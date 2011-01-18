Анонс на 18 января

* 18-21 января Президент Украины В.Янукович посетит Японию с официальным визитом. 18-19 января Президент Украины будет находиться в г. Токио, где планируется аудиенция у Императора Японии Акихито, проведение комплексных переговоров с Премьер-министром Японии Н.Каном и встреч со Спикером Палаты представителей Парламента Японии Т.Йокомити и Председателем Палаты советников Парламента Японии Т.Нисиока. Предусматривается выступление Президента Украины в штаб-квартире Японской федерации бизнеса «Кейданрен» в рамках двустороннего бизнес форума при участии руководства ведущих корпораций Японии. 19-21 января Глава государства посетит города Киото и Осака.

* Пресс-конференция на тему: «Что такое ОСМД и кому они нужны: власти, жилищным хозяйствам или жителям?». Участники: председатель Объединения совладельцев многоквартирных домов "Первый дом" Михаил Кальтагейсер; председатель Федерации работодателей жилищно-коммунального хозяйства Украины Олег Адамов.

* Пресс-конференция на тему: «Закон о рынке земли: начало инвестиционного рая в Украине и новая жизнь для аграриев?». Участники: Сергей Святко, председатель ГП «Земельный фонд»; Валерий Греков, директор государственного научно-технологического Центра охраны плодородия почв Министерства Аграрной политики и продовольствия; Николай Стрыжак, вице-президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев; представители Госкомзема.

* 11-30- в УНИАН состоится пресс-конференция председателя Главного Контрольно-ревизионного управления Украины Петра Андреева на тему : "Итоги деятельности Главного Контрольно-ревизионного управления Украины за 2010 год" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится церемония, во время которой будет объявлено о том, что Компания «Эпицентр К» станет национальным спонсором УЕФА ЕВРО 2012™. Исполнительный директор УЕФА Events S.A. Девид Тейлор вместе с основателями компании «Эпицентр К» Александром и Галиной Герегами подпишут договор о сотрудничестве. Также состоится пресс-конференция для СМИ.

* Пресс-конференция, организованная туроператором MIBS Travel и авиакомпанией "АэроСвит" в связи с задержкой авиарейса Пунта-Кана-Киев 09.01.11/10.01.11. Руководство компаний предоставит детальную информацию о произошедшем и ответит на вопросы представителей СМИ.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция компании «Диавест-компьютерный мир» на тему: «Тенденции ІТ-рынка Украины. Результаты 2010 года. Успешный опыт преодоления кризиса». Председатель правления Анатолий Балюк поделится результатами работы за 2010 год и своим виденьем перспектив рынка IT-технологий Украины на 2011 год. Кризис... начинает заканчиваться или....заканчивает начинаться? Основные моменты конференции: оптимизация товарных запасов; предоставлять приоритет тому процессу, который приносит самые большие деньги; никаких новых «ERP систем» и других модных штучек; объединение с конкурентом или партнером - взято в управление 5 магазинов МКС Все среди лучших. Закупка на основе “прогноза продаж” - увеличивает рост продаж всей сети на 50% год от года. В 2010 г. создан корпоративный отдел на основе бывших сотрудников компании “Версия” и уникальный проект «Computer fashion», не имеющий конкурентов и занимающий отдельную нишу на рынке компьютерных технологий. Участники: Анатолий Балюк, председатель правления, Лиана Чебернина, директор по маркетингу (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 251-11-11, (067) 329-94-46, e-mail: merezha@diawest.com.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Мито на імпортні нафтопродукти: наслідки для споживача і ринку» Учасники: - Вільям Козик – керівник «Шелл Рітейл Україна»; - Юрій Кучабський - віце-президент з комерційних питань ПАО «Концерн Галнафтогаз» (мережа ОККО); - Ігор Майстренко - глава представництва компанії "Орлен Летува" (Литва) в Україні; - Леонід Косянчук - президент Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України»; - Сергій Куюн - директор ТОВ «Консалтингова группа А-95» Прес-конференція транслюватиметься в режимі он-лайн на сайті www.imk.com.ua

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит Центр высоких технологий Государственного университета информационно-коммуникационных технологий.

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