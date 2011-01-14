ДАЙДЖЕСТ СМИ за 14 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Милиция допрашивает свыше 100 активистов налогового Майдана», в котором пишет – после проведения акций протеста против принятия Налогового кодекса милиция возбудила четыре уголовные дела. По ним силовые структуры вызывают на допросы свыше 100 активистов "налогового" Майдана…

http://delo.ua/ukraine/milicija-doprashivaet-svyshe-100-150085/

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Также «Дело» публикует материал «Расходы чиновников оставили вне контроля», в котором пишет - Верховная Рада не поддержала законопроект, которым предусматривалось обязательное декларирование высшими чиновниками своих расходов на сумму свыше 1700 гривен…

http://delo.ua/ukraine/rashody-chinovnikov-ostavili-vn-149962/

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Издание «Экономические известия» в публикации «НКРЭ повысила тарифы на электроэнергию на 30%» пишет - слухи о разовом двукратном повышении цены киловатт-часа для бытовых потребителей в этом году не подтвердились. Когда Нацкомиссия пересмотрит энерготарифы в следующий раз, пока не знает никто…

http://markets.eizvestia.com/full/nkre-povysila-tarify-na-elektroenergiyu-na-30

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Также «Экономические известия» в публикации «Стоимость нефтепродуктов растет под влиянием роста акцизных сборов и мировых цен на нефть» пишут - цены на бензин и дизтопливо постепенно растут. Так, по данным консалтинговой компании UPECO, за прошедший календарный месяц средние розничные цены на нефтепродукты выросли на 0,5-0,7 грн. за литр…

http://markets.eizvestia.com/full/stoimost-nefteproduktov-rastet-pod-vliyaniem-rosta-akciznyh-sborov-i-mirovyh-cen-na-neft

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«Экономические известия» в публикации «Пенсионный фонд обделили валютой» пишут - Верховная Рада отменила сбор в Пенсионный фонд с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты. Финансисты приветствуют данный шаг, полагая, что упразднение сбора усилит гривню и стабилизирует валютный рынок…

http://finance.eizvestia.com/full/pensionnyj-fond-obdelili-valyutoj

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«Газета по-киевски» в публикации «12 рейсов в день для крохотных «Жулян» пишет – лоу-кост компания «Визз эйр» перебазируется из «Борисполя» в «Жуляны», но сможет ли аэропорт с залом ожидания на 16 человек принимать больше десятка регулярных рейсов в сутки?…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/14/015255.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Wikipedia начиналась с порно» пишет – вряд ли Джимми Уэйлс, основатель сайта, мог предполагать, что всего лишь спустя десятилетие на планете вряд ли останется человек, который ни разу не слышал слова Wikipedia...

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/14/005138.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Пенсионный возраст повысят, так как наши женщины не хотят рожать» пишет – при этом декретный отпуск в стаж засчитывать больше не будут…

http://www.segodnya.ua/news/14212676.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Восемь лет за однодневку» пишет – Президент России Дмитрий Медведев требует задушить фирмы-однодневки. Минюст придумал для этого новый состав преступления…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253113/vosem_let_za_odnodnevku

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Также издание «Ведомости» в публикации «Открытие Европы» пишет – россияне могут получить привилегии при получении виз в страны шенгенской зоны — уже третью визу будут выдавать на пять лет…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253114/otkrytie_evropy

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Издание «Известия» в публикации «Продукты подорожают» пишет – по оценкам международных экспертов, продовольственная инфляция в 2011 году рискует повторить показатели предкризисного 2008 года...

http://www.izvestia.ru/economic/article3150391/

(УНИАН)