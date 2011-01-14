Данилишин может вновь оказаться в розыске по линии Интерпола – эксперт

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН может снова по запросу украинской стороны оказаться в розыске по линии Интерпола и расследование уголовного дела в отношении него в Украине может быть продолжено.

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель юридической фирмы Михаил ИЛЬЯШЕВ.

Также он отметил, что вопрос экстрадиции Б.ДАНИЛИШИНА также может быть не закрыт, однако выдача экс-министра Украине не произойдет.

«Уголовное преследование в Украине будет продолжаться и вопрос экстрадиции будет рассматриваться. Однако практика предоставления политического убежища свидетельствует о том, что экстрадиции не будет. В принципе, в этом и заключается суть предоставления политического убежища», - отметил эксперт.

М.ИЛЬЯШЕВ уточнил, что расследование дела в Украине может быть продолжено до тех пор, пока это будет возможно при отсутствии Б.ДАНИЛИШИНА. «Когда без него следователям будет делать нечего, тогда расследование приостановят», - отметил эксперт.

Вместе с этим, он подчеркнул, что представители украинских следственных органов могут продолжать работу с Б.ДАНИЛИШИНЫМ и в Чехии при его согласии на это либо обратиться к чешским следственным органам с просьбой оказать помощь в расследовании дела.

«Украинские следователи могут приехать в Чехию и пообщаться с ДАНИЛИШИНЫМ при его согласии. Кроме того, они могут направить следственое поручение, чтоб этим занялись следователи Чехии», - отметил юрист.

Он предположил, что материалы уголовного дела в отношении Б.ДАНИЛИШИНА уже предоставлены украинской стороной Чехии в рамках рассмотрения вопроса об экстрадиции экс-министра экономики.

Также М.ИЛЬЯШЕВ подчеркнул, что для Б.ДАНИЛИШИНА будет большим риском покидать территорию Чехии, поскольку он может быть задержан по линии Интерпола правоохранительными органами другой страны и, при ее согласии, передан Украине.

«Если ДАНИЛИШИН будет продолжать находиться в розыске по линии Интерпола и если покинет территорию Чехии, то может быть задержан в другой стране. В этом случае Украина уже будет решать вопрос экстрадиции с той страной, в которой его задержат», - отметил М.ИЛЬЯШЕВ.

Также он уточнил, что в отношении Б.ДАНИЛИШИНА в Чехии не будут действовать какие-то особые меры охраны.