ГЛАВНОЕ на 18 января (день)

Основные события первой половины дня

Международные отношения

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что до конца 2011 года украинская сторона реализует большинство проектов по энергосбережению за средства, полученные от правительства Японии за продажу квот на выбросы парниковых газов в рамках Киотского протокола.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Токио во время встречи с представителями украинских и японских деловых кругов, которая состоялась в Японской федерации бизнеса «Кейданрен».

«Я хотел бы с уверенностью сказать, что до конца 2011 года мы реализуем большинство проектов по энергосбережению под полученные от японской стороны средства согласно Киотскому протоколу», - сказал, в частности, Президент Украины.

При этом он подчеркнул, что некоторые из этих проектов на сегодняшний день уже успешно реализуются в Украине.

«Мы хорошо понимаем, что их успешная реализация - это приоритетное направление экономического сотрудничества с Японией. Это будет поднимать уровень доверия, я сказал бы, возобновление доверия к Украине как надежному инвестиционному партнеру», - заявил В.ЯНУКОВИЧ и заверил японских партнеров, что Украина готова дополнительно информировать обо всех конкретных мероприятиях реализации проектов энергосбережения.

Среди этих программ Президент особо выделил проекты по переходу на обеспечение государства собственными энергоносителями и уменьшение зависимости от снабжений традиционных энергоносителей.

В частности, глава государства назвал направления энергосбережения посредством использования ветровых и солнечных электростанций; использование шахтного газа метана для производства электроэнергии с одновременным уменьшением угроз взрывов на шахтах; использование бытовых отходов для получения энергии, а также использование биомассы для производства электроэнергии и другие направления.

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Украина и Япония затронули вопрос о возможности упрощения визового режима для украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Совместном заявлении относительно украинско-японского глобального партнерства, которое подписали сегодня в Токио Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Японии Наото КАН.

«С целью дальнейшего развития контактов между народами Японии и Украины два лидера поручили соответствующим должностным лицам изучить возможность упрощения визового режима для украинцев», - отмечается в документе.

Во время переговоров с премьер-министром Японии Президент Украины также предложил в ближайшем будущем ввести регулярные прямые авиационные рейсы между двумя странами.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что отношения Украины и Японии будут развиваться по прогнозам Восточного календаря: гармонично, открыто и стабильно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Токио во время встречи с представителями украинских и японских деловых кругов, которая состоялась в Японской федерации бизнеса «Кейданрен».

«С первых минут пребывания в Японии я почувствовал гостеприимство и приветливость ее народа, о которых я много слышал. Меня также поразило гармоничное сочетание многовековых традиций и современности почти во всех сферах жизни вашей удивительной страны: в культуре, быте, еде, стиле одежды», - сказал Президент Украины, обращаясь к присутствующим японским бизнесменам.

При этом он также отметил символичность, что его первый международный визит в этом году осуществляется именно в Японию.

«По Восточному календарю 2011 год, как считается, принесет гармонию, открытость и стабильность. Я надеюсь, что эти черты станут определяющими для наших двусторонних отношений в ближайшей перспективе», - подчеркнул Президент Украины.

Он выразил надежду, что интересы японских деловых кругов к Украине постоянно будут расти.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверил японских инвесторов, что в Украине и в дальнейшем будет господствовать политическая и экономическая стабильность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня в Токио во время встречи с представителями украинских и японских деловых кругов, которая состоялась в Японской федерации бизнеса «Кейданрен».

«Мы признаем необходимость оптимизации правового поля в сфере инвестиционной деятельности с целью создания более привлекательных условий для иностранных инвестиций», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к японским бизнесменам.

Он информировал, что по состоянию на 1 октября 2010 года в Украину были привлечено иностранных капиталовложений на сумму 42,5 млрд. долларов, что в расчете на одного гражданина составляет 926 долларов.

«Этот показатель, ввиду значительного экономического потенциала нашей страны, в частности большой внутренний рынок, разветвленная промышленная база, развитая инфраструктура, плодородные сельскохозяйственные земли, богатые природные ресурсы и выгодное геополитическое расположение, является незначительным», - констатировал глава государства.

При этом, отметил В.ЯНУКОВИЧ, доля японских инвестиций в украинскую экономику также является незначительной и составляет около 0,3% от общего объема.

«Я призываю, чтобы японский бизнес интенсивнее вкладывал средства в нашу экономику. Мы рассматриваем возможность подписания соглашения о содействии и взаимной защите инвестиций с Японией», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, уточнив, что Украина уже подписала такие соглашения с 71 страной.

При этом Президент заметил, что Япония является одним из крупнейших инвесторов в мире, но, к сожалению, пока с Украиной работает очень осторожно.

«Я хорошо понимаю, почему такое осторожное отношение к нашему государству. Я приехал для того, чтобы вам сказать, что в Украине уже год господствуют политическая и экономическая стабильность. И эта ситуация будет продолжаться и только укрепляться, это тенденция. Украина есть и будет надежным партнером», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он процитировал давнюю японскую мудрость: «План без действий - это мечтание, а действие без плана – это поражение».

Также В.ЯНУКОВИЧ добавил, что на сегодняшний день в Украине действует «сильная, стабильная, демократически избранная власть, которая за неполный год продемонстрировала, что имеет не только планы, но и силу, способность и умение воплощать их в жизнь».

Финансы

В 2010 году органы Контрольно-ревизионного управления провели проверки более 14,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций, в ходе которых на 94% проверенных объектов выявили нарушения, допущенные в 2008-2009 гг. и первом квартале 2010 года, на общую сумму 93,3 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Главного контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ.

По его словам, при этом сумма прямых потерь государственного бюджета составила 35,1 млрд. грн.

«Более 35 млрд. грн. – это прямые убытки, нанесенные государству, или просто-напросто деньги, которые были через различные схемы выведены из государственного бюджета… Это рекордный показатель за все годы работы Контрольно-ревизионной службы, таких нарушений не было никогда», – сказал П.АНДРЕЕВ.

По словам председателя ГлавКРУ, учитывая негативные тенденции, которые сохранились во многих органах государственной власти, он обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с предложением срочно на заседании правительства рассмотреть вопрос о состоянии бюджетно-финансовой дисциплины и борьбы с коррупцией.

Как сообщил П.АНДРЕЕВ, Кабинет министров намерен рассмотреть эту проблему на своем завтрашнем заседании. В частности, он отметил, что многие должностные лица, причастные к сделкам, в результате которых из госбюджета было похищено 35 млрд. грн., до сегодняшнего дня занимают свои должности и в их отношении не проведены служебные расследования.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9510/7,9560 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2660/0,2662, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6345/10,6475.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3378/1,3380 (понедельник, 17 января, – 1,3290/1,3292).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке 17 января т.г. сократился в 2,8 раза, или на 196,8 млн. долл., по сравнению с предыдущим днем торгов, и составил 112,3 млн. долл. (в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 60,7 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 января, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись на ТОМ`е котировками 7,9470/7,9560 грн./долл., к 12:00 цены снизились – 7,9440/7,9535 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись – 7,9460/7,9570 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2645/0,2652 грн./рубль, к 12:00 цены упали – 0,2643/0,2646 грн./рубль. К закрытию цены откатились к уровню 0,2647/0,2650 грн./рубль. В России курс доллар-рубль на ТОМ`е понизился и составил 29,96 рублей за доллар (-0,0875).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3245/1,3430 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5545/10,5680 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,5405/10,5590 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH выросли до уровня 10,5825/10,6035 грн./евро.

Банки

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ договорился с премьер-министром Японии Наото КАНОМ о выделении японской стороной Украине ссуды в сумме 8 млрд. иен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в Кредитном соглашении между Японским банком международного сотрудничества и Публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины» (Укрэксимбанк), которое было подписано сегодня в Токио в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Японию.

Как отмечается в соглашении, японская сторона предоставляет Украине 8 млрд. иен (около 800 млн. грн. - УНИАН) с целью содействия экспорта товаров и услуг из Японии и поддержки экономического развития Украины.

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 17 января 2011 года увеличился на 5%, или на 1,252 млрд. грн., и на начало дня 18 января 2011 года составил 24,288 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на корсчетах увеличился на 45%, или на 7,563 млрд. грн.

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"Укрэксимбанк" стал победителем тендера по предоставлению кредита ЗАО «Крымский Титан» на 262,350 млн. грн. сроком на 5 лет.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Как сообщили УНИАН на предприятии, банк предложил номинированный кредит на указанную сумму в гривнях под 16,5% годовых, в долларах США по курсу Национального банка Украины на день подписания договора – под 9,5% годовых.

Кредит имеет целевое назначение. Средства планируется использовать для строительства нового цеха по производству серной кислоты.

В документации конкурсных торгов указывается, что окончательный срок заключения договора – 9 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Крымский Титан» - современное высокотехнологичное предприятие, выпускающее диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

«Крымский Титан» является одним из крупнейших производителей диоксида титана в Восточной Европе, которому принадлежит 2% мирового рынка двуокиси титана пигментного. Экспорт продукции осуществляется в 53 страны мира и составляет порядка 70% общих объемов производства.

В состав ЗАО «Крымский Титан», помимо головного предприятия, входят два филиала – «Иршанский горно-обогатительный комбинат» и «Вольногорский горно-металлургический комбинат», специализирующиеся на развитии горного, добывающего, обогатительного и металлургического производств.

Контрольным пакетом ЗАО «Крымский Титан» владеет государство. 50% - 1 акция предприятия принадлежат OstChem Germany GmbH (Германия), дочерней компании OstChem Holding AG. 90% акций OstChem Holding AG принадлежат Group DF.

ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

На 1 октября 2010 года активы банка составляли 68,978 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 51,963 млрд. грн., обязательства – 51,543 млрд. грн., уставный капитал – 16,394 млрд. грн., собственный капитал –17,435 млрд. грн.

По итогам января-сентября 2010 года прибыль «Укрэксимбанка» составила 34,753 млн. грн.

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На общем собрании акционеров ПАО «Имэксбанк» было принято решение об увеличении уставного капитала финансового учреждения на 50 млн. грн. - до 940 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, уставный капитал будет увеличен за счет дополнительного размещения 500 000 простых именных акций девятнадцатой эмиссии номинальной стоимостью 100 грн. каждая.

Закрытое размещение акций будет проходить в бездокументарной форме в два этапа - с 1 по 21 марта 2011 г.

В случае полного достижения запланированного увеличения уставного капитала банка, размещение акций может быть завершено досрочно.

Справка УНИАН. ПАО «Имэксбанк» (г. Одесса) основано в 1994 году.

Активы банка на 1 октября 2010 года составляли 6,03 млрд. грн., обязательства – 5,074 млрд. грн., собственный капитал – 955,997 млн. грн., уставный капитал - 890 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2010 года его основными акционерами являлись: Леонид КЛИМОВ (прямое участие – 20,0025%, опосредованное – 29,4378%) и Татьяна КЛИМОВА (прямое участие – 0,1638%, опосредованное – 24,7657%).

ТЭК

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обратилось в Министерство экономического развития и торговли Украины с требованием начать специальное антидемпинговое расследование по импорту нефтепродуктов в Украину, и ввести антидемпинговые пошлины в размере 130 евро за тонну на бензины и 80 евро за тонну – на дизельное топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнергоугля Украины Константин БОРОДИН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по его словам, в министерство обратились руководители шести украинских нефтеперерабатывающих заводов с требованием защитить отечественного производителя и начать антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.

Как сообщил К.БОРОДИН, по его словам, три государства – Россия, Казахстан и Беларусь – занимают 68% рынка импортных нефтепродуктов и «осуществляют массированную экспансию нефтепродуктов в страну».

По его словам, в 2010 году импорт нефтепродуктов в Украину был на уровне около 4,5 млн. тонн (в 2009 г. – 3,8 млн. тонн).

В свою очередь, как отметил присутствовавший на пресс-конференции главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР «Коммерс» Дидье КАЗИМИРО, за 9 месяцев 2010 года предприятие получило убыток в размере около 470 млн. грн.».

«Если ситуация не изменится, тогда в этом году мы можем получить более 1 млрд. грн. убытков», - сказал он.

Как отметил председатель правления ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) Павел ОВЧАРЕНКО, «если ситуация в 2011 году не изменится, то мы перейдем рубеж в 50% импортного топлива на рынке, и в перспективе украинская нефтепереработка может исчезнуть вообще».

Также П.ОВЧАРЕНКО добавил, что в случае введения антидемпинговых пошлин, Кременчугский НПЗ в 2011 году сможет увеличить переработку нефти до 5 млн. тонн.

Как добавил, в свою очередь, К.БОРОДИН, Минэнергоугля ожидает, что введение импортных пошлин уже может быть реализовано в течение полутора месяцев, «но надеемся, что введение пошлин произойдет раньше».

При этом он отметил, что срок введения пошлин зависит от специального расследования Минэкономразвития.

Напомним, в ноябре 2010 г. Министерство топлива и энергетики Украины обратилось в Кабинет министров с предложением ввести с 2011 года пошлину на импорт нефтепродуктов в размере 120 евро за тонну.

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Группа ТНК-ВР может остановить ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) уже в конце первого квартала 2011 года из-за его убыточности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, за 9 месяцев 2010 года убытки компании составили 470 млн. грн., и «если ситуация не изменится, тогда в этом году мы можем получить более 1 млрд. грн. убытков».

«Эти убытки могут остановить Лисичанский НПЗ уже в конце первого квартала 2011 года», – сказал Д.КАЗИМИРО.

При этом он добавил, что для недопущения этого компания обратилась к правительству с требованием защитить отечественного производителя.

Д.КАЗИМИРО отметил, что в 2010 году компания инвестировала в модернизацию Лисичанского НПЗ более 90 млн. долл. и готова и дальше инвестировать, но ожидает от правительства мер по защите отечественного рынка нефтепродуктов.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных автозаправочных станций, управление АЗС; ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов.

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Премьер-министр Японии Наото КАН выразил готовность японской стороны принять участие в международной конференции «25 лет Чернобыльской трагедии: безопасность будущего», которая состоится в Киеве в апреле 2011 года под эгидой ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, договоренность об этом была достигнута во время встречи сегодня в Токио Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Японии Н.КАНА.

Украинский лидер пригласил главу японского правительства посетить Украину для участия в конференции. В ответ Н.КАН выразил готовность принять участие в мероприятии.

В.ЯНУКОВИЧ и Н.КАН также единодушно подчеркнули необходимость оказания действенной поддержки для восстановления и стабильного развития пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС территорий и подтвердили стремление сотрудничать по этому вопросу с активным привлечением международного сообщества.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул важность проведения конференции по сбору средств в Чернобыльский фонд.

В свою очередь, Н.КАН поддержал усилия украинской стороны и международного содружества, направленных на своевременное завершение чернобыльских проектов.

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Дочерняя компания «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» призывает теплопоставляющие предприятия (ТКЭ) своевременно рассчитываться за потребленные объемы природного газа и срочно погасить накопленную задолженность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по состоянию на 17.01.11, по оперативным данным ДК «Газ Украины», предприятия ТКЭ (без учета АЭК «Киевэнерго») задолжали компании за потребленный в отопительном сезоне 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) природный газ около 3,59 млрд. грн. Уровень их расчетов за этот период составляет 41%.

Кроме того, долг столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» составляет 1,25 млрд. грн.

Задолженность теплопоставляющих предприятий 10 регионов Украины превысила 100 млн. грн. (по состоянию на 17.01.11).

Наибольшую задолженность накопили предприятия ТКЭ Донецкой (522,99 млн. грн.), Днепропетровской (500,70 млн. грн.), Харьковской (456,98 млн. грн.), Запорожской (214,21 млн. грн.), Одесской (189,79 млн. грн.), Луганской (187,14 млн. грн.), Львовской (170,75 млн. грн.), Киевской (157,05 млн. грн.), Полтавской (110,14 млн. грн.) областей и АР Крым (126,50 млн. грн.).

Низкий уровень расчетов за потребленный в текущем отопительном сезоне природный газ (ниже 40%) у теплопоставляющих предприятий АР Крым (29%) и Кировоградской (30%), Закарпатской (31%), Житомирской (33%), Волынской (34%), Днепропетровской и Луганской (по 35%), Ривненской (по 36%), Донецкой (37%), Киевской, Запорожской и Ивано-Франковской (по 38%), Харьковской (39%) областей.

Значительной является задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный на протяжении отопительного сезона 2009-2010 гг. По состоянию на 17 января 2011 г., сумма долга составляет 1,8 млрд. грн., уровень оплаты - 83%.

ДК «Газ Украины» отмечает, что плановые объемы природного газа выделяются в соответствии с уровнем оплаты теплопроизводителями стоимости потребленного природного газа.

Справка УНИАН. Согласно требованиям Закона Украины от 08.07.2010 г. №2467-VI «О принципах функционирования рынка природного газа» и постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 «Об обеспечении потребителей природным газом», поставки природного газа осуществляются при условии его стопроцентной оплаты.

Согласно положениям Закона Украины от 02.06.2005 г. №2633-IV «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение в регионах возложена на органы местного самоуправления.

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Транзит природного газа по территории Украины в 2010 году увеличился на 2,9% по сравнению с 2009 годом. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в 2010 году сократился на 30,8% по сравнению с 2009 годом.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в 2010 году увеличилась на 6,3%, а нефти – сократилась на 22,7%.

Госкомстат не приводит натуральных показателей транзита нефти и газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в 2009 году транзит природного газа по территории Украины сократился на 19,9% по сравнению с 2008 годом. Транзит нефти по территории Украины в 2009 году сократился на 11,4% по сравнению с 2008 годом. Общая транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины в 2009 году сократилась на 5,9%, а газа – на 20,3%.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины находится в эксплуатации ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины», а нефтетранспортная система – в управлении ОАО «Укртранснафта».

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НЭК «Укрэнерго» отменила аукцион по продаже услуг доступа к пропускной способности межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в феврале 2011 года из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Таким образом, назначенный на сегодня аукцион признан аукционной комиссией несостоявшимся.

Как сообщал УНИАН, «Укрэнерго» выставляла на февральский аукцион доступ к пропускной способности линий электропередач суммарной мощностью 3,065 тыс. МВт по 4 межгосударственным направлениям.

На аукцион выставлялось, в частности, частично сечение по направлениям в Беларусь (750 МВт) и Молдову (200 МВт), ранее законтрактованное дочерними структурами ДТЭК.

Напомним, 14 декабря 2010 года «Укрэнерго» на годовом аукционе реализовало 1860 МВт экспортного сечения за 208,1 тыс. грн.

В ходе торгов входящие в энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината АХМЕТОВА компании ООО «Востокэнерго» и ООО «Пауэр Трейд» выкупили все сечение Бурштынского энергоострова в объеме 545 МВт, 750 из 900 МВт украинско-белорусского сечения, а также 200 из 550 МВт сечения «ОЭС Украины – Молдавская энергосистема».

Государственный оператор экспорта ГПВД "Укринтерэнерго" приобрело доступ к украинско-белорусскому сечению мощностью 150 МВт.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на годовых и месячных аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Строительство

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в текущем году планирует ввести в эксплуатацию в Киеве 7 жилых домов общей площадью 160,9 тыс. кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, в частности, этом году холдинг планирует ввести в эксплуатацию 4 жилых дома на 542 квартиры по программе доступного жилья (50/50) и два детских сада в шестом микрорайоне жилого массива «Осокорки» на 200 мест и во втором микрорайоне жилого массива «Позняки» на 260 мест.

По словам президента «Киевгорстроя» Михаила ГОЛИЦЫ, благодаря выделению в 2011 году из городского бюджета средств в размере 183 млн. грн. на программу доступного жилья (в том числе 75 млн. грн. выделяется «Киевгорстрою» и 30 млн. грн. – КП «Житлоинвестбуд-УКБ»), будет возможность построить 1 700 квартир и обеспечить удешевление стоимости жилья для очередников квартирного учета до 4 тыс. грн. за 1 квадратный метр.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. В состав холдинга входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

Транспорт

За 2010 г. предприятиями транспорта Украины перевезено 755,3 млн. тонн грузов, что на 8,5% больше, чем за 2009 г. Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот в прошлом году вырос на 6,4% и составил 404,6 млрд. т/км.

Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 11,1%. В частности, на Львовской железной дороге грузооборот вырос на 19,0%, Донецкой - на 15,7%, Южной - на 11,5%, Юго-Западной - на 11,1%, Приднепровской - на 9,9%, Одесской - на 5, 2%. Увеличение грузооборота состоялось также на речном транспорте (на 41,2%), автомобильном (на 13,8%), авиационном (на 7,8%). В то же время, грузооборот уменьшился на морском транспорте (на 1,4%) и на трубопроводном (на 2,4%).

Перевозки грузов железными дорогами сравнительно с 2009 г. выросли на 10,5% - до 432,5 млн. тонн, в т.ч. отправление грузов - на 11,1%. Отправление грузов выросло на Львовской железной дороге на 21,7%, Одесской - на 20,5%, Приднепровской - на 14,7%, Юго-Западной - на 12,1%, Донецкой - на 8,3%. На Южной железной дороге отправление грузов снизилось на 2,8%. Отправка лесных грузов увеличилась на 36,4%, строительных материалов - на 24,3%, лома черных металлов - на 21,1%, химических и минеральных удобрений - на 19,2%, железной и марганцевой руды - на 16,1%, кокса - на 10,5%, нефти и нефтепродуктов - на 9,3%, черных металлов - на 8,3%, каменного угля - на 7,6%, цемента - на 4,0%. Отправление зерна и продуктов помола снизилось на 37,8%.

Согласно сообщению, отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 11,1 млн. тонн, что на 13,0% больше, чем за 2009 г . В частности, перевозки грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с 2009 г. выросли на 36,2%, морского транспорта - уменьшились на 12,7%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на 26,4%, морским - на 10,4%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 4,7% и составил 154,3 млн. тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 36,0%. Переработка транзитных грузов сократилась на 15,5%, внутреннего сообщения - на 1,1%, экспортных - на 4,6%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - увеличилось на 0,6% - до 17,1 тыс. ед.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за 2010 г. перевезено 158,2 млн. тонн грузов, что на 12,8% больше, чем за 2009 г., и выполнен грузооборот в объеме 38,7 млрд. т/км, который вырос на 13,8%.

Авиатранспортом перевезено 87,3 тыс. тонн грузов, что на 2,6% больше, чем за 2009 г. Грузооборот авиационного транспорта составил 378,2 млн. т/км, что на 7,8% больше по сравнению с 2009 г.

Кроме того, магистральными трубопроводами в 2010 г. транспортировано 153,4 млн. тонн грузов, что на 0,7% меньше, чем в 2009 г.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.

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За 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 6,8 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 129,8 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 6% и 0,2% меньше объемов 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом за 2010 г. отправлено 426,6 млн. пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 0,2% больше, чем за 2009 г. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 1,7%, Приднепровской - на 1,1%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 2,8%, Львовской - на 0,2%, на Южной и Юго-Западной - на 0,1%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 3,7 млрд. пассажиров, что на 7,3% меньше, чем за 2009 г. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшилась на 8,0%.

Перевозка пассажиров морским транспортом по сравнению с 2009 г. выросли на 6,8%. Предприятия Севастополя, которые выполнили 82,3% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку на 6,1%.

Заграничные морские перевозки пассажиров по сравнению с 2009 г. выросли на 12,6%. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (95,6%), увеличили перевозку пассажиров в 2010 г. на 13,3%. Кроме того, речным транспортом перевезено 1,0 млн. пассажиров, что на 34,8% меньше, чем за 2009 г.

По данным Госкомстата, авиационным транспортом в 2010 г. перевезено 6,1 млн. пассажиров, что на 19,2% больше, чем за 2009 г.

Также за 2010 г. городским электротранспортом перевезено 2,7 млрд. пассажиров, что на 5,1% меньше по сравнению с 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.

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АО "Шкода Вагонка" (Чешская Республика) выиграло тендер Южной железной дороги на поставку двух двухэтажных межрегиональных поездов двойного тока.

Соответствующее объявление размещено на сайте Государственные закупки.

Согласно объявлению, срок поставки - II квартал 2012 г.

Стоимость договора со «Шкода Вагонка», подписанного 12 января т.г., - 39,9 млн. евро (без НДС).

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 г. состоялось подписание контракта ЮЖД с компанией "Hyundai Corporation» на поставку 10 новых межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации для внедрения в Украине скоростного железнодорожного движения. В соответствии с контрактом, 6 электропоездов будут поставлены до Евро-2012, еще 4 – после проведения чемпионата. Поезда будут в состоянии развивать скорость движения до 160 км/ч, что является первым шагом на пути внедрения высокоскоростного пассажирского движения в Украине. Общая стоимость по проекту составляет 307 млн. долларов США. При этом финансирование 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн. долларов) будет осуществляться за счет кредитных средств Эксимбанка Республики Корея сроком на 10 лет.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество ŠKODA Вагонка А.С. ориентировано на продукты в области электрических единиц для пригородных перевозок, моторных единиц, региональных транспортных средств и прицепов, включая полное обслуживание транспортных средств, ремонт и модернизацию, продажу запасных частей.

АПК

По оценкам экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2010 году доходность производства кукурузы на зерно в среднем по отрасли составила около 30%, заняв первое место по рентабельности по сравнению с традиционными зерновыми культурами: пшеницей, ячменем и рожью.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба УКАБ.

Как поясняют в клубе аграрного бизнеса, высокая доходность культуры обусловлена ростом ее цены в 2010 году более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, что смогло перекрыть потери урожайности зерна в следствии жаркого лета.

Как отмечает эксперт аграрных рынков УКАБ Роман СЛАСТЕН, нынешняя конъюнктура рынка кукурузы является весьма привлекательной для производителей и может стать решающим фактором увеличения производства в 2011 году. По словам Р.СЛАСТЕНА, цена на кукурузу на мировых рынках продолжает расти, а это является хорошим стимулом для расширения площадей под этой культурой в новом сезоне.

Довольно неплохие перспективы ожидаются и для производителей рапса, ведь цена на него также продолжает расти, и в среднем в Украине уже достигла 4200 грн./т на условиях EXW. Учитывая уменьшение площадей озимого рапса в Украине под урожай 2011 года на 24% по сравнению с предыдущим годом, производители могут рассчитывать на высокую цену рапса нового урожая.

Однако существуют и некоторые препятствия для производителей рапса и кукурузы в этом году. В частности, требование по сертификации рапса при экспорте в Европу может стать причиной вытеснения украинских семян этой масличной культуры на другие менее привлекательные рынки.

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Кабинет Министров Украины создал государственный концерн «Укрветсанзавод».

Соответствующее постановление № 13 от 12 января 2011 года опубликовано на сайте правительства.

В концерн вошли государственные предприятия «Тульчинский завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Калиновский государственный завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Ковельский государственный завод кормовых добавок «Ветсанзавод», Константиновский государственный ветсанзавод, Мариупольский ветсанзавод, Токмацкий государственный ветеринарно-санитарный завод, Коломыйский государственный ветеринарно-санитарный завод «Ветсанзавод», Сквирский завод по производству мясо-костной муки «Ветсанутильзавод», Кировоградский завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Жовковский завод по производству мясо-костной муки, Новосанжарский ветеринарно-санитарный завод, Хорольский ветеринарно-санитарный завод, Костопольский ветсанзавод, Лебединский государственный ветсанзавод, Роменский ветеринарно-санитарный завод, Тернопольский государственный завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Купянский ветеринарно-санитарный завод «Ветсанзавод», Лозовское государственное предприятие кормовых добавок, Новотроицкий завод по производству мясо-костной муки, Хмельницкий государственный завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод», Шепетовский ветсанзавод, Тальновский завод по производству мясо-костной муки «Ветсанзавод» и Нижинский ветсанзавод по производству мясо-костной муки.

Также постановлением утвержден устав концерна.

Согласно документу, концерн создан с целью координации деятельности участников по обеспечению экологического, ветеринарно-санитарного благополучия в Украине путем утилизации и переработки отходов животного происхождения, некачественных пищевых продуктов и продовольственного сырья, а также для повышения качества и увеличения объемов реализации продукции, полученной в результате утилизации и переработки отходов животного происхождения (мука мясная, костная, мясо-костная, кровяная, рыбная, перьевая, жир и тому подобное).

Криминал

Министерство иностранных дел Украины передало чешской стороне ноту с просьбой предоставить материалы о результатах рассмотрения дела экс-министра экономики Укр