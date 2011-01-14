Анонс на 14 января

* В г.Белая Церковь состоится выездное заседание коллегии КОГА, посвященное стратегии развития Киевской области в 2011 г. Участники: министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк; председатель КОГА Анатолий Присяжнюк, начальник ГУ агропромышленного развития КОГА Александр Покотило; начальник ГУ Пенсионного фонда Украины в Киевской области Николай Павелко; начальник ГУ здравоохранения КОГА Олег Ременник и др. В программе: осмотр фермерских хозяйств Белоцерковского района; совещание; пресс-конференция министра аграрной политики Украины М.Присяжнюка и председателя КОГА А.Присяжнюка.

* Пресс-конференция авиакомпании «Визз Эйр Украина», во время которой ген.директор «Визз Эйр Украина» Сергей Дементьев и исполнительный вице-президент группы Wizz Air Джон Стефенсон подведут итоги работы за 2010 год, а также объявят о смене базового аэропорта авиакомпании в г. Киеве.

* В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Насколько будут дорожать продукты питания в 2011 году? Какие именно и почему?». Участники: ген.директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа, заместитель ген.директора Украинской аграрной конфедерации Александр Ярославский.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Рынок недвижимости-2010: стабильность и предпосылки к росту как основная тенденция года». Ведущие столичные агентства недвижимости «Благовест» и Park Lane поделятся результатами работы за 2010 год и своим видением перспектив рынка недвижимости Киева на 2011 год. Будут предоставлены данные по количеству сделок купли-продажи и аренды объектов недвижимого имущества, проведенных обеими компаниями совместно с риелторами-партнерами, являющимися абонентами единой базы данных и объему средств, инвестированных в недвижимость по результатам 2010 года. Будут выделены наиболее активные сегменты и направления, а также самые значимые события и новости рынка недвижимости. Участники: ген.директор АН Park Lane Галина Мельникова и ген.директор АН «Благовест» Ирина Луханина (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 499-40-10, (050) 443-39-87, e-mail: panchenko.ls@frg.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98