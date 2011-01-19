ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Россия готовит «газовый сценарий» для Украины на рынке топлива», в котором пишет – по мнению главы «Укртатнафты» Павла Овчаренко, если не защитить украинский рынок от российских нефтепродуктов, то Украина попадет в такую же зависимость от России, какая сегодня есть на рынке природного газа…

http://delo.ua/business/rossija-gotovit-gazovyj-scenar-150351/

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Также «Дело» публикует материал «Скандинавские страны создают союз против России», в котором пишет - на саммите Североевропейских стран будет создан новый военно-политический союз "мини-НАТО", который будет "присматривать за полярными медведями и русскими"…

http://delo.ua/world/skandinavskie-strany-sozdajut-s-150335/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Виктор Янукович испытал Восток» пишет - вчера президент Виктор Янукович прибыл в Японию с четырехдневным визитом. По итогам проведенных во вторник переговоров стало известно об открытии кредитной линии Укрэксимбанку на $100 млн. В сфере межгосударственных взаимоотношений ничего нового не появилось – стороны лишь заявили о готовности развивать контакты, при этом Токио в очередной раз ответил вежливым отказом на предложение организовать визит японского премьер-министра в Украину…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1569883

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Чехи подыграют «Укрзализныце» на Евро-2012» пишет – «Укрзализныця» продолжила закупку двухсистемных поездов. После подписания контракта на приобретение 10 составов у корейской Hyundai Corp. "Южная железная дорога" подписала договор с компанией CKD Vagonka на поставку двух составов Skoda стоимостью почти 40 млн. евро. Эксперты считают, что «Укрзализныця» была вынуждена пойти на такой шаг: Hyundai успевает произвести только 6 поездов к чемпионату Eвро-2012…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1569909

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Издание «Экономические известия» в публикации «Кабмин прибрал зерно к рукам» пишет - с 1 февраля все контракты на отправку сельхозпродукции за рубеж должны быть заключены на государственной Аграрной бирже, говорится в постановлении Кабмина. Эксперты и участники рынка видят в этом коррупцию и нарушение антимонопольного законодательства и ожидают очередного удешевления закупочных цен на агропродукцию. За жадность правительства снова заплатит фермер…

http://markets.eizvestia.com/full/kabmin-pribral-zerno-k-rukam

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Также «Экономические известия» в публикации «Партнер на южном берегу» пишут - Турция все громче заявляет о стремлении стать региональным лидером в черноморском регионе. Для Украины партнерство с Анкарой необходимо как условие баланса сил и гарантия безопасности на южных рубежах…

http://state.eizvestia.com/full/partner-na-yuzhnom-beregu

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«Экономические известия» в публикации «Кесарю - кесарево» пишут - отныне свободные средства местных бюджетов можно размещать лишь в двух государственных банках…

http://finance.eizvestia.com/full/kesaryu-kesarevo

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«Газета по-киевски» в публикации «Рынки закрываются по первому шороху» пишет – продавцы столичных рынков после недавних проверок правоохранителей запуганы и закрывают точки по несколько раз в день…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/19/012252.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Янукович полетит на вертолете в марте. Площадка в «Межигорье» уже готова» пишет – строители вертодрома у Рады говорят, что у них стоит задача закончить все к 20 марта…

http://www.segodnya.ua/news/14214208.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Грузы уйдут из украинских портов «на глубину» пишет - из 18 морских портов Украины ни один не в состоянии обслуживать крупнотоннажные суда. Если не исправить ситуацию, то транзитный грузопоток начнет «обтекать» нашу территорию, стремясь в черноморские порты Турции, Румынии, Болгарии или России…

http://economics.unian.net/rus/detail/74384

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Прослушка, выемка и стук» пишет – для российского бизнеса стало сюрпризом, что антимонопольные чиновники проводят выемки электронных носителей и с помощью МВД прослушивают телефонные разговоры. Федеральная антимонопольная служба РФ все больше дел раскрывает оперативными, а не аналитическими методами…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253369/proslushka_vyemka_i_stuk

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Также издание «Ведомости» в публикации «Полцарства за платеж» пишет – крупнейшая в России система моментальных платежей Qiwi нашла стратегического инвестора в Японии. Mitsui купила 14,9% Qiwi Ltd. у ее акционеров, исходя из оценки компании почти в 30 показателей EBITDA…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253366/polcarstva_za_platezh

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Издание «Известия» в публикации «Жилищно-коммунальный хаос» пишет – Генеральная прокуратура России выявила почти сто тысяч нарушений закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства и возбудила 140 уголовных дел…

http://www.izvestia.ru/russia/article3150530/

(УНИАН)