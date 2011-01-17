ГЛАВНОЕ на 17 января (день)

Основные события первой половины дня

Социальная политика

Около полутора сотни предпринимателей и сторонников Европейской партии Украины пикетируют Администрацию Президента с требованием прекратить политические репрессии в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции выстроились поперек улицы Банковой со стороны улицы Институтской, держа в руках как национальные флаги, так и флаги ЕПУ.

На подходе непосредственно к зданию Администрации Президента дорога перегорожена металлическими заборами, за которыми находятся около 30 сотрудников милиции. Митингующие не нарушают общественного порядка.

В начале акции генеральному координатору налогового Майдана Александру ДАНИЛЮКУ стало плохо, он потерял сознание, но быстро пришел в себя и продолжил участие в акции.

В частности, в своем выступлении он продемонстрировал участникам мероприятия и работникам милиции фотографию 2007 года с Майдана Незалежности, на которой изображены палатки сторонников Партии регионов, которые тогда проводили свою акцию.

При этом, по его словам, если против участников налогового Майдана возбудили дело за повреждение гранитной плитки, тогда правоохранительные органы должны возбудить такое именно дело против организаторов акции протеста 2007 года от Партии регионов.

В интервью журналистам А.ДАНИЛЮК заявил, что участники акции требуют от власти прекратить преследование участников налогового Майдана и представителей организации «Тризуб».

Так же, как отметил А.ДАНИЛЮК, участники акции требуют прекратить безосновательные проверки представителей малого бизнеса с изъятием у них имущества.

В свою очередь народный депутат Украины Олесь ДОНИЙ, выступая перед митингующими, призвал их бороться против политических притеснений сообща, поскольку в противном случае, по его словам, действующая власть будет преследовать отдельно каждого, кто думает не так, как того хочет власть.

Налоговый кодекс

Издан Научно-практический комментарий к Налоговому кодексу Украины в трех томах.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Совета предпринимателей при Кабинете Министров.

Том первый комментария к Налоговому кодексу раскрывает суть сроков и понятий, которые используются в налоговом законодательстве, и основные принципы администрирования налогов, сборов. Он содержит комментарии к статьям, касающимся налоговой отчетности, порядка разъяснения норм налогового законодательства, осуществления налогового контроля, учета плательщиков, порядка погашения налогового долга, ответственности субъектов налоговых правоотношений, применения международных договоров и других вопросов, связанных с администрированием налогов.

Том второй содержит квалифицированный комментарий основных бюджетообразующих налогов: налога на прибыль предприятий, налога на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость.

В третьем томе отражены особенности налогообложения налогоплательщиков в условиях действия соглашения о делении продукции, заключительные положения и переходные положения. В заключительных положениях прокомментированы регламентированные сроки вступления в силу кодекса в целом и отдельных разделов, глав, статей, пунктов, подпунктов. Также в этом разделе рассмотрены полномочия и задания, предоставленные исполнительным и законодательным органам власти относительно отдельных положений налогообложения.

Научно-практический комментарий к Налоговому кодексу Украины рассчитан на государственных служащих центральных органов исполнительной власти, руководителей бюджетных учреждений и организаций, преподавателей и студентов высших учебных заведений финансово-экономического направления, налогоплательщиков, а также всех, чья деятельность связана с практическим применением налогового законодательства.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ`е продолжающимся падением котировок – 7,9470/7,9560 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2645/0,2652, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5545/10,5680. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3290/1,3292 (пятница – 1,3413/1,3415).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,9500/7,9600.

Банки

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service изменило с негативного на стабильный прогноз рейтингов ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»), в частности, рейтинга финансовой устойчивости «D-» и рейтинга обязательств в национальной валюте «Ba3».

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

По информации Moody`s, изменение прогноза объясняется стабилизацией кредитного портфеля банка вследствие постепенного восстановления украинской экономики, поддержкой ресурсами со стороны правительства, улучшением позиций банка и некоторой стабилизацией качества активов во второй половине 2010 года, а также ростом чистой прибыли финучреждения.

Справка УНИАН. ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 октября 2010 года активы банка составили 68,978 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,963 млрд. грн., обязательства – 51,543 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал – 17,435 млрд. грн.

По итогам января-сентября 2010 года прибыль «Укрэксимбанка» составила 34,753 млн. грн.

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Ликвидатором АКБ «Европейский» с 17 января 2011 года назначен Юрий СТУЛЬКИВСКИЙ вместо Елены ЛЕВЧЕНКО, сообщается на сайте Национальнорго банка Украины (НБУ).

Это предусмотрено постановлением Нацбанка №5 от 14 января 2011 года.

Кроме того, постановлением НБУ №4 от 14 января 2011 г. с 17 января 2011 г. прекращены полномочия Юрия ЖУРБАСА как ликвидатора ОАО КБ «Национальный стандарт». Ликвидатором этого банка назначен служащий Национального банка Украины Виталий ШЕВЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2009 года Национальный банк Украины ввел временные администрации в ОАО КБ «Национальный стандарт" и АКБ «Европейский». С 21 августа 2009 года были отозваны банковские лицензии и начата процедура ликвидации АКБ “Европейский” и ОАО “Национальный стандарт”.

АКБ «Европейский» зарегистрирован Национальным банком Украины 3 марта 1993 года.

Банк «Европейский» по итогам первого полугодия 2009 года получил убыток 141,411 млн. грн., по сравнению с прибылью 5,011 млн. грн. годом ранее.

ОАО Коммерческий банк «Национальный стандарт» (г. Киев) стало правопреемником ОАО КБ «Славутич», которое работало на финансовом рынке с 1992 года.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком - 227,074 млн. грн.

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 14 января 2011 года увеличился на 1,3%, или 286,3 млн. грн., и на начало дня 17 января т.г. составил 23,036 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на корсчетах увеличился на 38%, или 6,311 млрд. грн.

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Национальный банк Украины 14 января т.г. продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 0,4 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

НБУ продал депозитные сертификаты сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 2% годовых одному банку на сумму 400 млн. грн.

По данным Нацбанка, объем межбанковского ресурсного рынка в прошлую пятницу составил 2,269 млрд. грн., при этом средневзвешенная ставка была на уровне 3% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 2,2% годовых.

Как сообщал УНИАН, объем операций НБУ по мобилизации средств банков через размещение депозитных сертификатов за 2010 год (учитывая операции обратного репо) составил 248,1 млрд. грн., по рефинансированию банков – 5,2 млрд. грн.

ТЭК

Министерство экономического развития и торговли Украины не прогнозирует дефицит нефтепродуктов в первом квартале 2011 года.

Об этом сказано в аналитических материалах, подготовленных Минэкономразвития совместно с Министерством энергетики и угольной промышленности, текстом которых располагает УНИАН.

Согласно документу, в соответствии с прогнозным балансом нефти на первый квартал 2011 года, ресурсы нефти и газового конденсата по Украине составят 2,5 млн. тонн, в том числе нефть собственной добычи – 0,8 млн. тонн, импортная нефть – 1,7 млн. тонн.

В первом квартале 2011 года предусматривается рост на 6% импорта нефти по сравнению с IV кварталом 2010 года за счет увеличения поставок нефти из Азербайджана на ПАО «Укртатнафта».

Прогнозируется, что объемы производства моторных топлив в Украине в первом квартале 2011 года по сравнению с IV кварталом 2010 года увеличатся: бензинов – на 2%, дизтоплива – на 4%.

Однако в документе отмечено, что прирост объемов производства моторных топлив в первом квартале 2011 года возможен лишь при условиях стабильности на рынке, отсутствия внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения их нефтяным сырьем.

Ожидается, что объемы экспорта моторных топлив в первом квартале 2011 года по сравнению с IV кварталом 2010 года вырастут: бензинов – на 2%, дизтоплива – на 3%.

Кроме того, прогнозируется, что в первом квартале 2011 года будет увеличен по сравнению с IV кварталом 2010 года импорт моторных топлив: бензинов – на 1%, дизтоплива – на 5%. Таким образом, недостаточность внутреннего производства моторных топлив для полного удовлетворения потребностей потребителей будет компенсирована импортными моторными топливами.

«Учитывая изложенное, а также остатки моторных топлив, в первом квартале 2011 года дефицит моторных топлив не предусматривается», – отмечено в документе.

Также в документе сказано, что рост цен на нефтепродукты с начала 2011 года обусловлен рядом причин, в частности, введением с 1 января 2011 года повышенных ставок акциза, ростом мировых цен на нефть в декабре 2010 года на 5-6%, опасениями участников рынка по поводу возможного введения импортной пошлины (как это инициирует Минэнергоугля), низкой стабильностью гривни по отношению к доллару и евро.

Отмеченные факторы будут влиять на ценовую ситуацию на рынке моторных топлив до конца первого квартала.

«Кроме того, в периоды роста спроса на топливо, в канун активизации полевых работ, цены на топливо традиционно растут. Поэтому с середины февраля до конца первого квартала текущего года возможно сезонное повышение цен на моторные топлива», – сказано в документе.

В то же время в документе отмечается, что факторами, которые могут оказать сдерживающее влияние на рост цен на рынке топлив на протяжении января-февраля будут: снижение темпов роста цен на нефть на мировых рынках; сезонное сокращение спроса на топливо; появление на рынке дешевого импортного ресурса, завезенного предприятиями с иностранными инвестициями без уплаты налогов.

При таких условиях, с целью недопущения необоснованного или ажиотажного роста цен на бензины и дизтопливо, считается целесообразным внедрение постоянного контроля за ценами на рынке топлив со стороны Антимонопольного комитета, Государственной налоговой службы и Государственной инспекции по контролю за ценами.

Как сообщал УНИАН, по данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 10 декабря 2010 года по 14 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 6,3-10,5% (в среднем на 7,6%).

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Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 10 декабря 2010 года по 14 января 2011 года увеличились на 6,3-10,5% (в среднем на 7,6%). Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 10 декабря 2010 года по 14 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 6,3%, с 7,03 до 7,47 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 6,5% - с 7,40 грн./литр до 7,88 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 7,1%, с 7,74 до 8,29 грн./л; на дизельное топливо – увеличились на 10,5%, с 7,05 до 7,79 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

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Средняя цена реализации сжиженного газа 14 января на аукционе №22УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 6,9% по сравнению с предыдущим аукционом – до 7245,91 грн. за тонну с НДС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 1,710 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 12 млн. 390,500 тыс. грн.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

ГМК

В Украине за 2010 год производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 года на 70,5%, или 657 тыс. тонн, – до 1 млн. 589,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период увеличил производство марганцевого концентрата в 2,3 раза, или на 426 тыс. тонн, по сравнению с 2009 годом – до 736,6 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за 2010 год произвел 852,7 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 37%, или 230 тыс. тонн, больше, чем в 2009 году. За указанный период ОГОК также произвел 351,4 тыс. тонн марганцевого агломерата, что в 2,4 раза, или на 207 тыс. тонн, больше, чем за 2009 год.

Промышленность

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-январе 2010 г. (в сопоставимых ценах) вырос на 7,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, и составил 274 млрд. 599,6 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, рост объемов розничного товарооборота по итогам января-декабря 2010 г. зафиксирован во всех областях Украины. При этом наибольший рост отмечен в Севастополе – на 16,4% – до 3,092 млрд. грн., Луганской – на 12,8% – до 8,988 млрд. грн., Донецкой – на 11,6% – до 25,09 млрд. грн., Запорожской – на 10,9% – до 10,63 млрд. грн.

АПК

ПАО «САН ИнБев Украина», один из крупнейших производителей пива, подписала протокол об установлении минимальных цен на солодовое пиво в приложении к соглашению с Белорусским государственном концерном пищевой промышленности «Белгоспищепром» об условиях поставок в Республику Беларусь солодового пива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Мы подписали этот договор на заведомо невыгодных для нас условиях, исключительно для того, чтобы не подвести наших партнеров-дистрибюторов в Беларуси. Переговоры с «Белгоспищепромом» о поставке пива, произведенного нашей компанией, велись с осени 2010 года. Эти переговоры были сложными, учитывая их намерения ввести лицензирование на импорт украинского пива и прекратить его отгрузку из Украины 1 января 2011 года для тех компаний, которые не примут их условий», – прокомментировал директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «САН ИнБев Украина» Денис ХРЕНОВ.

В компании напомнили, что о своем намерении ввести лицензирование на импорт украинского пива «Белгоспищепром» сообщил еще в августе 2010 года. Компания «САН ИнБев Украина» заявила тогда, что расценивает такую меру как дискриминационную, если условия лицензирования будут касаться только импорта украинского пива, а не любого импортного пива. Кроме того, лицензирование импорта пива в целом, как любые дополнительные препятствия для доступа импортеров на белорусский рынок, будут свидетельствовать об отсутствии полноценной экономической конкуренции на данном рынке.

В компании подчеркнули, что для «САН ИнБев Украина» важно постоянство в доступе к рынкам, поскольку планирование осуществляется на долгосрочной основе. Рынок Республики Беларусь достаточно важен для компании, так как доля экспорта в Беларусь в общем экспорте компании в 2009 году составила 29,6%. Изменение условий импортирования отразится на экспортной выручке компании и позиции на рынке Беларуси.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе новая политика «Белгоспищепрома» может вызвать негативные последствия и для белорусского рынка пива, так как чрезмерная протекция местных производителей в результате приведет к снижению конкурентоспособности их же продукта и в какой-то мере ограничит в выборе белорусского потребителя.

Справка УНИАН. ПАО «САН ИнБев Украина» – один из крупнейших производителей пива, входит в пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev.

ПАО «САН ИнБев Украина» объединяет Черниговское, Харьковское и Николаевское отделения компании. Портфель пивных брендов состоит из международных ТМ: Stella Artois, Beck’s, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а также национальных: «Чернігівське», «Рогань» и «Янтар».

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Сахарные заводы Украины завершили переработку сахарной свеклы и производство свекловичного сахара.

Об этом УНИАН сообщили в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

По данным ассоциации, в текущем сезоне сахарные заводы произвели 1 млн. 545 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2010 года, что на 22% выше показателя прошлого сезона (1,267 млн. тонн).

В текущем сезоне на сахарные заводы поступило 13,366 млн. тонн сахарной свеклы (в зачетном весе), из которых переработано 13,027 млн. тонн.

Недвижимость

Цены на новое жилье в Киеве будут минимальными, по сравнению с аналогичными по Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на брифинге после ознакомления с процессом строительства новых домов в столичном районе Осокорки.

«Мы договорились со строителями, что мы в Киеве сделаем минимальные цены на жилье по стране. Чтобы Киев был ориентиром для страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что программу по минимизации стоимости нового жилья предложил глава КГГА Александр ПОПОВ. По словам премьера, согласно этой программе, цена социального жилья будет составлять 4 тыс. грн. за один квадратный метр, а в среднем жилье будет стоить 8 тыс. грн. за кв. м.

«По пониженным ценам доступное жилье для социальных категорий наших граждан – для учителей, врачей – будет по 4 тыс. за кв. м. Это очень хорошая программа. Я думаю, что она должна найти поддержку и в других регионах. Мы договорились, что примерно 8 тыс. грн. должна быть цена на кв. м в Киеве в среднем по жилью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такие цены существенно поднимут спрос на жилье. «Более низких цен уже не будет. Эти цены, которые мы сегодня обозначили, - на минимальном уровне рентабельности для строителей. Те, кто хочет купить квартиру, пусть поторопятся уже сейчас», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что покупателям будет предоставлена полная гарантия получения нового жилья по указанным ценам. «Мы договорились, что мы дадим людям гарантию, что эти квартиры они действительно получат. Купив сейчас, они ее действительно получат в те сроки, которые будут определены договором», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что такая практика должна быть использована и в других регионах Украины.

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Снижение стоимости жилья в Украине, которое является одной из главных целей Закона «О регулировании градостроительной деятельности», может начаться со второй половины 2012 года.

Такое мнение высказал на пресс-конференции в УНИАН вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.

«2011 год будет тяжелым, переходным, в первую очередь для бизнеса. Потому что сейчас только потихоньку восстанавливаются строительные компании. Я думаю, весной появятся первые признаки активизации ипотечного рынка… Думаю, что более интересным будет 2012 год, вторая половина может уже достаточно серьезно стимулировать снижение цены на жилье», – сказал он.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь ЛЫСОВ высказал мнение, что удешевление жилья в Украине уже началось благодаря средствам, выделенным Кабинетом министров в 2010 году на строительство доступного жилья.

При этом стоимость жилья может снизиться и за счет предусмотренного законом уменьшения паевых отчислений по строительству жилья до 4%, по строительству доступного жилья и объектов социальной инфраструктуры – до нуля, по строительству коммерческих объектов – до 10%.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О регулировании градостроительной деятельности».

Транспорт

В Киеве внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов №№12,19,78 и троллейбусного маршрута №42.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

Как объяснили на предприятии, это было сделано с целью обеспечения надлежащего транспортного обслуживания жителей Соломенского и Голосеевского районов, а также учитывая результаты исследования пассажиропотоков и опроса пассажиров.

В соответствии с новой схемой движения, в рабочие дни автобусный маршрут №12 будет организован по схеме: улица Изюмская – улица Кировоградская – улица Монтажников – улица Нечуя-Левицкого – улица Надъярная – улица Яслинска – улица Клиническая – улица Амосова – улица Клиническая – улица Университетская – улица Клименко (обратно улица Соломенская) – улица Алексеевская.

В выходные дни автобусный маршрут №12 будет курсировать по маршруту: ул.Изюмская – ул.Кировоградская – ул.Монтажников – ул.Нечуя-Левицкого – ул.Надъярная – ул.Яслинская – ул.Клиническая – ул.Амосова.

Автобусный маршрут №19 будет организовано по маршруту: ул.Изюмская – ул.Кировоградская – ул.Кайсарова – ул.Каменяров – ул.Ахтырская.

Автобусный маршрут №78, в направлении станции метро Васильковская», будет организован по маршруту: аэропорт «Киев» – Новая дорога – Кольцевая дорога – ул.Советская – ул.Шевченко – ул.Воздухофлотская – ул.Героев войны – ул.Ленина – ул.Вильямса (разворот на перекрестке с ул.Якубовского) – ул.Вильямса – ул.Трутенко – ул.Амурская – ул.Казацкая – ул.Жуковского – ул. Васильковская – ул. Трутенко – ул. Ленина – ул. Героев войны – ул. Воздухофлотская – ул.Шевченко – ул.Советская – Кольцевая дорога – Новая дорога – аэропорт «Киев».

Троллейбусный маршрут №42 будет организован по трассе: станция метро «Лыбидская» – бульвар Дружбы народов – просп.Краснозвездный – бульв.Чоколовский – ул.Гетмана – ул.Довженко – ул.Дегтярёвская.

ЖКХ

Блок Виталия Кличко обжаловал распоряжение Киевской городской госадминистрации от 29 и 30 декабря 2010 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

Соответствующий иск зарегистрирован в Шевченковском районном суде столицы, говорится в сообщении.

“Основанием для обжалования распоряжений являются многочисленные нарушения во время принятия этих документов. Так, указанные распоряжения подписаны ненадлежащим лицом, без соблюдения процедуры предварительного обнародования и проведения общественных слушаний”, - утверждают в Блоке Кличко.

В своем иске Блок Кличко также обратил внимание на отсутствие в столичных домах коммунальной формы собственности придомовой территории как таковой.

“Ведь, по информации самой КГГА, здания не имеют государственного акта на землю, которую называют «придомовой». Поэтому какое-либо определение объемов соответствующей территории и стоимость ее содержания – это цифры, взятые с потолка”, - заявляют в Блоке.

Специалисты, которые представляют политическую силу, подчеркивают, что в Киеве не определены исполнители жилищно-коммунальных услуг.

“То есть, никто не отвечает за качество содержания дома, качество воды, надлежащую температуру в батареях. Несмотря на решение суда, КГГА уже четыре года подряд не определяет исполнителей. Киевляне платят сегодня ненадлежащим управителям, а ЖЭКи не имеют правовых оснований требовать средства», - отмечают в Блоке Кличко.

Кроме того, инициаторы обжалования распоряжений о повышении тарифов подвергают сомнению реализацию заявлений городской власти об отказе от пени и снижении тарифов для добросовестных плательщиков.

“Ведь ни одного распоряжения городской власти по этому вопросу не принималось”, - заявляют в Блоке Кличко.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2010 г. на сайте муниципальной газеты «Хрещатик» было обнародовано распоряжение КГГА о повышении с 1 февраля 2011 г. тарифов за услуги по централизованному отоплению, снабжению горячей воды, соответственно, на 29% и 37% или на 25% и 32% в зависимости от даты оплаты пользователем счетов за полученные услуги. То есть, в городе вводятся двухуровневые тарифы. Также отдельным распоряжением утверждены новые тарифы за услуги по содержанию домов и придомовых территорий индивидуально для каждого отдельно взятого дома также с учетом даты уплаты.

Комментируя эти распоряжения, чиновники КГГА сказали, что, по подсчетам мэрии, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.

Также первый заместитель председателя столичной городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК заявлял, что киевлянам не будут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, а рассчитывают, что двухуровневые тарифы будут поощрять жителей города платить за услуги и не затягивать с расчетами.

Погода

Завтра ночью в Украине, кроме западной части, днем на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью и утром в западной половине местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины, кроме западной и южной части, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в восточной части ночью 11-16° мороза, на крайнем востоке местами 18-23° мороза, днем 6-12° мороза; на остальной территории в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (ночью на Левобережье 2-7° мороза, днем на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге 5-9° тепла).

В Киевской области во вторник ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром туман. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

(УНИАН)