Сегодня Янукович отбывает с официальным визитом в Японию

18-21 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет находиться с официальным визитом в Японии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства со ссылкой на главу Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА, цель визита - дальнейшее развитие и интенсификация двустороннего политического диалога на высшем уровне, расширение научно-технического, культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества, в частности, путем привлечения кредитно-финансовых, инвестиционных и технологических возможностей Японии для обеспечения модернизации украинской экономики, развития экономической, социальной и транспортной инфраструктуры Украины.

Согласно программе визита, 18-19 января В.ЯНУКОВИЧ будет находиться в Токио, где планируются аудиенция у Императора Японии АКИХИТО, проведение переговоров с премьер-министром Японии Наото КАНОМ, встречи со спикером Палаты представителей парламента Японии Такахиро ЙОКОМИТИ и председателем Палаты советников парламента Такаши НИСИОКОЙ.

Также предусматривается выступление Президента Украины в штаб-квартире японской федерации бизнеса «Кейданрен» в рамках двустороннего бизнес-форума при участии руководства ведущих корпораций Японии.

19-21 января глава государства посетит Киото и Осаку. В.ЯНУКОВИЧ проведет встречи с местными руководителями, в ходе которых будут обсуждены перспективные направления взаимодействия, прежде всего – на межрегиональном уровне.

Кроме того, запланированное выступление Президента по текущей ситуации в Украине и ее внешнеполитическим приоритетам перед профессорско-преподавательским составом и студентами одного из ведущих высших учебных заведений Японии – Киотского университета.

С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что в рамках визита В.ЯНУКОВИЧА в Японию предусматривается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества и реализацию конкретных проектов. В частности, планируется подписать Совместное заявление по украинско-японскому глобальному партнерству и Кредитное соглашение между Публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк) и Японским банком международного сотрудничества (ЯБМС) по открытию второй кредитной линии.

Как отметил С.ЛЕВОЧКИН, значительное внимание в ходе визита будет уделено возможности привлечения мощных инвестиционных и технологических возможностей Японии и ее административных единиц для обеспечения модернизации украинской экономики, развития инфраструктуры, создания конкретных масштабных совместных проектов, в частности, в рамках подготовки к проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также принятию решений по созданию благоприятных условий для дальнейшего роста объемов двустороннего товарооборота.

Глава Администрации Президента отметил, что планируется также достичь ряд договоренностей в гуманитарной сфере, в частности, относительно проведения в 2012 году Месяца культуры Украины в Японии и Месяца культуры Японии в Украине по случаю 20-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.