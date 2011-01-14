Деятельность нынешней власти закрывает украинцам дорогу в Европу - Стецькив

Народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что деятельность нынешней власти закрывает украинцам дорогу в Европу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

По убеждению Т.СТЕЦЬКИВА, предоставление Чешской республикой экс-министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ политического убежища и исключения Украины международной организацией Freedom house из списка свободных стран стало прямым следствием “бездарной азиатской политики украинской власти во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, направленной на подавление демократии, свободы слова, наращивания массовых репрессий против всего украинского”.

Депутат считает, что вышеупомянутые факты однозначно свидетельствуют о незаконности и предубежденности действий украинских судов относительно арестов в Украине высокопоставленных должностных лиц, преследований активистов «Налогового майдана», многочисленных обысков и притеснений журналистов и известных деятелей культуры.

“Практика массовых политических репрессий, примененных властью в последнее время, получила четкое осуждение как внутри страны, так и со стороны развитых демократических стран. А это значит, что под сомнение поставлена легитимность самой нынешней власти и В.ЯНУКОВИЧА лично. Партия регионов сама на протяжении 2010 года подрывала эту легитимность, создав сначала незаконную коалицию «тушек», а позже посредством решения Конституционного Суда монополизировав власть в руках одного человека”, - отметил Т.СТЕЦЬКИВ.

По его мнению, ни одна демократическая страна после этого не захочет иметь дела с такой «украинской» властью. “Однако самым плохим является то, что заложниками этой власти стали 45 млн. украинцев. Из-за политической паранойи и банального желания мести нескольких людей на вершине власти, украинским гражданам закрыта дорога в Европу. Не будет безвизового режима с Европейским Союзом, не будет для бизнеса зоны свободной торговли с ЕС. Нужна ли украинскому народу такая власть? Вопрос риторический, ответ очевиден”, - подчеркнул депутат.