МИД просит Чехию передать официальное решение по Данилишину

Министерство иностранных дел Украины передало чешской стороне ноту с просьбой предоставить материалы о результатах рассмотрения дела экс-министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА в чешских правоохранительных органах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

По его словам, сегодня в МИД Украины был приглашен временно поверенный в делах Чешской Республики в Украине, которому передали ноту украинской стороны с просьбой по официальным каналам передать результаты рассмотрения дела Б.ДАНИЛИШИНА в чешских правоохранительных органах.

«Речь идет о предоставлении украинской стороне официального решения Министерства внутренних дел Чешской Республики о предоставлении политического убежища Богдану ДАНИЛИШИНУ», - сказал О.ВОЛОШИН.

По его словам, в МИД рассчитывают, что в контексте дружеских и партнерских отношений между Украиной и Чехией эта просьба будет удовлетворена.