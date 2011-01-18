Главное на 18 января (вечер)

В 2010 году органы Контрольно-ревизионного управления провели проверки более 14,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций, в ходе которых на 94% проверенных объектов выявили нарушения, допущенные в 2008-2009 гг. и первом квартале 2010 года, на общую сумму 93,3 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Главного контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ.

По его словам, при этом сумма прямых потерь государственного бюджета составила 35,1 млрд. грн.

«Более 35 млрд. грн. – это прямые убытки, нанесенные государству, или просто-напросто деньги, которые были через различные схемы выведены из государственного бюджета… Это рекордный показатель за все годы работы Контрольно-ревизионной службы, таких нарушений не было никогда», – сказал П.АНДРЕЕВ.

По словам председателя ГлавКРУ, учитывая негативные тенденции, которые сохранились во многих органах государственной власти, он обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с предложением срочно на заседании правительства рассмотреть вопрос о состоянии бюджетно-финансовой дисциплины и борьбы с коррупцией.

Как сообщил П.АНДРЕЕВ, Кабинет министров намерен рассмотреть эту проблему на своем завтрашнем заседании. В частности, он отметил, что многие должностные лица, причастные к сделкам, в результате которых из госбюджета было похищено 35 млрд. грн., до сегодняшнего дня занимают свои должности и в их отношении не проведены служебные расследования.

Главное контрольно-ревизионное управление намерено инициировать выведение контрольно-ревизионной службы из подведомственности Министерства финансов Украины.

Об этом заявил председатель ГлавКРУ Петр АНДРЕЕВ во вторник на пресс-конференции в УНИАН.

«Когда Министерство финансов является объектом контроля, я же не могу быть у него в подчинении», - сказал П.АНДРЕЕВ.

Кроме того, он также намерен обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой упразднить необходимость согласовывать назначение руководителей территориальных подразделений КРУ с руководством областных и районных администраций.

ГлавКРУ также намерено инициировать норму, согласно которой государственный чиновник, имеющий факты злоупотребления, не должен больше занимать должности в государственной службе.

«Надо ввести очень жесткий регламент, что те чиновники, которые были наказаны за те или иные нарушения, преступления в сфере государственных органов, не имеют права до конца жизни заниматься государственной службой… Мы прекрасно понимаем, что многие структуры, в том числе и криминальные структуры, давно повнедряли своих работников, которые сидят в органах власти…», - сказал П.АНДРЕЕВ.

Юлия ТИМОШЕНКО опровергает обвинения председателя Контрольно-ревизионного управления Петра АНДРЕЕВА в рекордном расходовании ее правительством в 2008-2009 годах средств из государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня журналистам, комментируя соответствующее заявление П.АНДРЕЕВА.

«Я думаю, что таким людям не место во власти, и все, что он там громко объявляет, – это является полным невежеством и глупостями, я даже это не буду комментировать. Пока что единственное, что мне предъявила действующая власть в качестве нарушения, – это выплата пенсий людям в разгар кризиса», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам экс-премьера, П.АНДРЕЕВ, «работая в своей должности, за счет государственных денег проводил конкурсы красоты, используя не просто государственные деньги, а еще и средства профсоюзов контрольно-ревизионного управления, таким образом, устраивая веселые мероприятия для себя и своего окружения».

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что такие люди, как действующий председатель КРУ, со временем будут отвечать за «разбазаривание» государственных ресурсов. «Я считаю, что рано или поздно и до таких экзотических руководителей контрольно-ревизионного управления, как П.АНДРЕЕВ, также дойдет очередь, и они будут отвечать за разбазаривание государственных денег на конкурсы красоты для ревизоров», - заявила она.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов независимо от направления импорта на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива 80 евро/тонна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства Константин БОРОДИН.

«Руководители шести НПЗ обратились с письмом к министру Юрию БОЙКО с просьбой ввести антидемпинговые пошлины на нефтепродукты вне зависимости от страны их происхождения. Мы поддерживаем эту позицию и инициируем введение антидемпинговых пошлин, введение антидемпингового расследования по нефтепродуктам, поступающим на рынок Украины», - сказал он.

При этом К.БОРОДИН уточнил, что письмо подписали руководители всех работающих НПЗ Украины, которые при других обстоятельствах являются "непримиримыми конкурентами".

По его словам, Минэнергоугля уже подало в Министерство экономического развития и торговли заявку с предложением провести спецрасследование.

"Эта работа уже началась. Тот ориентир, который мы видим, это порядка полутора месяца, но мы надеемся, что введение пошлин произойдет раньше", - добавил К.БОРОДИН.

Как отметил директор департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнергоугля, введение антидемпинговых пошлин необходимо для защиты отечественного производителя, позиции которого существенно пошатнулись.

"На сегодняшний день ставка экспортной пошлины на сырую нефть из РФ составляет порядка 303 долл., в Беларусь и Казахстан нефть поставляется без пошлины. В России, при переработке нефти внутри страны и экспорте нефтепродуктов, ставка снижается примерно на 100 долл. до примерно 216 долл. за тонну. Это ставит наши предприятия в заведомо неконкурентные невыгодные условия", - отметил он.

По мнению К.БОРОДИНА, Россия, Белоруссия и Казахстан проводят политику протекционизма в отношении национальных нефтеперерабатывающих отраслей, благодаря чему им удалось завоевать долю в 68,4% в структуре импорта нефтепродуктов в Украину.

"Мы стоим перед реальной перспективой потери внутреннего производителя нефтепродуктов и того, что останемся наедине с импортером, на которого не можем влиять налоговыми механизмами, который не создает в Украине рабочие места", - подчеркнул К.БОРОДИН.

Он также отметил, что введение пошлин способно снизить уровень импортного топлива на рынке страны до 10%, что соответствует сегодняшним поставкам топлив из стран Европейского Союза в Украину.

Застройщики, которые будут продавать жилье по цене выше 8 тыс. грн. за квадратный метр, не будут иметь государственной поддержки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на брифинге.

«Те, кто будет продавать по 12-16 тысяч, пусть продают, но пусть помнят, что никакой поддержки от государства при этом не получат, никаких гарантий не получат», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что социальное жилье, которое будет продаваться в Киеве по цене 4 тыс. грн. за квадратный метр, будет рассчитано для работников бюджетной сферы, в частности для учителей и врачей. При этом премьер отметил, что для покупки жилья будет разработана программа долгосрочного кредитования.

Н.АЗАРОВ еще раз отметил, что цена на жилье не опустится ниже 8 тыс. грн. за квадратный метр. Однако, по его мнению, это будет стимулировать оживление на строительном рынке.

Беларусь приостановила экспорт дизельного топлива в Европу из-за спора с Россией о цене на нефть.

Об этом сообщает сегодня интернет-издание «EurActiv».

По данным издания, Россия не планирует возобновлять поставки нефти в Беларусь как минимум до 20 января, когда запланирована встреча премьер-министров двух стран Владимира ПУТИНА и Михаила МЯСНИКОВИЧА.

В понедельник российский вице-премьер Игорь СЕЧИН, курирующий энергетический сектор, встретился с первым вице-премьер-министром Беларуси Владимиром СЕМАШКО для переговоров о поставках нефти.

Издание отмечает, что проблемы относительно цены на российскую нефть возникли после присоединения Беларуси к зоне свободной торговли с Россией и Казахстаном.

Российские компании хотят поднять цену нефти на 45 долл. за тонну, поскольку Беларусь увеличила на 12,5% тарифы на транзит нефти с 1 февраля этого года.

В январе Россия планировала поставить в Беларусь 1,5 млн. тонн нефти.

Белорусские НПЗ способны перерабатывать до 360 тыс. тонн в день.

Издание также отмечает, что проблемы между Беларусью и Россией пока не сказались на поставках российской нефти в Польшу и Германию по нефтепроводу «Дружба».

(УНИАН)