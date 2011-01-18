Курс НБУ на 18.01.11

Официальный курс НБУ на 18.01.11100 USD – 794.4500 (17 января – 795.0300)100 EUR – 1057.4924 (17 января – 1061.2855)10 RUR – 2.6435 (17 января – 2.6542) Учетные курсы банковских металлов на 18.01.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-107846.59 (17 января-108859.48)961 XAG 10 Серебро-2239.55 (17 января-2267.43)962XPT10Платина-143477.67(17 января-143900.43)964XPD10Палладий-62443.77(17 января-63761.41)

Официальный курс НБУ на 18.01.11 100 USD – 794.4500 (17 января – 795.0300) 100 EUR – 1057.4924 (17 января – 1061.2855) 10 RUR – 2.6435 (17 января – 2.6542) Учетные курсы банковских металлов на 18.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-107846.59 (17 января-108859.48) 961 XAG 10 Серебро-2239.55 (17 января-2267.43) 962XPT10Платина-143477.67(17 января-143900.43) 964XPD10Палладий-62443.77(17 января-63761.41)

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