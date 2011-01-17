Анонс на 17.01

*Возле Администрации Президента состоится акция протеста с требованием закрыть уголовные дела в отношении активистов “Налогового Майдана”.

*Пресс-конференция на тему: «Дальнейшее подорожание бензина: где граница?».

*Лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко вызывают в Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

*Пресс-конференция на тему: «Чего ожидать от визита Виктора Януковича в Японию?».

В УНИАН состоится пресс-конференция вице-премьер-министра - министра социальной политики Украины Сергея Тигипко, председателя Украинской Строительной Ассоциации (УБА) Льва Парцхаладзе и зам.председателя УБА, депутата ВР Игоря Лысова о принятии реформаторского закона в строительной отрасли Украины «О регулировании градостроительной деятельности», принятом Верховной Радой Украины 13 января.

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