Курс НБУ на 18.01.11
09:58, 18 января 2011Разное
1
Официальный курс НБУ на 18.01.11100 USD – 794.4500 (17 января – 795.0300)100 EUR – 1057.4924 (17 января – 1061.2855)10 RUR – 2.6435 (17 января – 2.6542) Учетные курсы банковских металлов на 18.01.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-107846.59 (17 января-108859.48)961 XAG 10 Серебро-2239.55 (17 января-2267.43)962XPT10Платина-143477.67(17 января-143900.43)964XPD10Палладий-62443.77(17 января-63761.41)
Официальный курс НБУ на 18.01.11
100 USD – 794.4500 (17 января – 795.0300)
100 EUR – 1057.4924 (17 января – 1061.2855)
10 RUR – 2.6435 (17 января – 2.6542)
Учетные курсы банковских металлов на 18.01.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10Золото-107846.59 (17 января-108859.48)
961 XAG 10 Серебро-2239.55 (17 января-2267.43)
962XPT10Платина-143477.67(17 января-143900.43)
964XPD10Палладий-62443.77(17 января-63761.41)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter