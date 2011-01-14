Кабинет министров Японии ушел в отставку

Кабинет министров Японии в полном составе ушел в отставку в связи с предстоящей реорганизацией.

В соответствии с установленной законом процедурой глава правительства Наото КАН принял заявления всех министров об уходе в отставку. Новый состав правительства уже объявлен, сообщает NEWSru.

Большинство ключевых министров сохранили свои посты. В частности, руководители внешнеполитического и оборонного ведомств Сэйдзи МАЭХАРА и ТОСИМИ Китадзава, а также министр финансов Есихико НОДА остались на прежних местах.

Новым генеральным секретарем Кабинета министров, который в японской бюрократической иерархии считается "человеком номер два", назначен 46-летний демократ Юкио ЭДАНО, передает ИТАР-ТАСС.

Постов лишились генеральный секретарь прежнего Кабмина Есито СЭНГОКУ и министр транспорта Сумио МАБУТИ. На их отставке настаивала оппозиция, угрожая бойкотировать предстоящую в этом месяце сессию парламента.

Новым генсеком правительства станет нынешний первый заместитель генерального секретаря правящей Демократической партии Юкио ЭДАНО - близкий политический союзник премьера.

Внимание наблюдателей привлекает решение Н.КАНА включить в обновленный состав правительства видного в недавнем прошлом деятеля Либерально-демократической партии, бывшего министра финансов Каору ЕСАНО. Накануне он принял это предложение премьера и вышел из лагеря оппозиции, и ожидается, что он получит министерский портфель, связанный с финансовой и налоговой политикой.

Во второй половине дня состоится утверждение нового Кабинета министров в императорском дворце, затем премьер-министр проведет первое заседание реорганизованного правительства.