил 30,689 млрд. грн., в том числе основной долг – 19,556 млрд. грн., уплата дохода – 11,134 млрд. грн.

Денежная масса в Украине в 2010 году увеличилась на 22,8% (за декабрь – на 4,2%) и на 1 января 2011 года составила 598,4 млрд. грн., монетарная база – на 15,8% (за декабрь – на 4,6%), до 225,7 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, основными принципами денежно-кредитной политики на 2010 год (приняты Советом Нацбанка 10 сентября 2009 года) был предусмотрен темп роста монетарной базы на уровне 9-13%.

По данным НБУ, общий объем депозитов за 2010 год увеличился на 26,4% (в декабре – на 3,7%) – до 414,2 млрд. грн. Рост депозитов физических лиц составил 28,5%, в т.ч. в декабре – 3%, до 271,7 млрд. грн., юридических лиц – на 22,5%, в т.ч. в декабре – на 5,1%, до 142,5 млрд. грн.

Объем наличности вне банков за прошлый год увеличился на 16,5% (в декабре – на 5,6%) – до 183 млрд. грн.

НБУ отмечает, что ускорение темпов расширения денежной массы в декабре обусловлено высокими темпами роста депозитов и наличности вне банков.

На динамику монетарной базы в последний месяц 2010 года существенно повлияли бюджетные факторы – объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины на протяжении декабря уменьшился на 74,9% – до 2,7 млрд. грн.

Объем операций НБУ по мобилизации средств банков через размещение депозитных сертификатов за 2010 год (учитывая операции обратного репо) составил 248,1 млрд. грн., в т.ч. в декабре – 11,2 млрд. грн.

Объем средств на корреспондентских счетах банков в декабре уменьшился на 3,8%, с начала года – на 3,9%, до 16,7 млрд. грн.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в декабре прошлого года, составил 12,4 млрд. грн. Из них по состоянию на 1 января 2011 года на отдельный счет в Национальном банке Украины перечислено 7,7 млрд. грн.

В НБУ считают, что уровень корсчетов банков «был достаточным для обеспечения банками своевременного осуществления текущих операций и кредитной поддержки процессов экономического развития».

Кроме того, регулятор заявляет об отсутствии у банков проблем с ликвидностью, свидетельством чего является их низкий спрос на кредиты Нацбанка. В 2010 году объем операций по рефинансированию составил 5,2 млрд. грн., в том числе в декабре – 409,4 млн. грн.

За 2010 год общий объем кредитных вложений увеличился на 1% (в декабре – уменьшился на 0,3%) – до 724,6 млрд. грн.

«В то же время, оценивая кредитную активность банков как в декабре, так и в целом за 2010 год, следует обратить внимание на то, что уменьшение объема кредитных вложений произошло за счет уменьшения кредитов, предоставленных физическим лицам (в декабре – на 2,4%, за год – на 13,1%), а кредиты, предоставленные юридическим лицам, увеличились на 0,5% и 7,9% соответственно», – говорится в сообщении Нацбанка.

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О мерах, направленных на обеспечение постоянного функционирования предприятий топливно-энергетического комплекса”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 260 народных депутатов из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предлагается уточнить расчетную дату, срок действия процедуры погашения задолженности и срок проведения реструктуризации кредиторской и/или дебиторской задолженности для предприятий топливно-энергетического комплекса и обеспечения конституционного права человека на судебную защиту.

С целью активизации процессов погашения задолженности в отрасли расчетной датой предложено 1 января 2007 года, действие специальной процедуры было продлено до 1 января 2013 года, а проведение реструктуризации кредиторской и/или дебиторской задолженности разрешено на срок до 20 лет с даты заключения соответствующих договоров о реструктуризации задолженности.

Кроме того, для выполнения норм Конституции Украины по обеспечению конституционного права человека на судебную защиту закон предполагает снятие моратория на обращение взысканий на средства предприятий топливно-энергетического комплекса для погашения их задолженности по выплате обязательств по трудовым правоотношениям, в частности, по выплате выходного пособия, других выплат (компенсаций), которые принадлежат работнику в связи с трудовыми отношениями.

Украина достигла небольшого прогресса в борьбе с коррупцией в течение последних 4 лет, несмотря на постоянные заявления лидеров страны о намерении предпринимать действия.

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в новом докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Украина должна срочно ввести в действие антикоррупционные законы для выполнения своих международных обязательств и продемонстрировать большую политическую волю в борьбе с коррупцией», - отмечается в документе.

Организация, в частности, рекомендует Украине принять фундаментальное антикоррупционное законодательство, усилить ответственность государственных учреждений за борьбу с коррупцией и создать специальный орган по расследованию коррупционных действий со специальными прокурорами.

Кроме того, список рекомендаций включает в себя реформирование законодательства о государственной службе и конфликте интересов, пересмотр системы контроля за финансированием политических партий для обеспечения прозрачности такого финансирования, дальнейшее развитие общественного диалога, в частности, с бизнесом для борьбы с коррупцией.

В докладе также отмечается, как позитив, принятие Украиной нового закона о государственных закупках, а также закона о судоустройстве, улучшающего гарантии независимости и беспристрастности судебной системы.

ОЭСР оценил усилия Украины в борьбе с коррупцией в рамках Инициативы относительно Восточной Европы и Центральной Азии, носящей название Стамбульский антикоррупционный план действий.

Эта инициатива стартовала в 2003 году для поддержки антикоррупционных реформ в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Российской Федерации, Таджикистане, Украине и Узбекистане.

Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ сегодня в Баку подписали совместную декларацию о поставках газа в Европу. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Азербайджан взял обязательства на поставки достаточного количества газа для обеспечения реализации проекта Южного энергетического коридора, в то время как ЕС будет способствовать доступу этого газа на свои рынки.

«Это значительный прорыв. Это соглашение подтверждает прямой доступ Европе к газу из Каспийского бассейна, позволяя, таким образом, реализовать проект Южного коридора», - заявил по этому поводу президент Еврокомиссии.

«Поскольку импорт будет возрастать в ближайшие десятилетия, нам необходимы новые страны-поставщики», - отметил комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР.

В совместном заявлении также отмечается, что ЕС и Азербайджан совместно будут обеспечивать инфраструктуру для поставок газа в Европу.

Южный коридор предусматривает возможность строительства ряда новых газопроводов, в частности «Набукко», либо развитие существующей инфраструктуры в странах-транзитерах.

(УНИАН)