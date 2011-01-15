Главное на 15 января

Потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), в 2010 году выросло на 9,5%, или 14,882 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 183,9 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом году объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) возрос на 9,5%, или 12,824 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом, – до 147,33 млрд. кВт/ч.

В декабре 2010 года потребление электроэнергии конечными потребителями в Украине выросло на 5,4% по сравнению с декабрем 2009 года – до 13,96 млрд. кВт/ч.

Промышленные предприятия в прошлом году увеличили потребление электроэнергии на 11,5%, или 7,369 млрд. кВт/ч, по сравнению 2009 годом – до 71,384 млрд. кВт/ч. В частности, предприятия металлургической промышленности нарастили потребление электроэнергии на 14%, или 4,719 млрд. кВт/ч, – до 38,415 млрд. кВт/ч. Транспортные предприятия в 2010 году увеличили потребление электроэнергии на 11,9% – до 9,386 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые – на 3,3%, до 18,333 млрд. кВт/ч.

Объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 9,6%, или 3,3 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 37,669 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине в прошлом году выросла с 47,6% до 48,5%, населения - осталась с 25,5% до 25,6%.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ), по оперативным данным, в 2010 увеличилось на 8,7%, или 15,010 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 187,910 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, в прошлом году тепловые электростанции (ТЭС) увеличили выработку электроэнергии на 9,7%, или 6,908 млрд. кВт/ч, – до 77,976 млрд. кВт/ч, атомные электростанции (АЭС) – на 7,5%, или 6,227 млрд. кВт/ч, – до 89,151 млрд. кВт/ч, блок-станции и коммунальные ТЭЦ – на 9,5%, или 676,1 млн. кВт/ч, – до 7,811 млрд. кВт/ч.

ГЭС и ГАЭС в прошлом году нарастили выработку электроэнергии на 10,2%, или 1,196 млрд. кВт/ч, – до 12,965 млрд. кВт/ч.

В декабре 2010 года производство электроэнергии в ОЭС Украины выросло на 6,6%, или 1,181 млрд. кВт/ч, по сравнению с декабрем 2009 года – до 19,022 млрд. кВт/ч.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины № 2899-VI "О внесении изменений в раздел XI "Оконечные положения" Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" относительно непрерывного обеспечения питания личного состава Вооруженных Сил Украины, учеников (студентов) учебных заведений и детей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

50 фактов незаконного оборота наркотических веществ, по которым возбуждено и передано в суд 26 уголовных дел, выявлено милицией в учебных заведениях города. Еще 21 дело возбуждено по фактам торговли наркотиками в развлекательных заведениях. И почти два раза больше – 37 дел - по фактам нарушений легального оборота наркотиков и психотропных веществ в медучреждениях Одессы.

Об этом сообщили на пресс-конференции заместитель начальника Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Одесской области Андрей БУРЯЧОК, анализируя причины увеличения количества наркозависимых граждан региона в минувшем году.

Вскрыты сотрудниками ОБНОН также особо опасные факты – 34 случая принуждения граждан преступниками к употреблению наркотиков, в том числе несовершеннолетних лиц. Ликвидированы 36 притонов по изготовлению наркотиков и 53 подпольных нарколаборатории. По фактам сбыта нарковеществ возбуждено 948 уголовных дел, 274 сбытчиков наркотиков привлечены к уголовной ответственности.

Всего за преступные деяния в сфере наркобизнеса возбуждено 2990 уголовных дел, при расследовании которых привлечены к ответственности 1889 граждан.

Как отметил А.БУРЯЧОК, больше всего наркозелья поступает в Одессу из Республики Молдова, в частности, из самопровозглашенного Приднестровья. Общими усилиями правоохранительных органов перекрыты 17 каналов поставок наркотиков из этой страны, четыре международных канала – из Польши, по одному – из Таджикистана, Узбекистана, Болгарии, Чехии и Англии.

В понедельник, 17 января, бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО вновь вызывают в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры на 12.00.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Как известно, Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра в разгар всемирного финансово-экономического кризиса «действуя преднамеренно, из личных интересов», приняла решение «относительно использования части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов Государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

(УНИАН)