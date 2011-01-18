В Кабмине проведена очередная ротация. Янукович уволил ряд замминистров
Президент Виктор ЯНУКОВИЧ переназначил заместителем министра чрезвычайных ситуаций Андрея БОНДАРЕНКО.
Согласно указу, который размещен на сайте президента, А.БОНДАРЕНКО назначен также руководителем аппарата ведомства (А.БОНДАРЕНКО - муж депутата от Партии Регионов Елены БОНДАРЕНКО - УНИАН).
Кроме того, другими указами, датированными 17 января, В.ЯНУКОВИЧ назначил Сергея ЧЕХА заместителем министра энергетики и угольной промышленности, Дмитрия МОРМУЛЯ - заместителем министра экологии и природных ресурсов.
Вместе с тем, глава государства уволил ряд заместителей министров. В частности, Сергей БЫКОВ и Максим МЕЛЬНИЧУК уволены с должностей заместителей министра аграрной политики, Валерия ЛУТКОВСКАЯ - с должности заместителя министра юстиции, Виктор ЛЫСАК - с должности первого заместителя министра здравоохранения.
Также Владимир МАТВИЙЧУК и Андрей ЧЕРКАСОВ освобождены от должностей заместителей министра труда и социальной политики, а Владимир ЛУЧНИКОВ - от должности заместителя министра топлива и энергетики.