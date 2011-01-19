Правительство утвердило структуру Секретариата Кабинета министров Украины.

Об этом говорится в постановлении № 1151 от 20 декабря 2010 года, текст которого размещен на правительственном портале.

В частности, документом ликвидированы должности постоянного представителя Кабинета министров Украины в Конституционном Суде Украины, представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины и представителя Кабинета министров Украины в Киевском городском совете и Киевской городской государственной администрации.

Кроме того, установлено, что премьер-министр Украины, первый вице-премьер-министр Украины – министр экономического развития и торговли, вице-премьер-министр Украины – министр социальной политики, вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры, вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства могут иметь советников на общественных началах из числа профессиональных специалистов.

Теперь Секретариат Кабмина состоит из 15 подразделений, раньше их было около 40.