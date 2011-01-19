Анонс на 19 января

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится заседание архитектурно-градостроительного совета. Планируется рассмотреть: коррекцию проекта офисно-жилищного комплекса на бульв. Дружбы народов, 14-16; градостроительное обоснование строительства гостиничного комплекса по ул. Нагорной, 25-Г и другие проекты.

* Состоится презентация для СМИ нового отчета Всемирного банка «Перспективы мирового экономического развития на 2011 год». Отчет презентует Эндрю Бернс, руководитель группы макроэкономических исследований Всемирного банка (Вашингтон, США). В презентации также примут участие: Мартин Райзер, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы и Пабло Сааведра, старший экономист Всемирного банка в Украине.

* Пресс-конференция на тему: "Цены на нефтепродукты: риски, возможности, прогнозы". Участники: Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95"; Игорь Чернявский, финансовый директор сети АЗС "Кло" (Киев).

* Пресс-конференция народного депутата Украины, лидера Коммунистической партии Украины Петра Симоненко на тему: «Земельная реформа. Программа Компартии Украины по земельному вопросу».

* Круглый стол на тему: "К чему приведет новый закон "О регулировании градостроительной деятельности?". Участники: Игорь Соколов, зам. министра регионального развития, строительства жилищно-коммунального хозяйства Украины; Андрей Виграновский, председатель госслужбы по вопросам охраны культурного наследия Украины; Петр Толочко, председатель Украинского общества охраны памятников истории и культуры; Игорь Луценко, гражданская инициатива "Сохрани старый Киев". Приглашены: Игорь Лысов, зам.главы комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Игорь Шпара, глава архитектурного союза; Татьяна Тимочко, Экологическая Лига Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Рынок недвижимости: итоги прошлого года и прогноз на 2011 год». Участники: президент Союза специалистов по недвижимости Украины Александр Рубанов и председатель национального совета Риелторской палаты Украины Александр Бондаренко.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Реформа енергетичного сектора: з чого починати?» Учасники: - Іван Плачков – екс- міністр палива та енергетики; - Олександр Нарбут – незалежний експерт з енергетичних питань; - Ігор Бураковський – д.е.н., голова правління –директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

* 14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Правда о «самозахватах»: кому сегодня выгодно затягивать решение земельных вопросов в Крыму?». Как ярлык «самозахваты» используют для отвлечения внимания от реальных фактов расхищения крымских земель? Как более 20 000 отказов на заявления о выделении земельных участков вынуждают крымчан начинать массовые акции протеста? Кто и зачем планирует акции неповиновения и организацию беспорядков в День Возрождения АР Крым (20 января) и День соборности Украины (22 января)? На пресс-конференции будет озвучено официальное заявление представителей крымских «земельных полян протеста» народам Крыма и Президенту Украины В.Ф.Януковичу (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Аспекты безопасности в деловой программе первой международной выставки KIPS 2011". 23-26 февраля в Киеве пройдет первая Киевская международная выставка KIPS 2011 "Охрана, безопасность и противопожарная защита". Участники: Анатолий Сушон, ген.директор компании ДП "Премьер Экспо"; Борис Платкевич, президент-председатель правления Украинского союза пожарной и техногенной безопасности; Анатолий Долинный, первый вице-президент Украинской федерации индустрии безопасности; Сергей Грабар, исполнительный директор Украинской строительной ассоциации; Александр Красноперов, руководитель PR-агентства "Секьюрити ЮЭй".

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