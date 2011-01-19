Кабмин отменил 15 приказов центральных госорганов

Кабинет министров Украины отменил 15 приказов министерств и других центральных органов исполнительной власти, которые применялись без государственной регистрации, а следовательно незаконно. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, соответствующее распоряжение, разработанное Минюстом, принято сегодня на заседании правительства.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, Минюст инициировал принятие такого решения в связи с невыполнением министерствами и другими центральными органами исполнительной власти требований Министерства юстиции относительно устранения нарушений законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов.

Результаты проверок, которые осуществляются Министерством юстиции, свидетельствуют о том, что до настоящего времени существует проблема применения субъектами нормотворчества незарегистрированных нормативно-правовых актов. Такие акты, во-первых, являются недействительными, поскольку не проходят государственную регистрацию, во-вторых, они не проходят правовой экспертизы и, как правило, противоречат законодательству, отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр напомнил, что, по результатами проверок, проведенных в 2009 году и I полугодии 2010 года, центральные органы исполнительной власти были обязаны устранить нарушение законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов. Однако не было принято соответствующих мер Министерством труда и социальной политики, Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Государственной таможенной службой, Государственной налоговой администрацией и Министерством образования и науки, констатировали в Минюсте.

В этой связи, с целью недопущения применения недействительных нормативно-правовых актов, распоряжением Кабинета министров отменено 15 приказов указанных органов как невступившие в силу и направленные к исполнению с нарушением требований законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов.

Так, правительство отменило: приказы Минтруда от 29 декабря 2005 г. № 440 и от 8 декабря 2006 г. № 462; приказы Госкомпредпринимальства от 22 июля 2008 г. № 95 и от 8 июля 2009 г. № 123; приказы Гостаможслужбы от 12 декабря 2007 г. № 1048, от 30 декабря 2008 г. № 1493, от 20 января 2009 г. № 31, от 29 апреля 2009 г. № 398, от 7 мая 2009 г. № 418, от 7 мая 2009 г. № 419, от 28 декабря 2009 г. № 1254, от 10 марта 2010 г. № 222; приказы ГНА от 14 августа 2009 г. № 443 и от 25 ноября 2009 г. № 657, а также совместный приказ Минобразования, Минфина, Минздрава от 27 октября 2008 г. № 965/1301/609.

Руководители министерств и других центральных органов исполнительной власти предупреждены о личной ответственности за неподобающее выполнение законодательства о государственной регистрации нормативно-правовых актов.

Этим же распоряжениям Кабмину поручено принять меры по недопущению незаконной практики установления новых правовых норм методическими рекомендациями и письмами.

Министр юстиции отметил, что методические рекомендации и письма не являются нормативно-правовыми актами и не должны содержать новых правовых норм, а могут носить исключительно рекомендательный, разъяснительный и информационный характер.