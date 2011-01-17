Нынешнее наводнение - крупнейшая природная катастрофа в истории Австралии

Глава австралийского казначейства в интервью местному телевидению заявил, что экономические ущерб от наводнения в восточных регионах страны может достичь рекордного для страны уровня.

«Эта проблема настолько объемна, что не будет решена в ближайшие несколько месяцев. Полное восстановление региона – вопрос нескольких лет», – заявил глава казначейства, добавив, что нынешнее наводнение становится крупнейшей природной катастрофой в истории Австралии.

Наводнение, начавшееся в декабре и ставшее причиной гибели уже 22 человек, затронуло четыре штата страны, уничтожив имущество значительной части населения. Также нанесен серьезный ущерб важной для Австралии отрасли – угольной промышленности.

По предварительным оценкам, на восстановительные работы только в штате Квинсленд потребуется $9,8 млрд., передает Reuters.