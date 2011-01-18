Литвин: в поддержку изменений в Конституцию уже есть 310-320 голосов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в поддержку внесения изменений в Конституцию Украины на следующей сессии парламента уже есть почти 310-320 голосов.

Об этом он сказал журналистам в ходе визита в Турецкую Республику, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В.ЛИТВИН отметил, что такая поддержка возможна «при условии, что принятие решения не будет основанием для инспирации и инициации политических возмущений в Верховной Раде Украины».

Руководитель парламента считает, что «в закрытом режиме голосования может набраться и 400 голосов в поддержку конституционных изменений».

В то же время, по его мнению, народные депутаты «демонстрируют корпоративную солидарность и выполняют установки по блокированию заседаний Верховной Рады». «Существует безудержное желание провести выборы в ближайшее время, чтобы ряд политиков получили возможность зайти, по понятным причинам, в парламент», - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что не нужно совершать действия, которые приводят к разрушению парламента Украины. Он выразил убеждение, что Верховная Рада Украины в состоянии решить любые проблемы, которые касаются общих вопросов или персоналий, принять взвешенные решения по любым вопросам.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2010 года Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, которые касаются дат проведения следующих очередных выборов народных депутатов, Президента и местных выборов. При принятии соответствующего решения проголосовали 305 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, документ поддержали 179 депутатов от Партии регионов, 10 – от БЮТ, 41 – от НУ-НС, 26 – от КПУ, 20 – от Блока Литвина и 29 – внефракционных.

Законопроектом предусмотрено, что следующие выборы в Верховную Раду должны состояться в последнее воскресенье октября 2012 года, а Президента Украины – в последнее воскресенье марта 2015 года.

При этом проектом закона установлено, что все органы власти будут избираться сроком на 5 лет.

Кроме того, предусмотрено, что Верховная Рада АР Крым, местные советы, а также председатели населенных пунктов избираются на пятилетний срок только на очередных выборах.

Окончательное решение по данному проекту закона Верховная Рада должна принять на следующей сессии, которая начнется в феврале 2011 года.