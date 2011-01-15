МВД обещает наказать лиц, виновных в фальсификации документов по охране порядка

Министерство внутренних дел будет выяснять, каким образом в

СМИ попали сфальсифицированные документы от имени ведомства об обеспечении общественного порядка во время массовых мероприятий, которые могут состояться 17 и 22 января в Киеве, а также решает вопрос о привлечении к ответственности виновных в этом лиц.

Соответствующее заявление сегодня распространил Департамент связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, "на днях в интернет-изданиях появились заявления, которые искаженно трактуют действия милиции по обеспечению общественного порядка во время массовых мероприятий. При этом обнародуется неправдивая информация, происходит искажение фактов, а к тексту цитируемых ведомственных документов добавляются собственные суждения". "Действия милиции, - говорится дальше, - по организации охраны общественного порядка в зависимости от запланированных массовых мероприятий пытаются преподнести как что-то неординарное, чем создается искусственный ажиотаж вокруг запланированных правоохранителями действий".

По словам авторов заявления, чтобы сделать невозможным в дальнейшем подобные провокации с использованием СМИ относительно умышленного донесения гражданам неправдивой информации, "МВД вынуждено принимать адекватные и законные меры реагирования".

"В настоящее время МВД решает вопрос о защиты в судебном порядке деловой репутации правоохранительного ведомства", - отметили в ДСО.

В то же время МВД, обращаясь к гражданам, еще раз призывает их "толерантно относиться друг к другу, уважать Закон, соблюдать его требования". В контексте этого в Министерстве напоминают, что "реализуя свои права, в том числе и на мирные собрания, не забывайте о недопустимости нарушения прав других граждан, не совершайте действий, ответственность за которые предусмотрена административным и уголовным законодательством".

Как сообщал УНИАН, 14 января сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, ссылаясь на указание МВД, которое есть в его распоряжении, заявил, что министерство планирует ряд мероприятий по недопущению выезда из регионов в столицу автобусов с митингующими на акции, которые состоятся 17 и 22 января.

По словам Е.ЗАХАРОВА, 17 января в Киеве по инициативе политических партий, движений, общественных организаций запланировано проведение акции протеста с требованием закрытия уголовных дел против активистов налогового Майдана.

Также, как сообщил правозащитник, 22 января отмечается День Соборности Украины, и по инициативе представителей ВО ”Батькивщина” и других политических организаций запланировано проведение альтернативных мероприятий.

В связи с этим МВД планирует «взять на контроль получение информации о выезда организованных групп и отдельных граждан в столицу государства», сказал Е.ЗАХАРОВ.

Среди прочего, согласно полученной правозащитниками информации, планируется «принять меры по недопущению выездов технически неисправного автотранспорта, предназначенного для перевозки участников мероприятий».

14 января А.МОГИЛЕВ заявил, что в МВД имеют информацию о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие».

По словам министра, «у нас есть информация, что 22 числа акция протеста планируется – планируется кровопролитие в городе Киеве». Он добавил, что готовится акция с тем, «чтобы потом перед всем миром показать, что творится в Украине».

Ранее экс-премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО призвала всех украинцев, которым не безразлична судьба страны, прийти 22 января на Майдан Незалежности в Киеве и отпраздновать День соборности.