Анонс на 17.01

09:26, 17 января 2011
Разное
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17.01.11Возле АП пройдет акция протеста с требованием закрыть уголовные дела против активистов “Налогового Майдана”. Пресс-конференция на тему: «Дальнейшее подорожание бензина: где граница?». В УНИАН состоится пресс-конференция вице-премьер-министра - министра соцполитики Сергея Тигипко.

*Возле Администрации Президента состоится акция протеста с требованием закрыть уголовные дела в отношении активистов “Налогового Майдана”.

*Пресс-конференция  на тему:  «Дальнейшее подорожание бензина: где граница?».

*Лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко вызывают в Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

*Пресс-конференция на тему: «Чего ожидать от визита Виктора Януковича в Японию?». 

В УНИАН состоится пресс-конференция вице-премьер-министра - министра социальной политики Украины Сергея Тигипко, председателя Украинской Строительной Ассоциации (УБА) Льва Парцхаладзе и  зам.председателя УБА, депутата ВР Игоря Лысова о принятии  реформаторского закона в строительной отрасли Украины «О регулировании градостроительной деятельности»,  принятом Верховной Радой Украины 13 января.

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