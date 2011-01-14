ГПУ будет настаивать на экстрадиции Данилишина

Генеральная прокуратура Украины будет настаивать на экстрадиции экс-министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН в Харькове сказал заместитель генерального прокурора Виктор ВОЙЦИШЕН.

«Любое уголовное дело имеет судебную перспективу. Будем настаивать на его выдаче, на экстрадиции», - сказал В.ВОЙЦИШЕН.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Чехии 13 января приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре 2010 года в Праге.

По словам его адвоката Игоря ФОМИНА, сегодня, 14 января, Б.ДАНИЛИШИН был выпущен на свободу по решению городского суда столицы Чехии.