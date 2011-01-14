ГЛАВНОЕ на 14 января (день)

Основные события первой половины дня

Макроэкономика

Инфляционные ожидания у представителей реального сектора экономики снижаются, при этом усиливаются ожидания обесценивания гривни по отношению к доллару США и евро. Такие результаты ежеквартального опроса руководителей предприятий, проведенного в ноябре 2010 года, обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, инфляционные ожидания снизились и составили на следующие 12 месяцев в среднем 14,1% против 14,5% в предыдущем квартале. Основным фактором влияния на потребительские цены названо увеличение расходов на производство. В то же время, стремительно выросла оценка влияния фактора «налоговые изменения», которая почти достигла уровня оценки влияния расходов на производство. При этом влияние колебаний обменного курса гривни и действий НБУ на инфляционные процессы снижалось.

Второй квартал подряд респонденты ожидают замедления роста объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев, что подтверждается снижением баланса ожиданий (разница между процентом позитивных и негативных оценок) на 3,7 п.п. до 13,8%. Среди основных дестабилизирующих факторов производства и ценового развития значительно увеличилась оценка налогового давления.

Оценки текущей экономической активности оставались сдержанными, что указывает на медленное возобновление экономики. Согласно результатам опроса, респонденты продолжают негативно оценивать текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий, хотя негативный баланс ожиданий уменьшился и составил (-7%) против (-9,7%) в 3 кв. 2010 года.

Индекс деловых ожиданий предприятий в 4 квартале 2010 года вырос до 120% против 115,4% в предыдущем квартале. Это произошло за счет ожиданий относительно роста общих объемов реализации произведенной продукции, инвестиционных расходов и занятости.

Ожидание относительно роста цен на товары и услуги и на продукцию собственного производства ослабились. Будут увеличиваться производственные расходы и расходы на оплату труда наемных работников. Рост цен на сырье, материалы и на энергоносители остаются самыми влиятельными факторами изменений исходных цен. Стабильный курс гривни, как и в предыдущем квартале, способствовал укреплению тенденции к уменьшению оценки влияния обменного курса на изменение уровня исходных цен. Также продолжала снижаться оценка влияния уровня процентной ставки по кредитам на изменение отпускных цен предприятий.

Респонденты снова отметили смягчение условий получения банковских кредитов и ожидают роста потребностей в кредитных средствах в следующие три месяца. Использование кредитных ресурсов предприятиями больше всего сдерживают высокий уровень процентных ставок по кредитам. Влияние фактора курсовых колебаний усилилось.

Было опрошено 1243 предприятия во всех регионах страны, которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам и по количеству работников.

«Предоставленные результаты являются отображением мнения респондентов - руководителей предприятий Украины в ноябре 2010 года и не является оценками НБУ», - говорится в сообщении.

* * *

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в Украине в январе-ноябре 2010 года составило 7 млрд. 958 млн. долл., что на 64% больше, чем в январе-ноябре 2009 года (4 млрд. 843,1 млн. долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за январь-ноябрь 2010 года экспорт товаров составил 41 млрд. 129,6 млн. долл. (на 29,8% больше показателя за январь-ноябрь 2009 года), импорт – 54 млрд. 087,6 млн. долл. (на 33,9% больше). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,85 (за январь-ноябрь 2009 г. – 0,88).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 216 стран мира.

В общем объеме экспорта товаров, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года, увеличилась доля черных металлов – с 26,1% до 29%, энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 5,1% до 7,3%, руд, шлаков и золы – с 3,3% до 5,1%, железнодорожных или трамвайных локомотивов, путевого оборудования – с 1,9% до 4,5%, продуктов неорганической химии – с 1,7% до 2,2%, жиров и масел животного и растительного происхождения — с 4,4% до 4,8%.

В то же время уменьшился удельный вес механических машин – с 7% до 6,1%, электрических машин – с 5,5% до 4,9%, зерновых культур – с 9% до 4,6%, изделий из черных металлов – с 5,1% до 3,8%, семян и плодов масличных растений — с 2,7% до 2%.

В общем объеме импорта товаров увеличилась доля энергетических материалов, нефти и продуктов ее перегонки – с 32,1% до 32,4% электрических машин – с 5% до 5,9%, наземных транспортных средств, кроме железнодорожных, – с 4,4% до 5,5%, черных металлов – с 2,5% до 3,2%. Уменьшился удельный вес механических машин – с 8,6% до 7,5%, фармацевтической продукции – с 4,6% до 3,9%, бумаги и картона — с 2,7% до 2,4%.

По данным Госкомстата, в ноябре 2010 года экспорт товаров увеличился, по сравнению с октябрем прошлого года, на 29,4% и составил 5 млрд. 133,8 млн. долл., импорт – на 37,8%, до 6 млрд. 232,4 млн. долл. Отрицательное сальдо в ноябре т.г. составило 1 млрд. 098,6 млн. долл. против 554,6 млн. долл. за ноябрь 2009 года.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2009 году уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 5 млрд. 732,7 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 4 млрд. 352 млн. против 18 млрд. 580,9 млн. долл. и 5 млрд. 273,3 долл. соответственно в 2008 году.

Банки

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в декабре 2010 г. увеличился на 1%, или на 0,035 млрд. грн., и по состоянию на 1 января 2011 г. составил 3,39 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, количество его участников не изменилось - 170 банков, количество временных участников увеличилось на 1 банк – до 5 банков.

На начало ноября Фонд гарантирования вкладов проводил выплаты вкладчикам таких банков: «Земельный банк», «Ипобанк», «Днестр», «БИГ Энергия», «Трансбанк», «Арма», «Укрпромбанк», «Украинская финансовая группа», «Восточно-Европейский банк», «Банк регионального развития», «Европейский», «Национальный стандарт», «Одесса-Банк», «Причерноморье», «Европейский банк развития и сбережений».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд гарантирования вкладов Украины в 2009 году составили более 2 млрд. грн. (сумма банковских взносов – около 927 млн. грн., из госбюджета – 1 млрд. грн.). При этом из Фонда было выплачено более 1 млрд. грн. гарантированной суммы вкладчикам пяти ликвидируемых коммерческих банков.

Валютный рынок

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 13 января т.г. составил 305,6 млн. долл. (в эквиваленте), что на 23,6 млн. долл. меньше, чем за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 173,1 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9820 грн./долл., к 12:00 цены упали – 7,9620/7,9705 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9550/7,9590 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2650 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2645/0,2648 грн./рубль. К закрытию цены снизились – 0,2640/0,2643 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,1185 рублей за доллар (-0,2335).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3127/1,3129 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,3190/1,3192 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4555/10,4780 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,4685/10,4860 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4735/10,4850 грн./евро.

* * *

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9540/7,9650 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись – 0,2653/0,2658 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6735/10,6895 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3413/1,3415 долл./евро (четверг, 13 января, - 1,3127/1,3129 долл./евро).

В четверг, 13 января, Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9550/7,9650.

* * *

«Дочерний Банк Сбербанк России» (Киев) открыл программу по кредитованию физических лиц в российских рублях. Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН в пятницу первый заместитель «Сбербанка России» Александр ВЕДЯХИН.

«Кредитование в твердых валютах – это большой риск. Поэтому, как альтернативу, наш банк предлагает мягкую валюту – российский рубль», - сказал А.ВЕДЯХИН, при этом добавил, что колебания курса гривны, по сравнению с российским рублем, за последние несколько лет, были не более 20%. Такой уровень является приемлемым для финансирования ипотечных и автомобильных кредитов, которые требуют наличия длинного ресурса.

А.ВЕДЯХИН также отметил, что с 1 января 2010 года утратили силу правовые нормы, которые напрямую запрещали кредитование физических лиц в иностранной валюте. На сегодня в Украине действуют повышенные нормативные требования Национального банка Украины (НБУ) касательно формирования резервов под выданные кредиты субъектам, у которых нет валютной выручки. Влияние этой нормы на финрезультат, по словам банкира, удастся нивелировать за счет первоначального взноса по таким кредитам в 50%.

Напомним, ранее Нацбанк заявлял о своих намерениях в законодательном порядке запретить валютное кредитование. По этому поводу А.ВЕДЯХИН сказал: «Что касается запрета кредитования в твердых валютах, то здесь мы полностью поддерживаем регулятора, что касается кредитования в мягких валютах, то мы думаем, что здесь гораздо больше плюсов для украинской экономики, чем минусов».

Согласно плану, «Сбербанк России» на конец 2011 года планирует иметь портфель кредитов физлицам в мягких валютах на уровне 1 млрд. грн. в эквиваленте.

Как сообщал УНИАН, на период финансового кризиса «Сбербанк России» прекратил выдачу кредитов физическим лицам и возобновил эти программы в ноябре 2010 года.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 октября 2010 года составили 8,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 7,505 млрд. грн., обязательства – 7,341 млрд. грн., уставный капитал – 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,054 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в январе-сентябре 2010 года получил убыток 1,487 млрд. грн.

Налоги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от премьер-министра Николая АЗАРОВА завершить проведение налоговой реформы и дерегуляцию ведения предпринимательской деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, это глава государства подчеркнул сегодня во время заседания Управляющего совета Комитета по экономическим реформам.

В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на неотложную необходимость завершения некоторых реформ, начало которых было положено в прошлом году. В частности, он акцентировал внимание на завершении налоговой реформы, а также задач по дерегуляции ведения предпринимательской деятельности в Украине.

«Поэтому мое категорическое требование: завершить задание дерегуляцию как безотлагательную, Николай Янович. Это на Вашей совести», - сказал Президент, обращаясь к премьер-министру.

Как отметил глава государства, этот процесс заключается в плоскости воплощения нового Налогового кодекса.

«И начало налоговой реформы сейчас должно также показать путь ее завершения. И я ожидаю от Вас, когда Вы предусматриваете завершить налоговую реформу», - заявил Президент премьер-министру.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ выдвинул требование к правительству завершить разработку и принятие необходимых нормативно-правовых актов, направленных на полноценное внедрение нового Налогового кодекса.

Приватизация

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О приостановке приватизации пакета акций, принадлежащих государству в уставном фонде Закрытого акционерного общества “Одесская киностудия”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 354 народных депутата из 420, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с принятым решением, временно, до принятия закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения условий для возобновления украинского киноискусства, приостановлена приватизация и запрещено внесение государством в уставные фонды хозяйственных обществ всех форм собственности пакета акций, принадлежащего государству в уставном фонде закрытого акционерного общества “Одесская киностудия”, а также передача его в залог.

Кабинету министров поручено обеспечить выполнение этого закона, и в трехмесячный срок со дня его опубликования разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения условий для возобновления украинского киноискусства".

Промышленность

Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-ноябре 2010 года составил 49 млрд. 692,7 млн. грн. против «минус» 15,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2010 г. прибыль получили 56,4% предприятий страны – они завершили 11 месяцев с финансовым результатом 130 млрд. 665,7 млн. грн.

С убытком январь-ноябрь т.г. завершили 43,6% предприятий Украины, их финрезультат составил 80 млрд. 973 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 45% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 31 млрд. 958 млн. грн. Прибыль получили 55% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 57 млрд. 832,7 млн. грн. Финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-ноябрь 2010 года составил 25 млрд. 874,7 млн. грн.

Справка УНИАН. Финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2009 году составил «минус» 31 млрд. 589,9 млн. грн. против «плюс» 8 млрд. 954,2 млн. грн. за 2008 год.

Прибыль по итогам 2009 года получили 58,7% предприятий страны, их финрезультат составил 99 млрд. 003,7 млн. грн. Убыток получили 41,3% предприятий, их финрезультат составил 130 млрд. 593,6 млн. грн.

* * *

Украина в январе-ноябре 2010 года увеличила экспорт давальческого сырья на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 48 млн. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе-ноябре т.г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 58,4 млн. долл., что на 48,9% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-ноябре т.г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 2 млрд. 162,5 млн. долл., что на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-ноября прошлого года на 60,8% и составил 3 млрд. 979,1 млн. долл.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году экспортировала давальческого сырья на сумму 41,2 млн. долл., что на 41,3% меньше, чем в 2008 году.

В 2009 году в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 46,8 млн. долл., что на 35,5% меньше, чем в 2008 году.

В прошлом году в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 705,4 млн. долл., что на 31,8% меньше, чем в 2008 году. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, по итогам 2009 года составил 2 млрд. 788,8 млн. долл., что на 30,8% меньше, чем в 2008 году.

Автопром

Производство легковых автомобилей в Украине в 2010 году, по оперативным данным, увеличилось на 14,2%, по сравнению с 2009 годом, до 74,992 тыс. штук. Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, производство автобусов в Украине в 2010 году увеличилось на 76,5%, по сравнению с 2009 годом, до 2693 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в 2010 году увеличилось в 2,2 раза, по сравнению с 2009 годом, до 5129 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году производство легковых автомобилей в Украине сократилось на 83,6%, по сравнению с 2008 годом, до 65,7 тыс. штук. Производство автобусов в Украине в 2009 году сократилось на 85,4%, по сравнению с 2008 годом, до 1473 штук, а производство грузовых автомобилей сократилось на 78,8% – до 2499 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.

* * *

Производитель автомобилей марок VW Group – ЗАО «Еврокар» (Ужгородский р-н, Закарпатская обл.) - в 2010 году увеличил производство автомобилей различных марок в 2 раза, по сравнению с 2009 годом, - до 7,195 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит «Еврокар».

В сообщении отмечается, что в декабре 2010 года «Еврокар» увеличил производство автомобилей различных марок на 59,1%, по сравнению с декабрем 2009 года, - до 654 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Еврокар» сократил производство автомобилей различных марок на 90,1%, или на 32328 штук, по сравнению с 2008 годом, до 3564 штук.

Справка УНИАН. ЗАО «Еврокар» (с. Соломоново Ужгородского района Закарпатской области) является производителем автомобилей марок Volkswagen Group в Украине.

С сентября 2004 года компания ведет строительство второй очереди производственных мощностей, что позволит увеличить ежегодное производство автомобилей до 45 тыс. штук в год с одновременным углублением локализации производства на территории Украины.

Холдинг Volkswagen владеет марками Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Bentley и некоторыми другими.

* * *

ООО «Кременчугский автосборочный завод» (КрАСЗ, г. Кременчуг, Полтавская обл.) в 2010 году увеличило производство автомобилей различных марок и модификаций на 69,2%, по сравнению с 2009 годом, до 6341 штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», в которую входит КрАСЗ.

В сообщении отмечается, что в декабре 2010 года КрАСЗ увеличил производство автомобилей различных марок в 2,1 раза, по сравнению с декабрем 2009 года, до 527 штук.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году КрАСЗ сократил производство автомобилей различных марок и модификаций на 86,4%, или на 23799 штук, по сравнению с 2008 годом, до 3748 штук.

Справка УНИАН. ООО «Кременчугский автосборочный завод», входящее в состав группы компаний «АИС», осуществляет крупно-узловую сборку автомобилей различных марок. Производственные площади (26,0 га) и развитая инфраструктура позволяют собирать 40 тыс. автомобилей в год.

АПК

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно деятельности садоводческих обществ и дачных кооперативов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие этого решения проголосовали 329 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон предусматривает, что к землям общего пользования садоводческих обществ относятся земельные участки, занятые защитными полосами, дорогами, проездами, зданиями и сооружениями общего пользования.

Земли общего пользования садоводческих обществ безвозмездно передаются ему в собственность по ходатайству высшего органа управления общества к соответствующему органу исполнительной власти или органу местного самоуправления на основании технической документации по землеустройству относительно составления документов, удостоверяющей право на земельный участок.

Земли общего пользования дачного кооператива безвозмездно передаются ему в собственность по ходатайству высшего органа управления кооператива к соответствующему органу исполнительной власти или органу местного самоуправления на основании технической документации по землеустройству относительно составления документов, удостоверяющей право на земельный участок.

К землям общего пользования дачного кооператива относятся земельные участки, занятые защитными полосами, дорогами, проездами, зданиями и сооружениями общего пользования.

Земли общего пользования дачного кооператива безвозмездно передаются ему в собственность из земель государственной или коммунальной собственности в соответствии с законом.

* * *

С целью снижения цен на продукты питания в Министерстве аграрной политики и продовольствия намерены в этом году возродить оптовые рынки, в частности «Укркоопсоюз».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр Николай ПРИСЯЖНЮК во время пребывания с рабочей поездкой вместе с губернатором Киевской области Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ в Белоцерковском районе.

«Развитие оптовых рынков - как раз самая главная задача. «Укркоопсоюз» сегодня должен вернуться к выполнению своих обязанностей и предназначений… Я считаю, что этот шаг мы обязательно предпримем в этом году – «Укркоопсоюз» заработает и эти заготовительные функции дадут возможность удешевить продукты питания на прилавках», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, наиболее короткий путь «від лану до столу» благодаря возвращению заготовителей даст возможность, чтобы цены у производителя были высокими, а у покупателя регулированно низкими, насколько это возможно.

* * *

Министр аграрной политики Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что Украина не должна тратить попусту время и выходить на внешние продовольственные рынки со своей продукцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время пребывания с рабочей поездкой вместе с губернатором Киевской области Анатолием ПРИСЯЖНЮКОМ в Белоцерковском районе.

По словам министра, сельскохозяйственный сектор экономики во всем мире наиболее зарегулирован и наиболее контролируемый государствами. «Надо понимать, каким бы жестким ни был внешний рынок сельскохозяйственной продукции. мы должны сегодня мобилизоваться, не тратить попусту время и выходить на внешние рынки – цинично, амбициозно, с присущим нам, украинцам, рвением», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

* * *

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины запретил с 10 января ввоз в Украину из Республики Болгария восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья из них.

Об этом УНИАН сообщили в Госкомветмедицины Украины.

Сообщается, что запрет введен в связи с сообщением Международного противоэпизоотического бюро о регистрации заболевания животных ящуром на территории Болгарии.

* * *

Минеральные удобрения всех видов резко возросли в цене, в среднем на 15% по отношению к ноябрю, и на 40% от уровня цен в январе 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в аналитическом департаменте Украинской аграрной конфедерации (УАК).

В УАК отмечают, что стоимость отечественной аммиачной селитры достигла 3000-3100 грн./т (с НДС) и по отношению к ноябрю возросла на 25%. «Подорожание связано с ажиотажем на внешних рынках и ограничением предложения на внутреннем. Потому что украинские заводы дозагружают производственные мощности после простоев и ориентируются, как правило, на экспорт», - сказали в УАК. Так, за десять месяцев 2010 года экспорт нитрата аммония увеличился на 30%, и в основном за счет поставок в осенний период.

Несмотря на увеличение доли экспорта, украинская аммиачная селитра остается продуктом внутреннего потребления. За последний год украинский рынок нитрата аммония возрос на 15%, до 1,3 млн. т, в котором доля импорта составила 27% (за десять месяцев, согласно информации “Хим-Эксперт”).

Если говорить о российской селитре, то ее поставки, скорее всего, не сократятся, прогнозируют эксперты. Ежегодно Украина экспортирует не менее 300 тыс. т (за исключением 2008 года – 241 тыс. т). А вот возобновление действия импортной пошлины в дальнейшем повлияет на формирование цен, считают эксперты.

На данный момент торговые компании предлагают импортную селитру той же ценовой категории, что и украинские производители, что соответствует уровню мировых котировок.

С середины декабря карбамид предлагают за 3540-3780 грн./т с НДС (подорожание к ноябрю на 10%), КАС – 2510-2750 грн./т (на 20%), ИАС – 2900 грн./т (на 20%).

Также на украинском рынке зафиксирован высокий ценовой диапазон на комплексные минеральные удобрения, так как с октября сократились объемы поставок из России, которая поставляет более 80% данного вида продукции. «Это, в свою очередь, позволило ОАО “Сумыхимпром” увеличить производство суперфосфата и нитроаммофоски. Внутренние цены на эти виды удобрений составляют соответственно 1850 и 3850 грн./т (мешок)», - отмечают аналитики.

Днепровский завод предлагает аммофос за 5600 грн./т, импортный обойдется еще дороже – 5800 грн./т (EXW, восточный регион).

Емкость украинского рынка удобрений NPK-группы остается на уровне 500-700 тыс. т, в котором 90-98% составляет импорт.

Что касается хлорида калия (импортного), то цена в 2011 году будет не ниже 4000 грн./т, несмотря на снижение спроса. Эта соль используется как неотъемлемый компонент при производстве NPK-удобрений.

В УАК прогнозируют, что в краткосрочной перспективе удобрения не подешевеют, учитывая высокий уровень мировых котировок и подорожание сырья. Уже с начала года предельная цена газа для промпредприятий возросла на 4,3% (до 2282 грн./тыс. куб. м), а Минтранс Украины принял на рассмотрение предложения поднять тарифы на грузоперевозки.

Несколько сбить цены на химудобрения поможет снижение мирового спроса, но произойдет это, скорее всего, не ранее апреля 2011 года, считают аналитики УАК.

По их словам, исходя из практики прошлого года, неплохим решением было бы подписание соглашения между химиками и аграриями о стабилизации цен на минеральные удобрения, что позволило бы последним прогнозировать свою деятельность.

Недвижимость

Первый заместитель председателя правления АО «Сбербанк России» Александр ВЕДЯХИН прогнозирует снижение в этом году ставок по жилищной ипотеке до 16%.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если мы преодолели ставку в 20%, то перспектива к концу года – 16% для класса "средний" и "средний плюс", - сказал эксперт.

По его словам, сегодня средняя ставка по жилищной ипотеке составляет 18-20%, а средняя эффективная ставка – около 20%.

А.ВЕДЯХИН отметил, что в этом году также следует ожидать уменьшения первоначального взноса для покупки жилья с 40-50% до 25-30%.

Кроме этого, по его мнению, заемщиков ждет упрощение процедуры получения ипотечного кредита.

А.ВЕДЯХИН добавил, что докризисного подхода к кредитованию не будет, однако он не будет и таким жестким, как в 2010 году.

Эксперт считает, что ипотека будет развиваться в сегменте среднем и среднем плюс сегментах жилья стоимостью 300-700 тыс. долл., максимум – до 1 млн. долл.

По мнению А.ВЕДЯХИНА, банки сегодня не готовы кредитовать низкий сегмент жилья.

* * *

В этом году не прогнозируется увеличение стоимости жилья в Киеве.

Такое мнение высказала генеральный директор агентства недвижимости «Благовест» Ирина ЛУХАНИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я не вижу особых предпосылок для роста цен. Мы наблюдали в течение 2010 года достаточную стабильность. Безусловно, были сезонные отклонения в сторону увеличения цены на недорогую аренду в сентябре. Если рынок ипотечного кредитования сдвинется, я думаю, что постепенно у нас будет небольшое повышение цены», - сказала она.

Эксперт отметила, что со второй половины марта следует ожидать увеличения активности на рынках продажи и аренды жилья, а с февраля-марта – роста интереса к дорогому сегменту жилья.

«Я думаю, что вторая половина года будет более активная, чем первая. Динамика, начиная с марта к июню, будет идти по нарастающей», - отметила И.ЛУХАНИНА.

При этом генеральный директор агентства недвижимости Park Lane Галина МЕЛЬНИКОВА также не видит оснований для повышения стоимости жилья в сегменте до 100 тыс. долл.

«Я не вижу очереди клиентов, которые готовы приобретать недвижимость. Я думаю, что цены останутся на том же уровне, на котором они есть сегодня. Самый низкий сегмент на рынке практически не представлен. Объектов до 50 тыс. долл. в нашей базе данных нет», - сказала она.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» было основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства. Количество сотрудников компании - свыше 880 человек.

АН Park Lan зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 6 филиалов компании. В АН Park Lane работает 520 риэлторов.

Транспорт

В Украине в 2011 году нужно построить дорог на 18 млрд. грн. и три аэропорта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время совещания с вице-премьер-министрами относительно подготовки программы инвестиционной деятельности в 2011 году.

«2011 год для нас должен стать годом абсолютно конкретных дел. Я напомню, что мы в 2011 году должны построить дороги на 18 миллиардов гривень. Мы должны сдать в эксплуатацию, впервые за историю Украины, три крупнейших международных аэропорта», - отметил Н.АЗАРОВ.

В то же время глава правительства подчеркнул, что внимание нужно уделить не только инвестиционным проектам национального масштаба, но и местным, которые можно выполнить в течение года.

«Мы должны реализовывать не только большие проекты, но и заняться тем, чтобы в каждом селе, каждом поселке, каждом городе создать новые рабочие места, реализовать новые инфраструктурные проекты: там, где можно построить больницу, - нужно ее строить, там, где можно отремонтировать детский сад, - необходимо его ремонтировать», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что правительство, к сожалению, имеет ограниченное количество финансовых ресурсов, следовательно, все усилия необходимо направить на то, чтобы деньги - до копейки - пошли исключительно на дела, которые улучшат жизнь людей.

* * *

Лоу-кост авиакомпания «Авиалинии Визз Эйр Украина» заявляет о смене аэропорта базирования в Киеве и начале осуществления рейсов из аэропорта «Киев» (Жуляны) вместо международного аэропорта «Борисполь» с 27 марта 2011 г.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил исполнительный вице-президент группы Wizz Air Джон СТЕФЕНСОН.

«Визз Эйр» перебазируется в «Жуляны». Мы находим этот аэропорт более интересным с точки зрения нашей бизнес-модели», - сообщил он, отметив, что претензий к работе аэропорта «Борисполь» у авиакомпании нет, однако лоу-кост перевозчики, как правило, работают не в главных аэропортах, поскольку они являются затратными с точки зрения обслуживания. По словам Д.СТЕФЕНСОНА, «только с более низкими затратами можно обеспечить низкую стоимость билетов».

С переходом авиакомпании на летнее расписание из «Жулян» начиная с 27 марта будут выполняться рейсы из Киева в Симферополь, Анталию (Турция), Кельн, Дортмунд, Гамбург/Любек, Мемминген/Мюнхен Вест (Германия), Катовице (Польша), Лондон/Лутон (Великобритания), Осло/Торп (Норвегия), Стокгольм/Скавста (Швеция), Венецию/Тревизо (Италия).

«В новом аэропорту существует меньше ограничений, что позволит авиакомпании работать более эффективно и продолжать предлагать доступные тарифы», - отметил Д.СТЕФЕНСОН.

Как сообщил 1-й заместитель гендиректора аэропорта «Киев» Алексей ЯКОВЕЦ, техническим обслуживанием «Визз Эйр» будет заниматься авиакомпания Swissport Ukraine (занималась обслуживанием авиакомпании и в «Борисполе»), которая с марта начнет работу в «Жулянах» наряду с другими хендлинговыми компаниями. Он также отметил, что в «Жулянах» не будут действовать какие-либо специальные тарифы на обслуживание для «Визз Эйр», однако напомнил, что согласно приказу Минтранса в аэропорту тарифы напрямую зависят от объемов перевозок конкретного перевозчика — чем они выше, тем тарифы ниже.

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоу-кост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. На сегодняшний день флот авиакомпании состоит из двух самолетов Airbus A320. Входит в группу компаний Wizz Air, являющуюся крупнейшим лоу-кост авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Авиакомпании группы осуществляют перелеты на 34 авиалайнерах Airbus A320 с 12 баз в Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Украине и Республике Чехия. В апреле 2011 года Wizz Air планирует открыть новые базы в Белграде (Сербия) и Вильнюсе (Литва).

Криминал

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заявляет, что в МВД располагают информацией о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, «у нас есть информация, что 22 числа акция протеста планируется – планируется кровопролитие в городе Киеве». Он добавил, что готовится акция с тем, «чтобы потом перед всем миром показать, что творится в Украине».

«Я вас всех предупреждаю: мы все эти факты задокументируем – сил и средств для этого хватит, и потом каждый, кто это делал, будет отвечать перед законом», - сказал А.МОГИЛЁВ.

Погода

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение на сегодня из-за возможного ухудшения погодных условий.

«В Крыму ожидаются сильные дожди со снегом», - сообщили УНИАН в пресс-службе управления.

Вместе с тем, проезд по дорогам региона свободен. Дежурят более 60 человек и 30 единиц техники.

* * *

Завтра ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных областей и Крыма, ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед.

В Украине местами туман, на дорогах, кроме юга, местами гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем в западной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла, днем в западной и южной частях 2-7° тепла; в восточных областях и на севере Левобережья ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киевской области в субботу ночью без существенных осадков, днем мокрый снег и дождь, слабый гололед, кое-где налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

(УНИАН)