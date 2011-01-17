ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Европа начала газовое наступление на Россию», в котором пишет – Еврокомиссия договаривается о поставках газа в Европу в обход России. До сих пор такие переговоры вызывали яростное сопротивление у российских властей…

http://delo.ua/world/evropa-nachala-gazovoe-nastuple-150181/

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Также «Дело» публикует материал «WizzAir планирует открыть новые рейсы в Италию и Испанию», в котором пишет - авиакомпания WizzAir подала заявку на открытие нескольких новых направлений. В частности, перевозчик хочет открыть новые рейсы в Италию, Испанию и Англию…

http://delo.ua/business/wizzair-planiruet-otkryt-novy-150160/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Богдан Данилишин вышел по политическим мотивам» пишет - в конце минувшей недели экс-министр экономики Богдан Данилишин получил статус политического беженца в Чехии и был выпущен на свободу из пражской тюрьмы. По мнению представителей украинской оппозиции, это означает признание Европой наличия в Украине выборочного применения правосудия для преследования политических оппонентов власти. Между тем в Генпрокуратуре не оставляют попыток добиться экстрадиции Данилишина…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1568750

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украинскому горючему не хватает места на рынке» пишет - импортеры продолжают вытеснять отечественные НПЗ с рынка нефтепродуктов. В конце декабря Высший административный суд разрешил осуществлять их поставки компании "Ливела". А с начала года в Украину начали ввозить белорусский бензин, произведенный из российской нефти, поставляемой теперь в эту страну без экспортной пошлины. Если данная тенденция продолжится, то до конца года украинские НПЗ прекратят переработку нефти, и рынок полностью перейдет под контроль импортеров, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1568740

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Издание «Экономические известия» в публикации «Землю в продажу» пишет - сегодня законопроект «О рынке земель» будет внесен на рассмотрение в Кабмин. Госзем надеется, что законодательная инициатива будет одобрена парламентариями до конца первого квартала текущего года. В этом случае мораторий на продажу сельскохозяйственных земель снимут с 1 января следующего года…

http://markets.eizvestia.com/full/zemlyu-v-prodazhu

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Также «Экономические известия» в публикации «Недовольство продовольствием» пишут - минувший год был довольно непростым для украинских потребителей. Цены на некоторые продукты питания демонстрировали значительные скачки…

http://markets.eizvestia.com/full/nedovolstvo-prodovolstviem

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«Экономические известия» в публикации «Милиция рушит союзы» пишут - министр внутренних дел Анатолий Могилев, отчитываясь перед Верховной Радой, заявил о целесообразности запрета деятельности кредитных союзов в связи с их малой значимостью для экономики и значительном количестве осуществленных ими финансовых злоупотреблений. В самих кредитных союзах такие заявления называют эмоциональными и подрывающими репутацию рынка…

http://finance.eizvestia.com/full/miliciya-rushit-soyuzy

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«Газета по-киевски» в публикации «Новый закон упростил застройщикам жизнь» пишет – Рада утвердила Закон «О регулировании градостроительной деятельности». Он упрощает жизнь застройщикам и лишает права голоса простых граждан…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/17/015424.htm

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Путин – на втором месте в мире по количеству резиденций» пишет – по количеству официальных и полуофициальных резиденций Владимир Путин вышел на первое место в мире, уступая лишь северокорейцу Ким Чен Иру...

http://mycityua.com/articles/world/2011/01/17/012714.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Украинцы едят африканский картофель, польское сало и китайскую гречку» пишет – Украина - в тройке мировых лидеров по динамике производства продуктов питания…

http://www.segodnya.ua/news/14213406.htm

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Bolshoi Petroleum» пишет – «за одного битого двух небитых дают», объяснил главе ВР Роберту Дадли Владимир Путин, одобряя уникальную для России сделку на $7,8 млрд. ВР, прошедшая через катастрофу в Мексиканском заливе, обменяется акциями с «Роснефтью». Она получит второго партнера в России, а «Роснефть» станет крупнейшим акционером одного из лидеров отрасли…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253198/bolshoi_petroleum

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Также издание «Ведомости» в публикации «Дачный налог» пишет – в России может не остаться дачных построек, с которых собственники не платят налоги: Минэкономразвития предлагает неучтенную недвижимость записать в кадастр принудительно…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253200/dachnyj_nalog

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Издание «Известия» в публикации «КамАЗ» только для богатых» пишет – КамАЗ в десятый раз выиграл знаменитую гонку "Дакар". Но приносят ли выгоду автогиганту престижные победы и бесплатная реклама по всему миру? Оказывается, переводить гоночные достижения на конвейер в Набережных Челнах пока не научились…

http://www.izvestia.ru/sport/article3150428/

(УНИАН)