В Кабмине очередная ротация

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ переназначил заместителем министра чрезвычайных ситуаций Андрея БОНДАРЕНКО.

Согласно указу, который размещен на сайте президента, А.БОНДАРЕНКО назначен также руководителем аппарата ведомства (А.БОНДАРЕНКО - муж депутата от Партии Регионов Елены БОНДАРЕНКО - УНИАН).

Кроме того, другими указами, датированными 17 января, В.ЯНУКОВИЧ назначил Сергея ЧЕХА заместителем министра энергетики и угольной промышленности, Дмитрия МОРМУЛЯ - заместителем министра экологии и природных ресурсов.

Вместе с тем, глава государства уволил ряд заместителей министров. В частности, Сергей БЫКОВ и Максим МЕЛЬНИЧУК уволены с должностей заместителей министра аграрной политики, Валерия ЛУТКОВСКАЯ - с должности заместителя министра юстиции, Виктор ЛЫСАК - с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Также Владимир МАТВИЙЧУК и Андрей ЧЕРКАСОВ освобождены от должностей заместителей министра труда и социальной политики, а Владимир ЛУЧНИКОВ - от должности заместителя министра топлива и энергетики.