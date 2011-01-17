Стороженко проинформировал УЕФА и ФИФА о требовании ФФУ созвать внеочередной конгресс

Первый вице-президент Федерации футбола Украины Сергей СТОРОЖЕНКО проинформировал президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ и президента ФИФА Йозефа БЛАТТЕРА о требовании большинства коллективных членов Федерации футбола Украины созвать внеочередной Конгресс ФФУ.

Об этом говорится в письмах С.СТОРОЖЕНО руководителям УЕФА и ФИФА, текстами которых располагает УНИАН.

«Позвольте информировать Вас о том, что по состоянию на 14 января с.г. 38 коллективных членов Федерации футбола Украины (областных федераций, спортивных обществ и ассоциаций) на своих собраниях свободно, прозрачно и с соблюдением процедуры, которая определена собственными Уставами, приняли решение о созыве Внеочередного Конгресса Федерации футбола Украины с повесткой дня о доверии/недоверие президенту Григорию СУРКИСУ», - сказано в письмах.

С.СТОРОЖЕНКО отмечает, что, «согласно пункту 1 Статьи 16 Устава ФФУ 2/3 коллективных членов, а это 33 организации, имеют право в письменном виде требовать созыва Внеочередного Конгресса и предложить соответствующую повестку дня. 38 коллективных членов, которые приняли указанные решения, составляют более 3/4 от общего количества (49) коллективных членов».

В письме руководителям УЕФА и ФИФА первый вице-президент ФФУ прилагает полный перечень коллективных членов, которые приняли такие решения.

«Действуем в полном соответствии с Уставом Федерации футбола Украины, УЕФА, ФИФА и остаемся преданными основополагающим принципам, признаем и уважаем компетенцию и юрисдикцию УЕФА и ФИФА», - подчеркивает в своих письмах С.СТОРОЖЕНКО, которые он направляет по поручению коллективных членов ФФУ.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года должен был состояться очередной Конгресс Федерации футбола Украины, однако большинство его делегатов отказались утвердить повестку дня этого заседания, и Конгресс фактически не состоялся. Тогда же некоторые делегаты требовали внести в повестку дня вопрос о выражении недоверия действующему президенту ФФУ Г.СУРКИСУ, однако сам Г.СУРКИС отказался поставить этот вопрос на голосование. Он отметил, что такое требование является незаконным, поскольку все предложения в повестку дня очередного Конгресса ФФУ должны быть внесены не позже, чем за два месяца до его проведения.