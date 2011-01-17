Европарламент сегодня рассмотрит ситуацию в Тунисе и введение санкций против Беларуси

Резкое обострение внутриполитической ситуации в Тунисе и введение санкций против Белоруссии станут сегодня центральными темами в повестке дня пленарной сессии Европарламента.

Как сообщил ИТАР-ТАСС источник в секретариате высшего законодательного органа ЕС, "в понедельник здесь на внеочередное заседание соберется комитет по международным делам парламента для обсуждения санкций против официального Минска".

"Евродепутаты неоднократно выражали крайнюю озабоченность в связи с жесткими мерами со стороны белорусских властей против оппозиции после президентских выборов 19 декабря 2010 года, - отметил собеседник агентства. - Теперь пришло время предпринять конкретные шаги".

"Мы не исключаем возможность значительного сокращения межпарламентского сотрудничества с Беларусью, а также выделение ей дополнительной финансовой помощи институтам гражданского общества", - подчеркнул он.

Ожидается, что на открытии сессии выступит председатель Европарламента Ежи Бузек с официальным заявлением по поводу непрекращающихся беспорядков в Тунисе, в результате которых погибли более 70 человек.