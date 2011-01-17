Кабмин предлагает внедрить новую процедуру исполнения решений судов

Кабинет министров разработал новую процедуру исполнения решений национальных судов, ответственность за исполнение которых несет государство.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции – Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Валерия ЛУТКОВСКАЯ сегодня на пресс-конференции, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минюста.

По ее словам, проект соответствующего проекта закона - «О гарантиях государства по исполнения решений суда» - внесен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

Как сказала В.ЛУТКОВСКАЯ, проект закона разрабатывался Министерством юстиции во исполнение пилотного решения Европейского суда по делу «Юрий Николаевич Иванов против Украины» и с учетом рекомендаций Комитета министров Совета Европы (орган, осуществляющий контроль над исполнением государством решений Европейского суда).

Учитывая требования решения по делу «Юрий Николаевич Иванов против Украины», проект предусматривает устранение проблемы невыполнения решений суда и вводит механизм погашения задолженности по решениям, ответственность за исполнение которых несет государство, которые накопилось по состоянию на 1 января 2012 года.

Так, проект закона предусматривает внедрение новой процедуры исполнения решений национальных судов, ответственность за исполнение которых несет государство, в частности, относительно государственных органов, учреждений, предприятий.

"Мы предлагаем, чтобы человек в случае, если он имеет решение о взыскании (средств) государственного органа, не обращался в Государственную исполнительную службу, а получал лишь исполнительное письмо из суда", - сказала В.ЛУТКОВСКАЯ.

Она объяснила, что для получения компенсации к письму надо добавить заявление, номер счета, на который будут перечислены средства, и отправить это в Государственное казначейство, которое в течение трех месяцев должно выплатить эту компенсацию.

Кроме того, проект предусматривает процедуру исполнения решений, должниками по которым являются юридические лица, взыскания с которых по обычной процедуре невозможны.

В частности, проект предусматривает, что исполнения решений относительно указанных субъектов будет проходить в срок не более 9 месяцев. В случае, если этот срок будет нарушен, лицо будет получать компенсацию.

Такое исполнение будет проходить за счет средств государственного бюджета, в случае, если взыскание с должника является невозможным.

Кроме того, проект учитывает требования решения Европейского суда по делу «Козачек против Украины», в соответствии с которым взыскание с государственных органов должно быть максимально упрощенным для лица.

Проект закона также предусматривает отмену с 1 января 2012 года законодательных положений, которыми запрещалась принудительная реализация имущества должников –государственных предприятий и предприятий топливно-энергетического комплекса для целей исполнения решений судов.

Кроме того, проектом предусмотрены нормирование и унификация порядка и размера выплат социальных льгот, предусмотренных разными законами Украины, которые никогда в полном объеме не финансировались государственным бюджетом, создавая задолженность государства перед гражданами.

Как сообщалось, в решении «Юрий Николаевич Иванов против Украины» Европейский суд признал нарушение Украиной ее обязательств по Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (п. 1 ст. 6 «Право на справедливый суд» и ст. 1 «Защита права собственности» Первого протокола к Конвенции) в связи с систематическим невыполнением государством решений национальных судов, за исполнение которых, в соответствии с практикой Европейского суда, государство несет ответственность. Кроме того, было признано нарушение статьи 13 «Право на эффективное средство юридической защиты» Конвенции в связи с отсутствием в национальном законодательстве эффективных средств юридической защиты от такого невыполнения.

Учитывая эти нарушения, Европейский суд обязал государство, в частности, внедрить эффективное средство юридической защиты (или комплекс таких средств), которые бы обеспечили адекватную и достаточную защиту от указанного нарушения.

Пилотное решение по делу «Юрий Николаевич Иванов против Украины» было вынесено Европейским судом по правам человека 15 октября 2009 года и получило статус окончательного 15 января 2010 года.