Президент Европарламента поприветствовал Молдову с новым правительством

Президент Европарламента Ежи БУЗЕК поздравил новое правительство Молдовы с утверждением в парламенте страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в его комментарии, распространенном сегодня.

«Я приветствую поддержку молдавскому правительству от парламента Молдовы, и ожидаю встречи с премьер-министром Владом ФИЛАТОМ в начале февраля в Брюсселе», - отмечается в комментарии.

Президент Европарламента выразил надежду на то, что новое правительство сможет добавить политической стабильности в стране.

Вместе с тем Е.БУЗЕК подчеркнул необходимость продолжения реформ и призвал все политические силы страны найти пути выхода из конституционного тупика и избрать Президента страны.

Как сообщалось, сегодня парламент Молдовы вынес вотум доверия новому правительству страны и утвердил Влада ФИЛАТА премьер-министром.