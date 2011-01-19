ГЛАВНОЕ на 19 января (день)

Основные события первой половины дня

Международные отношения

Отмена Украиной экспортных ограничений позволила бы увеличить темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится материалах, розданных сегодня журналистам в ходе презентации отчета Всемирного банка «Перспективы мирового экономического развития на 2011 год».

«В 2012 году увеличение внешнего спроса, как ожидается, должно стать основой для ускорения темпов роста ВВП на 4,5%. Среднесрочные перспективы роста значительно улучшились бы, если бы Украина устранила существующие ограничения на экспорт (квоты на зерно и задержки с возмещением НДС) и ускорила бы проведение структурных реформ», – говорится в материалах.

Также в отчете отмечается, что, по прогнозам Всемирного банка, рост ВВП Украины составит 4% в 2011 году по сравнению с 2010 годом, когда, по прогнозам банка, ВВП Украины вырос на 4,3%. Значительный рост цен на сталь и восстановление объемов экспорта, чему способствовало увеличение внешнего спроса, позволили Украине обеспечить рост в 2010 году после резкого снижения ВВП на 15,1% в 2009 году. Кроме того, возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом помогло восстановить доступ к рынкам иностранного капитала.

«Прогнозируемое замедление темпов роста в 2011 году отображает применение запланированных жестких мер в рамках макроэкономической политики согласно программе МВФ и ожидаемое уменьшение внешнего спроса, особенно в России и Европейском союзе – ключевых для Украины экспортных рынках», – говорится в материалах.

Согласно отчету ВБ, мировая экономика движется от послекризисной фазы выздоровления и постепенного укрепления к более медленному, но все же стабильному росту в следующем году, при этом почти наполовину глобальному росту способствуют развивающиеся страны.

По оценкам Всемирного банка, рост глобального ВВП, который увеличился на 3,9% в 2010 году, замедлится до 3,3% в 2011 году, а потом достигнет 3,6% в 2012 году. Рост в развивающихся странах, как ожидается, составит 7% в 2010 году, 6% – в 2011 году и 6,1% – в 2012 году и в дальнейшем будет опережать рост в странах с высоким уровнем доходов, который, по прогнозам, составит 2,8% в 2010 году, 2,4% – в 2011 году и 2,7% – в 2012 году.

Админреформа

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Виктор БАЛОГА считает, что следующим шагом в административной реформе может стать слияние возглавляемого им министерства с другим государственным органом с похожими задачами.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, В.БАЛОГА сказал в интервью газете “Урядовый курьер”.

Он добавил, что главными в системе МЧС будут не фигуры в кожаных креслах, а специалисты, которые работают «в поле» - на уровне районов, городов и территорий.

По словам В.БАЛОГИ, “когда разрабатывали новую структуру министерства, то идея нововведений заключалась в необходимости изменить логику его работы. Именно поэтому всю пирамиду ведомства перевернули сверху вниз. 17 главных управлений стали просто управлениями, в результате чего перестали существовать семь десятков руководящих должностей, отменена половина «лампасных» начальников”.

«Заверяю, от этого эффективность работы не снизится! Напротив, почти 500 высвобожденных руководителей укрепят своими умениями и интеллектом подразделы низшего уровня. Плюс экономия почти в 8 млн. гривен. Региональным подразделам МЧС передали горноспасательные службы, службы спасания туристов и спасение на воде. Это обеспечит более четкую управляемость, мобильность, отменены 126 руководящих должностей и сохранены деньги», - отметил министр.

По его мнению, директивы Президента дали более четкие критерии того, что и как нужно сделать. Например, сокращение штатов, в первую очередь за счет начальства, в отдельных подразделах будет достигать 70 процентов. Из 5 учебных заведений, подчиненных МЧС, останутся лишь 2: специальные вузы в Виннице и Львове. Впоследствии и они будут переданы в Минобразования, потому что, по убеждению В.БАЛОГИ, вся образовательная система в стране должна быть под одной крышей.

«В целом наш подход к реформированию МЧС имеет сжатую формулу: есть целесообразность в изменениях – их нужно провести даже сверх предусмотренных границ. Когда воплотим все новации, следующим шагом в админреформе может стать слияние МЧС с другим государственным органом с похожими задачами. Останавливаться не следует, потому что это нужно стране», - заявил В.БАЛОГА.

Соцполитика

Помощь при рождении первого ребенка до конца 2011 года вырастет до 19,1 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая заседание правительства.

Он отметил, что государственная помощь при рождении ребенка увеличена с 1 января 2011 года.

При этом он подчеркнул, что этот показатель на протяжении 2011 года вырастет еще на 60%.

В частности, помощь при рождении первого ребенка в конце года будет составлять 19,1 тыс., грн., при рождении второго ребенка – 39,2 тыс. грн., а при рождении третьего ребенка – 78,3 тыс. грн.

«Согласитесь, это значительные выплаты, которые существенно поддержат материальное положение семей с детьми», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что растут объемы помощи по уходу за ребенком. В частности, максимальный размер такой помощи на ребенка, над которым установлена опека, повышается до 1 тыс. 740 грн. к концу 2011 года.

«Такая сумма уже сопоставима со средней заработной платой в стране. Это уже достойный показатель», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что размер помощи для инвалидов детства первой группы и размер надбавки за уход за ними вырастет до 1200 грн. к концу 2011 года.

Справка УНИАН. 17 ноября 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи с детьми" по выплате помощи при рождении ребенка». В соответствии с этими изменениями, помощь при рождении ребенка насчитывается в размере прожиточного минимума для детей в возрасте до шести лет, установленного на день рождения ребенка.

Согласно закону, с 1 января 2011 года «помощь при рождении ребенка оказывается в сумме, кратной 22 размерам прожиточного минимума - на первого ребенка; кратной 45 размерам прожиточного минимума - на второго ребенка; кратной 90 размерам прожиточного минимума - на третью и каждого следующего ребенка. Выплата помощи осуществляется единоразово в девятикратном размере прожиточного минимума при рождении ребенка, остальная сумма помощи на первого ребенка выплачивается на протяжении следующих 12 месяцев, на второго ребенка - 24 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка - 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины».

Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2011 год» предусматривает уровень прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января 2011 года — 816 грн.; с 1 апреля 2011 года — 832 грн.; с 1 октября 2011 года — 853 грн.; с 1 декабря 2011 года — 870 грн.

Соответственно, помощь на первого ребенка с 1 января с.г. составляет 17 тыс. 952 грн. (на второго – 36 тыс. 720 грн.; на третьего – 73 тыс. 440 грн.), с 1 апреля – на первого ребенка - 18 тыс. 304 грн. (на второго - 37 тыс. 440 грн., на третьего – 74 тыс. 880 грн.); с 1 октября – на первого ребенка – 18 тыс. 766 грн. (на второго – 38 тыс. 385 грн., на третьего – 76 тыс. 770 грн.); с 1 декабря – на первого ребенка – 19 тыс. 140 грн. (на второго – 39 тыс. 150 грн., на третьего – 78 тыс. 300 грн.).

28 декабря 2011 г. в парламенте был зарегистрирован законопроект Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который предлагает вдвое увеличить помощь при рождении ребенка. Законопроектом предусматривается внести изменения в закон «О государственной помощи семьям с детьми» - увеличить как общий размер помощи при рождении ребенка, так и размер единоразовой выплаты такой помощи.

В частности, проект предлагает помощь при рождении ребенка предоставлять в сумме, кратной 30 размерам прожиточного минимума на детей в возрасте до шести лет, – на первого ребенка; кратной 60 размерам прожиточного минимума, – на второго ребенка; кратной 120 размерам прожиточного минимума – на третьего и каждого следующего ребенка.

Законопроектом также предусматривается увеличение срока, на протяжении которого будут осуществляться ежемесячные выплаты помощи при рождении ребенка (на первого ребенка – на протяжении 24 месяцев, на второго ребенка – на протяжении 48 месяцев, на третью и каждого следующего ребенка – на протяжении 72 месяцев).

При этом 1 декабря 2010 года парламентское большинство в очередной раз отказалось рассматривать законопроект о повышении помощи при рождении ребенка, внесенный оппозицией.

Общество

Институт Горшенина реорганизован в международную экспертно-коммуникационную группу. Об этом УНИАН сообщили в институте.

В частности, на базе Института Горшенина – ведущего аналитически-исследовательского центра Украины - создана международная экспертно-коммуникационная группа Gorshenin Group.

Группа включает в себя три структурных подразделения: Gorshenin Institute – независимый неприбыльный аналитический центр; Gorshenin Consulting – агентство, осуществляющее политический консалтинг и бизнес PR в Украине; Gorshenin media – медиа-холдинг, включающий в себя сеть информационных агентств «Мост» (Мост-Днепропетровск, Мост-Харьков, Мост-Одесса), а также интернет-портал Lb.ua.

В Институте также сообщают, что в связи с реструктуризацией компании Владимир ФЕСЕНКО более не является директором Института Горшенина.

Руководство Gorshenin Group осуществляет Совет Директоров во главе с Президентом Gorshenin Group Вадимом ОМЕЛЬЧЕНКО.

Финансы

Правительство Украины для покрытия кассовых разрывов в январе продало 500 млн. долларов из запасов Госказначейства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил 18 января в эфире «5-го канала».

«Мы приняли решение продать 500 миллионов долларов валютных запасов, которые находятся на счетах казначейства, а не Национального банка, с тем, чтобы покрыть временные кассовые разрывы, обусловленные несоответствием доходов бюджета расходам», - заявил Н.АЗАРОВ, комментируя заявление лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО о том, что правительство и Нацбанк провели неконтролированную эмиссию средств.

Он подчеркнул, что кассовые разрывы в январе возникают из-за большого количества праздничных дней и неритмичности поступлений платежей в бюджет.

«Кассовые разрывы в январе неизбежны. Они на моей памяти были всегда… Эти кассовые разрывы покрываются продажей валюты, которая имеется на казначейских счетах государства. Эта валюта специально накапливается на такие периоды, когда в стране накапливаются кассовые разрывы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также уточнил, что средства от продажи валюты вошли в 9 млрд. грн. - сумму, которая до 20 января будет полностью перечислена в Пенсионный фонд для своевременной выплаты пенсий.

Таким образом, отметил премьер, заявление Ю.ТИМОШЕНКО абсолютно безпочвенно и безответственно.

Как сообщал УНИАН, лидер партии «Батьківщина», экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что планирует обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать факты необоснованного выпуска денежных средств, а также незаконного выведения финансовых ресурсов из Украины в офшорные зоны.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что в 2010 году правительство совместно с Нацбанком прибегло к неконтролированной эмиссии в объеме 99 млрд. 671 млн. грн.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9615, к 12:00 цены упали до уровня 7,9460/7,9530 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2665/0,2669, к 12:00 цены снизились до 0,2663/0,2665. В России курс доллар-рубль понизился и к 12:00 установился на уровне 29,8550 (-0,0380).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3460/1,3462, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7000/10,7200, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6870/10,7020.

ТЭК

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО провести изменения в руководстве компании «Укрнафта».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что в 2010 году в Украине существенно сократилась добыча нефти и газа.

«Как бы не было запущено нефтегазовое хозяйство за прошлые годы, такой провал отрасли означает, что недостаточно решительными и правильными были действия руководства… Требую от министра Юрия Анатольевича БОЙКО заменить неэффективных менеджеров, которые допустили отставание базовой отрасли. В частности, это касается руководства

«Укрнафты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он подчеркнул, что в 2010 году, несмотря на существенное увеличение финансирования угольной отрасли, добыча угля существенно не увеличилась, а была меньше показателя 2009 года.

«Это чрезвычайно серьезная претензия к угольной отрасли. Так неэффективно использовать бюджетные средства недопустимо. Мы такого не позволим. Некоторые кадровые выводы по угольной отрасли уже сделаны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия в 2010 году сократили добычу природного газа на 5,5%, по сравнению с 2009 годом, до 19,1 млрд. куб. м.

В 2010 году добыча нефти в Украине сократилась на 11,5%, по сравнению с 2009 годом, до 2,566 млн. тонн.

По информации источника в правительстве, крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта», по оперативным данным, в 2010 году сократила объемы добычи нефти и газового конденсата на 12% по сравнению с 2009 годом – до 2 млн. 485,5 тыс. тонн.

ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 70% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

Состав правления ОАО "Укрнафта": председатель правления - Алексей КУЩ; первый заместитель председателя правления - финансовый директор - член правления - Владимир ПУСТОВАРОВ; заместитель председателя правления - коммерческий директор - член правления - Анатолий ТАРАНЕЦ; заместитель председателя правления - технический директор - член правления - Михаил ГНИП; заместитель председателя правления по развитию газоперерабатывающих производств - член правления - Владимир ТРОЦЕНКО; заместитель председателя правления по переработке нефти и газа - Игорь ЧАЧУНЬ; главный бухгалтер - член правления - Наталья ДОЛИНА.

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Собрание акционеров «Укрнафты», которое состоится 25 февраля, решит вопрос о менеджменте компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

«Нас не удовлетворяют показатели производства. Это общее решение (относительно смены руководства компании – УНИАН) и государства, и частных акционеров – сменить менеджмент компании», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что этот вопрос уже есть в повестке дня собрания акционеров.

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Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» увеличила тарифные ставки и должностные оклады работников на 10% с 1 декабря 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что такое решение было принято во исполнение отраслевого соглашения, коллективного договора ОАО «Укрнафта», постановления третьей отчетно-выборной конференции Объединенной профсоюзной организации работников ОАО «Укрнафта» от 11 ноября 2010 года и с целью заинтересованности работников в выполнении и перевыполнении плановых производственных заданий, повышения эффективности труда.

Также в компании отмечают, что среднемесячная заработная плата штатных работников в целом по компании за 2010 год ожидается в размере 3281 грн. и увеличится по сравнению с 2009 годом на 415,5 грн., или на 14,5%. Среднерасчетное количество штатных работников ОАО «Укрнафта» за январь-ноябрь 2010 года составляет 29 215 человек.

Напомним, за 2009 год среднемесячная заработная плата штатных работников в целом по ОАО «Укрнафта» составляла 2865,5 грн. и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 6,2%.

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Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» завершила поставку российского топлива для исследовательских реакторов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВЭЛ.

«В декабре 2010 года Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» завершила поставку замещающего топлива и его компонентов (из низкообогащенного урана) для исследовательского реактора в Украине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставка выполнена в рамках российско-американского межправительственного соглашения, предусматривающего замену высокообогащенного топлива исследовательских реакторов, построенных по российским проектам в различных странах мира, на низкообогащенное.

ОАО «ТВЭЛ», в соответствии с поручением Госкорпорации «Росатом» и подписанными контрактными документами, осуществило досрочную поставку тепловыделяющих сборок (ТВС) для Киевского института ядерных исследований и порошка диоксида урана для ННЦ Харьковский физико-технический институт. Контракты финансировались из средств Департамента энергетики США.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком .ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по итогам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны США.

30 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина выполнила взятое на себя обязательство и обеспечила вывоз из Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Харьковского физико-технического института и Киевского института ядерных исследований значительной части высокообогащенного урана.

"Этим шагом наше государство подтвердило, что остается последовательным и предсказуемым участником международных многосторонних усилий в сфере предотвращения распространения оружия массового уничтожения и вносит значительный практический вклад в дело противодействия ядерному терроризму", - подчеркнули в МИД Украины.

Внешнеполитическое ведомство Украины также напомнило, что в соответствии с обязательствами США, изложенными в Совместном заявлении президентов, Украина получила эквивалентное вывезенным ядерным материалам количество низкообогащенного ядерного топлива для нужд вышеуказанных научно-исследовательских учреждений.

Справка УНИАН: Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания «ТВЭЛ» создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.

Транспорт

Кабинет министров Украины предлагает ввести бесплатную парковку для инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Виктор ТИХОНОВ.

По его словам, соответствующие изменения в правила парковки транспортных средств были одобрены на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

«Мы предлагаем изменения, чтобы для инвалидов на стоянках были предусмотрены места для бесплатной парковки», - сказал В.ТИХОНОВ.

АПК

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖЮК прогнозирует, что в ближайшее время квоты на экспорт зерна из Украины будут увеличены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Результаты квотирования будут пересмотрены, и будут выделены еще квоты», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Министр отметил, что вопрос квотирования экспорта зерна будет обсужден с зернотрейдерами на совещании 27 января.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывают в феврале упразднить квоты на экспорт зерновых.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК 14 января в интервью журналистам в г. Белая Церковь, где проходило совещание руководства области с председателями городских, районных, поселковых и сельских советов относительно развития агропромышленного комплекса Киевской области.

В то же время Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что министерство приняло решение увеличить экспорт кукурузы.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 декабря 2010 г. Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна.

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Украине пока не удается договориться с Российской Федерацией о выделении квоты на беспошлинный импорт сахара из Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Пока Россия нам, к сожалению, не дает ответ», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что этим вопросом занимаются профильные министерства и Министерство иностранных дел. При этом министр не уточнил, в чем конкретно причина нерешенности данного вопроса, сказав лишь, что дело не в объеме.

«Их не устраивает не объем – их не устраивает наш сахар», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Вместе с тем, первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ отметил, что вопрос предоставления квоты будет решен на уровне двустороннего межправительственного соглашения.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН заявил, что вопрос о выделении Россией в 2011 году квоты в объеме 100 тыс. тонн на импорт сахара из Украины должен быть рассмотрен Таможенным союзом.

По его словам, это предусмотрено протоколом заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое провели Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН в Киеве 27 октября.

Для рассмотрения этого вопроса Минагрополитики Украины должно подготовить обоснования и «отстоять» их перед российской стороной, подчеркнул В.МУНТИЯН.

Напомним, Украина с июня прошлого года обсуждает вопрос о беспошлинной поставке в Россию сахара. В начале речь шла о квоте на 2011 год в объеме 300 тыс. тонн, а в сентябре возможный объем квотирования сократился до 100 тыс. тонн.

Специалисты инвестиционной компании Phoenix Capital считают, что экспорт в Россию даже 100 тонн сахара спровоцирует рост цен на этот продукт на внутреннем рынке Украины.

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Плюсовая температура, установившаяся на большей части Украины, не несет угрозы озимым зерновым культурам.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна АДАМЕНКО.

По ее словам, сегодня в Луганской области температура снизилась до минус 23-25 градусов, но территория области покрыта слоем снега 15-20 см, поэтому озимые пребывают в безопасных условиях. «Снег лежит только в восточной части, а на остальной территории снега нет, но установившаяся температура не позволяет растениям проснуться и начать расти. То есть, они пребывают в состоянии зимнего покоя, и угрожающих явлений абсолютно никаких нет - нет провокации к преждевременному росту благодаря именно такому температурному режиму», - сообщила Т.АДАМЕНКО.

По оценкам Гидрометцентра, на сегодня в Украине около 90% озимых находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, а 10% - изрежены, что соответствует природной норме. «Ситуация на конец осени поправилась и на протяжении зимы никаких угроз не возникало. На сегодня все очень хорошо, и Украина имеет шанс получить очередной хороший урожай», - подытожила эксперт.

Напомним, в 2010 году посевы озимых культур составили около 10 млн. га, в том числе на зерно – 8,2 млн. га. Несколько снизились посевы пшеницы и составили 6,5 млн. га. Рожь посеяна на площади 290 тыс. га. Рапс посеян на площади 1,08 млн. га, что примерно на 0,4 млн. га меньше 2009 года.

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Житомирское ОАО "Молочник", принадлежащее ЗАО "Укрпродукт Групп", будет ликвидировано.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в дирекции компании.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на собрании акционеров 24 декабря 2010 года.

Как сказано в сообщении, причиной принятия такого решения стало "налоговое давление на компанию, которое мешает осуществлять ей хозяйственную деятельность".

Справка УНИАН. 97,6% акций ОАО "Молочник" принадлежат компании "Укрпродукт Групп" (Киев) – одному из крупнейших производителей молочной продукции в Украине.

Предприятие выпускает продукцию под торговыми марками "Наш молочник", "Народный продукт" и другие.

Телекоммуникации. Связь

Список 25-ти наиболее посещаемых Интернет-ресурсов (доменов) пользователями Интернет в Украине в декабре 2010 года, как и в ноябре, возглавил google.

Об этом сообщили УНИАН в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, рейтинг наиболее посещаемых ресурсов, составлен по данным исследования компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории за декабрь 2010г. (среднедневной доли) google составило 64,58% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены: vkontakte (среднедневная доля - 56,82%), mail.ru (49,16%), yandex (37,96%), odnoklassniki (26,40%), facebook.com (21,51%) – последний ресурс потеснил с пятого места (по итогам ноября) ресурс ukr.net (20,32%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 20%.

Лидирует google и в рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за декабрь). На долю этого ресурса пришлось 84,71% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен mail.ru (80,87%), далее следуют: vkontakte (76,96%), yandex (73,47%), youtube.com (65,72%), wikipedia.org (62,72%). У остальных Интернет-ресурсов охват составляет менее 60% аудитории.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины была создана в ноябре 2000 года с целью консолидации усилий всех заинтересованных сторон в развитии Интернета в Украине. Ассоциация объединяет более 100 компаний: крупнейших провайдеров, операторов связи, регистраторов доменных имен, производителей оборудования, выставочные, издательские и другие компании, имеющие непосредственное отношение к украинскому сегменту Интернет.

Проект исследования украинской аудитории Интернет запущен ИнАУ в начале 2010 г. В марте 2010 г. создан Комитет ИнАУ по вопросам интернет-рекламы.

InMind - исследовательское агентство полного цикла, представитель международной сети Factum Group в Украине. InMind предоставляет полный спектр услуг в области маркетинговых исследований и консалтинга: количественные и качественные исследования рынка, потребителей, продукта, медиа, а также инновационный анализ и исследовательский аудит.

Погода

20 января в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, по всей территории Украины, кроме восточных областей, Крыма и Приазовья, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, в западных областях местами налипание мокрого снега. Местами туман. На дорогах восточной части гололедица.

Ветер будет преобладать юго-восточный, 3-8 м/с. Температура в восточных областях ночью 8-13° мороза, в Луганской области 15-20°, днем 4-9° мороза; на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях 3-8° мороза, днем в южной части и на Закарпатье 0-5° тепла, на побережье Крыма до 8° тепла).

В Киеве и области пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура по области ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. По г. Киеву температура ночью близко 0°, днем 1-3° тепла.

(УНИАН)