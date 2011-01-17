Главное на 17 января (вечер)

ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» подписали договор по оказанию услуг по транспортировке нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» до белорусского нефтеперерабатывающего завода в г. Мозырь.

Как передает корреспондент УНИАН, договор подписали председатель правления ОАО «Укртранснафта» Александр ЛАЗОРКО и заместитель генерального директора ЗАО «Белорусская нефтяная компания» Андрей ШИШКО сегодня в Киеве.

В частности, договор предусматривает гарантированную транспортировку 4 млн. тонн нефти в год и подписан сроком на два года.

Как отметил после подписания министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, присутствовавший на подписании документа, «подписанный договор – очень важный этап в отношениях с Белоруссией».

«Новый маршрут транспортировки нефти и для нас, и для белорусских партнеров является очень важным: мы получаем дополнительные отчисления в бюджет, а белорусская сторона получает гарантированный объем нефти. Мы все довольны», - отметил министр.

Также министр отметил, что подписанный сегодня договор не затрагивает интересы российской стороны. «Этот договор не затрагивает интересы российских партнеров и никоим образом не влияет на поставки в Европу через нашу страну», - добавил Ю.БОЙКО.

Также министр отметил, что выполнение этого договора будет способствовать реализации значительного экономического потенциала двухстороннего сотрудничества Украины и Белоруссии, усилению энергетической безопасности Украины и Белоруссии и стран региона в целом, утверждению нашего государства как надежной страны-транзитера энергоносителей в евро-азиатском энергетическом пространстве. Таким образом, по его словам, созданы предпосылки для начала работы Евро-азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК).

В свою очередь, как отметил журналистам заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорь КИРЮШИН, подписанный договор предусматривает дальнейшую его пролонгацию, и в дальнейшем объемы транзита нефти будут увеличены.

В Украине рост промышленного производства в декабре 2010 года, по сравнению с декабрем 2009 года, составил 12,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, в январе-декабре 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, рост промпроизводства составил 11%.

В декабре против ноября 2010 г. зафиксирован рост на уровне 4,7%.

Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в декабре 2010 г. против декабря 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 13,5% (в январе-декабре 2010 г. против января-декабря 2009 г. – 2,1%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 6,2% (14,3%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 5,9% (спад 3,1%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в декабре 2010 г., по сравнению с декабрем-2009, составил 15,6% (рост 13,5%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован рост на уровне 2,4% (рост 2,9%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 12,3% (рост 7,8%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – 13,6% (рост 8,2%), в производстве кожи, изделий из нее – 7,4% (рост 6,4%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в декабре 2010 г. против декабря-2009 составил 1,9% (рост 8,7%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 0,1% (рост 2,5%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован спад – 4,2% (спад 0,1%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 32,9% (рост 21,5%), в том числе, в химическом производстве – 39,5% (рост 25,7%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 10,4% (рост 8,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 9,9% (рост 8%).

В декабре 2010 г. в металлургии и производстве готовых металлических изделий, по сравнению с декабрем 2009 года, рост производства составил 12% (рост 12,3%), в машиностроении зафиксирован рост на уровне 38,9% (рост 34,5%), в частности, в производстве машин и оборудования – 25,4% (рост 21,1%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 27,5% (рост 21,1%), в производстве транспортного оборудования – 58,6% (рост 60,7%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 7,1% (рост 9,5%).

Строительные предприятия Украины за январь-декабрь 2010 года снизили объемы работ на 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, – до 43 млрд. 174,9 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период строительные предприятия увеличили объемы работ по подготовке строительных участков на 5% – до 2 млрд. 069 млн. грн., по строительству зданий и сооружений – снизили на 4,8% - до 36 млрд. 700,7 млн. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – снизили на 14,1%, до 4,1 млрд. грн., по завершению строительства – снизили на 9,8%, до 223,5 млн. грн., по аренде строительной техники с оператором – снизили на 29,7%, до 32,1 млн. грн.

В Госкомстате отметили, что по характеру строительства работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 77,8% от общего объема, по капитальному ремонту – 15,4%, по текущему ремонту – 6,8%.

В частности, строительные предприятия Киева за указанный период снизили объем работ на 7,8% - до 10 млрд. 014,4 млн. грн., выполнив 23,2% от общегосударственного объема работ.

Украинские нефтегазодобывающие предприятия в 2010 году сократили добычу природного газа на 5,5%, по сравнению с 2009 годом, до 19,1 млрд. куб. м. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, в 2010 году добыча нефти в Украине сократилась на 11,5%, по сравнению с 2009 годом, до 2,566 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в 2010 году сократилась на 8,8%, по сравнению с 2009 годом, до 928,0 тыс. тонн, а газа нефтяного попутного сократилась на 12,0% – до 655,0 млн. куб. м.

Украинские НПЗ в 2010 году сократили производство автомобильного бензина на 11,8%, по сравнению с 2009 годом, до 2,873 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению Госкомстата, производство дизельного топлива в Украине в 2010 году сократилось на 5,1%, по сравнению с 2009 годом, до 3,709 млн. тонн.

Также в сообщении сказано, что производство топочного мазута в Украине в 2010 году сократилось на 6,0%, по сравнению с 2009 годом, до 2,414 млн. тонн.

Производство легковых автомобилей в Украине в 2010 году увеличилось на 14,6%, по сравнению с 2009 годом, до 75,3 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство автобусов в Украине в 2010 году увеличилось на 80,6%, по сравнению с 2009 годом, до 2674 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось на 93,7% – до 4853 штук.

Генеральная прокуратура Украины возобновила досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному против экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного посещения Главного управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел.

«Генеральная прокуратура возобновила дело, возобновила досудебное расследование по деньгам Киотского протокола, так что сегодня я не знакомилась с делом. Я сегодня опять давала показания, были дополнительные вопросы следователя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер сообщила, что во время допроса в Генпрокуратуре следователи задавали ей вопрос относительно использования экологических средств для выплаты пенсий и заработных плат в бюджетной сфере.

«Мой ответ был однозначным: я обеспечивала выплату пенсий и заработных плат, но деньги Киотского протокола – экологические деньги – все находятся и находились на спецсчете Министерства экологии и они не тратились», - добавила она.

По ее словам, следователи объяснили возобновление досудебного расследования возникновением дополнительных вопросов. «Возникли дополнительные вопросы, которые нужно следствию выяснить. Но, собственно, я и не возражала, потому что я ознакомилась с множеством законов, нормативных актов и я сегодня еще более подробно объяснила все свои действия, обосновала их позициями, которые отмечены в законах, в том числе в законе о госбюджете», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что необходимость возобновления досудебного расследования связана с тем, что следствие зашло в тупик. «Сейчас следствие и Генеральная прокуратура зашли в полный тупик, потому что ни состава преступления, ни события преступления, ни субъекта преступления нет. Безусловно, если бы был в стране нормальный суд, то в суд не с чем идти», - предположила она.

(УНИАН)