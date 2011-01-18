ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Главные ошибки Налогового кодекса», в котором пишет – поспешность, с которой готовился Налоговый кодекс, не могла не повлечь за собой целый ряд противоречий, несогласованностей в экономической конституции страны, очевидно выходящих за пределы простых ошибок юридической техники…

http://delo.ua/ukraine/glavnye-oshibki-nalogovogo-kode-150262/

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Также «Дело» публикует материал «Эксперты: Ставки по кредитам на покупку авто в 2011 году снижаться не будут», в котором подает прогнозную оценку ситуации участников рынка…

http://delo.ua/finance/eksperty-stavki-po-kreditam-n-150279/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Все индивидуально» пишет - борьба заемщиков, не желающих возвращать кредиты, с банками вышла на новый уровень. Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССГУД) признал незаконность выдачи валютных кредитов без индивидуальной валютной лицензии. Банкиры и Нацбанк продолжают настаивать на том, что для осуществления кредитных операций достаточно генеральной лицензии, и надеются оспорить решение в Верховном суде (ВСУ). При этом в ожидании аналогичных решений ВССГУД по другим заемщикам банки начнут повышать кредитные ставки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1569439

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Повышение с пересадками» пишет - Мининфраструктуры отказалось от запланированного с 1 января разового повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в пользу ежемесячного роста. Пересмотр действующих с 2008 года ставок позволит "Укрзализныце" увеличить доходы на 4,76 млрд грн. Но против данной инициативы выступили предприятия горно-металлургического комплекса, которые уже обратились в Кабмин с просьбой снизить вдвое намеченный рост тарифов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1569470

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Издание «Экономические известия» в публикации «Виктор Янукович встретится с императором Японии и выступит перед топ-менеджерами корпораций страны» пишет - сегодня президент Украины с официальным визитом прибывает в Японию. Киев стремится к интенсификации политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества…

http://state.eizvestia.com/full/viktor-yanukovich-vstretitsya-s-imperatorom-yaponii-i-vystupit-pered-top-menedzherami-korporacij-strany

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Также «Экономические известия» в публикации «Беспредел набирает обороты» пишут - законы де-факто пишутся и одобряются в Администрации президента, а за их принятие и последствия ответственности вообще никто не несет. В 2010 году именно эти две ключевые тенденции определяли законодательную деятельность Верховной Рады в судебной сфере. Как следствие, сегодня работа судов несоизмеримо больше выгоды приносит узкой группе людей у власти, нежели всему украинскому обществу…

http://state.eizvestia.com/full/bespredel-nabiraet-oboroty

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«Экономические известия» в публикации «Мировой спрос на продовольствие помогает химикам» пишут - удобрения дорожают вслед за прайсами на аграрных биржах. Агрохолдинги переключаются на альтернативные удобрения с большим содержанием азота…

http://markets.eizvestia.com/full/mirovoj-spros-na-prodovolstvie-pomogaet-himikam

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«Газета по-киевски» в публикации «Склон съезжает на Майдан» пишет – специалисты говорят, что тротуар у Октябрьского дворца в столице уходит из-под ног из-за цветочных часов по ул. Институтской…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/18/005931.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «С вас 210 грн – на прокорм чиновников» пишет – содержать киевских чиновников и депутатов – недешевое удовольствие. В 2011 году на них запланировано выделить из горбюджета 560,6 млн. грн.

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/17/215633.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Где в Киеве можно встретить ВИПов» пишет – Кильчицкая гуляет в Мариинском парке, Яценюк заглядывает в винный супермаркет на Героев Сталинграда, а Довгий - в храм…

http://www.segodnya.ua/news/14213810.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Эксперты: «Рынку безналичных платежей необходимо прозрачное госрегулирование» пишет - безналичные платежи активно развиваются во всем мире, их значение в глобальном масштабе постоянно увеличивается. В таких условиях внимание государства к этому сегменту является закономерным. О перспективах развития данного рынка в Украине УНИАН рассказали эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/74130

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «После сделки правами не машут» пишет – мегаальянс «Роснефти» и ВР озадачил российских акционеров ТНК-ВР. Они утверждают, что британская компания должна была предложить сделку ТНК-ВР, которой, может, тоже интересны акции «Роснефти» и проект в Арктике…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253288/posle_sdelki_pravami_ne_mashut

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Также издание «Ведомости» в публикации «Хитрость «Альфы» пишет – в Vimpelcom Ltd. начинается новая война акционеров: Telenor выступила против поддержанного «Альфа-групп» поглощения Wind Telecom египетского миллиардера Нагиба Савириса. Но сделке это не помешает, если ее одобрит хотя бы треть миноритариев…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253290/hitrost_alfy

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Издание «Известия» в публикации «Пластик перемен» пишет – стали известны внешний вид и детали работы универсальной электронной карты (УЭК) - по сути заменителя паспорта для жителей России…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150478/

(УНИАН)