Главное на 14 января (вечер)

Закон о рынке земель планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

Он напомнил, что, согласно поручению Президента Украины, агентство до конца января должно подготовить законопроект о рынке земель и внести его на рассмотрение Кабинета Министров. Вместе с данным законопроектом Госземагентство должно также провести сопровождение законопроекта о государственном земельном кадастре, чтобы с 1 января 2011 года открыть продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Н.КАЛЮЖНЫЙ сообщил, что законопроект о рынке земель полностью разработан.

«Мы его готовы в понедельник внести в Кабинет Министров Украины, чтобы Кабинет Министров поручил заинтересованным министерствам и ведомствам в трехдневный срок согласовать этот законопроект, внести в Администрацию Президента. Я думаю, что в первом квартале 2011 года этот законопроект будет принят, и таким образом мы откроем рынок земель сельскохозяйственного назначения», – сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ добавил, что раздел законопроекта об обращении земель сельскохозяйственного назначения предусматривает предотвращение спекуляций с землей, урегулирование вопросов о том, кто имеет право покупать землю (иностранные граждане не имеют права приобретать сельхозземли), а также устанавливает минимальную стоимость сельскохозяйственных земель.

Законопроект также содержит положение о создании ипотечного аграрного банка, который будет выдавать кредиты сельскохозяйственным компаниям под залог земли.

Н.КАЛЮЖНЫЙ уточнил, что банк будет создан в этом году, но работать начнет с 2012 года.

Закон о государственном земельном кадастре будет принят в Верховной Раде Украины в первом полугодии 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины Николай КАЛЮЖНЫЙ.

«Законопроект внесен народными депутатами. Мы договорились с народными депутатами, что мы его вместе доработаем. На замену они зарегистрируют в феврале другой законопроект о земельном кадастре. Закон о государственном земельном кадастре будет принят в первом полугодии этого года, но введен в действие с 1 января 2012 года», – сказал он.

Н.КАЛЮЖНЫЙ сообщил, что автоматизированную систему ведения государственного земельного кадастра планируется запустить также 1 января 2012 года.

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, находившийся в заключении в Праге, выпущен на свободу по решению городского суда столицы Чехии.

Как сообщил УНИАН адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Игорь ФОМИН, соответствующее решение суд принял сегодня. «Суд принял решение об освобождении ДАНИЛИШИНА, и он уже на свободе», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Чехии 13 января приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре 2010 года в Праге.

Б.ДАНИЛИШИН попросил в Чехии политического убежища в конце ноября 2010 года.

Экс-министр экономики, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан сотрудниками пражской полиции в столице Чехии 19 октября 2010 года и с тех пор находился в тюрьме Праги.

По версии Генеральной прокуратуры Украины, задержание произошло во время обращении его в лечебное учреждение. Адвокат Б.ДАНИЛИШИНА настаивал на том, что экс-министра фактически «сдали» полиции Праги сотрудники Генпрокуратуры при выходе из посольства Украины в Чехии, после разговора с ним в дипломатическом представительстве Украины.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанному с проведением госзакупок. Результатом действий Б.ДАНИЛИШИНА, сообщали в октябре в МВД, стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.

В Украине количество официально зарегистрированных безработных в 2010 году увеличилось на 3,5%, или 18,2 тыс. человек, – до 544,9 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, в декабре 2010 года количество безработных увеличилось на 31,8%, или 95,2 тыс. человек, по сравнению с ноябрем.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 января 2011 года составил 2% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,4 п.п. больше, чем на 1 декабря 2010 года, и на 0,1 п.п. больше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 января т.г. получали пособие по безработице, увеличилось на 27,9% по сравнению с показателем на 1 декабря 2010 года, однако сократилось по сравнению с 1 января 2010 года на 0,5% и составило 411,3 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 117,76 грн. – до 780,05 грн.

Министерство юстиции Украины в ходе тендера отобрало 6 компаний, которым будет предоставлено право реализовывать арестованное имущество в 2011 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, победителями тендера стали: ЧП «Нива – В.Ш.», ЧП «Специализированное предприятие «Юстиция», ООО «ТД Элит Сервис», ООО «Торговый дом «Укрспецреализация», ООО «Юнор» и ООО «Кей Стоун».

Всего в тендере принимали участие 19 претендентов. При этом четыре из отобранных компаний уже осуществляли реализацию арестованного государственными исполнителями имущества в 2010 году.

При рассмотрении заявок оценивалось наличие в компании квалифицированных специалистов, в том числе специалистов по вопросам реализации недвижимости, оценки, товароведов, определялась готовность претендента осуществлять реализацию всего арестованного имущества – как ликвидного, так и неликвидного, а также проверялись остальные условия, которые закреплены в положении об условиях и порядке проведения тендеров по определению специализированных организаций для реализации арестованного государственными исполнителями имущества: наличие помещений для хранения имущества, транспорта, отсутствие долгов перед Минюстом за реализацию конфиската в предыдущие периоды и прочее.

Угледобывающие предприятия Украины в 2010 году увеличили добычу угля на 4%, или 2,863 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 75,166 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на оперативные данные Министрества энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля в прошлом году сократилась на 7%, или 1,795 млн. тонн, – до 23,978 млн. тонн, энергетического – выросла на 10%, или 4,658 млн. тонн, – до 51,188 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в прошлом году добыли 38,450 млн. тонн рядового угля, незначительно (на 0,2%) увеличив добычу по сравнению с 2009 годом. Госшахтами, в частности, добыто коксующегося угля 7,455 млн. тонн (меньше на 17,8%, или 1,617 млн. тонн), энергетического – 30,995 млн. тонн (больше на 5,8%, или 1,690 млн. тонн).

В декабре прошлого года угледобывающими предприятиями Украины всех форм собственности было добыто 6,679 млн. тонн угля, что на 6,3%, или 397,1 тыс. тонн, превышает показатель за аналогичный период 2009 года.

Чистая прибыль компании Intel (США) в 2010 финансовом году выросла, по сравнению с 2009 годом, на 167% и составила 11,7 млрд. долл. (финансовые результаты учтены по системе GAAP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Выручка компании Intel за 2010 год выросла на 24% и составила 43,6 млрд. долл.

Компания выплатила дивиденды на сумму 3,5 млрд. долл. и потратила 1,5 млрд. долл. на обратный выкуп 70 млн. обыкновенных акций.

Капитальные затраты за год составили 5,2 млрд. долл., в соответствии с ожиданиями компании.

Чистая прибыль компании в 4 квартале 2010 финансового года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, выросла на 167% и составила 3,4 млрд. долл. Выручка компании за этот же период выросла на 8% и составила 11,5 млрд. долл.

Компания прогнозирует выручку в 1 квартале 2011 года в размере 11,5 млрд. долл. плюс-минус 400 млн. долл.

(УНИАН)