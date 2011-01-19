Институт Горшенина реорганизован в международную экспертно-коммуникационную группу.

Об этом УНИАН сообщили в институте.

В частности, на базе Института Горшенина – ведущего аналитически-исследовательского центра Украины - создана международная экспертно-коммуникационная группа Gorshenin Group.

Группа включает в себя три структурных подразделения: Gorshenin Institute – независимый неприбыльный аналитический центр; Gorshenin Consulting – агентство, осуществляющее политический консалтинг и бизнес PR в Украине; Gorshenin media – медиа-холдинг, включающий в себя сеть информационных агентств «Мост» (Мост-Днепропетровск, Мост-Харьков, Мост-Одесса), а также интернет-портал Lb.ua.

В Институте также сообщают, что в связи с реструктуризацией компании Владимир ФЕСЕНКО более не является директором Института Горшенина.

Руководство Gorshenin Group осуществляет Совет Директоров во главе с Президентом Gorshenin Group Вадимом ОМЕЛЬЧЕНКО.