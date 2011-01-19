Европарламент одобрил соглашение о стабилизации и ассоциации с Сербией

Европейский парламент на своем сегодняшнем заседании в Страсбурге одобрил соглашение о стабилизации и ассоциации с Сербией.

За соответствующий проект рекомендаций, подготовленный Желько КАЧИНЫМ (группа либеральных партий, Словения) проголосовало большинство депутатов.

Для вступления в силу соглашение также должно быть ратифицировано всеми странами-членами ЕС.

Приветствуя реформы, проводимые в Сербии, Европарламент подчеркнул, что полноценное сотрудничество с Международным трибуналом для бывшей Югославии остается «фундаментальным условием для прогресса Сербии на пути к членству в ЕС».

ЕС и Сербия подписали соглашение о стабилизации и ассоциации в 2008 году. Процесс ратификации соглашения в странах-членах ЕС начался только в июне 2010 года. На сегодня 11 стран-членов полностью завершили ратификационные процедуры.

Сегодня же депутаты Европарламента одобрили резолюцию относительно соглашения, в которой, в частности, призвали Сербию «без промедления» начать переговоры с Косово для достижения долгосрочной стабильности в регионе.

В документе также содержится призыв к властям Сербии сделать все возможное для предотвращения злоупотреблений гражданами Сербии предоставленным им в 2009 году правом путешествовать в ЕС без получения краткосрочных виз.

Депутаты также отметили необходимость прогресса в поиске долгосрочного решения проблемы перемещенных лиц и беженцев в стране.

За резолюцию проголосовали 612 депутатов, против – 38, воздержались – 28.