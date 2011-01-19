Главное на 19 января (вечер)

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в 2010 году сократилась на 22,7%, или на 8,734 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом, до 29,801 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в 2010 году составил 20,139 млн. тонн нефти, что на 30,8%, или на 8,972 млн. тонн, меньше, чем за 2009 год.

За 2010 год филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортировано 20,499 млн. тонн нефти, что на 20,8%, или на 5,384 млн. тонн, меньше, чем в 2009 году.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано нефти 9,302 млн. тонн, что на 26,5%, или на 3,350 млн. тонн, меньше, чем за 2009 год.

За 2010 год доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 67,6%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – 32,4%.

Тепловые энергогенерирующие компании Украины в 2010 году увеличили потребление природного газа в 1,9 раза или на 319,2 млн. куб. м. – до 668,7 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

При этом, по данным министерства, уровень расчетов энергогенерирующих компаний за потребленный природный газ в 2010 году составил 100,9%.

За потребленный газ в прошлом году ТЭС уплатили НАК «Нафтогаз Украины» 1,828 млрд. грн., при этом предоплата по состоянию на 1 января составила 97,6 млн. грн.

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в 2010 году сократили платежи в бюджеты всех уровней на 33,6%, по сравнению с 2009 годом, - до 27 млрд. 634,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минэнергоугля, в 2010 году сократилти платежи в бюджеты всех уровней на 22,8%, по сравнению с 2009 годом, - до 37 млрд. 399,5 млн. грн., в т.ч., в Госбюджет – 34 млрд. 933,2 млн. грн.

Кабинет министров Украины дал согласие на заключение договора о совместной деятельности между государственным акционерным обществом “Черноморнефтегаз” и ОАО “Лукойл” по разведке и добыче нефти и природного газа на шельфе Черного моря.

Соответствующее распоряжение №2361 от 20 декабря 2010 года размещено на сайте правительства.

В документе отмечается, что решение принято по предложению Министерства энергетики и угольной промышленности.

Распоряжением предусматривается, что объектом совместной деятельности является разработка Одесского, Безымянного и Субботинского месторождений. Доля ГАО “Черноморнефтегаз” в совместной деятельности должна составлять не менее 50%, вкладом “Черноморнефтегаза” является геолого-экономическая оценка запасов нефти, природного газа и сопутствующих компонентов указанных месторождений. Вкладом ОАО “Лукойл” являются финансовые ресурсы, технологии и оборудование, необходимые для соблюдения параметров, предусмотренных проектами по разведке и добыче нефти и природного газа на указанных месторождениях.

Подготовленный к подписанию договор о совместной деятельности, говорится в распоряжении, должен быть подан на согласование Кабинета министров Украины.

Генеральная прокуратура Украины направила кассационную жалобу на решение Киевского хозяйственного апелляционного суда, которым он удовлетворил апелляцию Фонда государственного имущества Украины и тем самым подтвердил законность приватизации 76,001% акций холдинговой компании «Лугансктепловоз».

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к правительству.

Таким образом, по информации источника, на сегодня приостановлена передача госпакета акций «Лугансктепловоза» его покупателю - управляющей компании «Брянский машзавод».

Кабинет министров Украины внес изменения в правила парковки транспортных средств для приведения их в соответствие с Налоговым кодексом (НК).

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ, говорится в сообщении пресс-службы министра, переданном агентству УНИАН.

«Со вступлением в действие Налогового кодекса, потерял силу Декрет правительства «О местных налогах и сборах», согласно которому сбор за парковку автотранспорта платился водителями на месте парковки, а ставка сбора устанавливалась из расчета за один час парковки. Теперь Налоговым кодексом предусмотрен сбор за места для парковки транспортных средств, плательщиками которого являются юридические лица, их филиалы, физические лица-предприниматели…», - объяснил В.ТИХОНОВ.

Он также уточнил, что теперь ставки сбора устанавливаются за каждый день осуществления деятельности по парковке транспортных средств в гривне за один квадратный метр площади земельного участка, отведенного для осуществления такой деятельности, независимо от количества времени, на протяжении которого размещаются транспортные средства на площадках.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, 69,7% от общего объема украинского экспорта электроэнергии в прошлом году приходилось на поставки по направлению в Беларусь.

В целом за 2010 год поставки украинской электроэнергии в Беларусь возросли в 2,4 раза – до 2,940 млрд. кВт/ч.

В то же время экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы в прошлом году сократился в 2,4 раза, или на 1,714 млрд. кВт/ч, – до 1,173 млрд. кВт/ч.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 2,1 раза – до 609,2 млн. кВт/ч, в Словакию – в 2,7 раза, до 502,9 млн. кВт/ч, в Румынию – увеличился в 1,9 раза, до 61,6 млн. кВт/ч.

Сальдированные перетоки в Молдову, которые с украинской стороны обслуживает дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам 2010 года выросли в 3,5 раза – до 24,8 млн. кВт/ч.

Кроме того, в августе-октябре т.г. в Российскую Федерацию из украинской энергосистемы экспортировано 79,6 млн. кВт/ч электроэнергии.

Польша в 2010 году не импортировала украинскую электроэнергию.

В декабре прошлого года на экспорт передано 556,7 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 32,3% больше, чем в декабре 2009 года.

На протяжении 2010 года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за который оплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в 2010 году увеличился на 0,1 процентных пунктов, по сравнению с 2009 годом, до 86,5%.

Публичное акционерное общество «Киевгаз» начало прекращение транспортировки природного газа к объектам акционерной компании «Киевэнерго».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Киевгаз», АК «Киевэнерго» до сих пор не имеет выделенных плановых объемов газа на январь.

«ПАО «Киевгаз» неоднократно официально предупреждало АК «Киевэнерго» о возможных негативных для столицы последствиях ее действий. Но «Киевэнерго» не отреагировала на предупреждения и требования срочно согласовать вопрос относительно получения объемов газа на январь с его поставщиком – ДК «Газ Украины» или же самостоятельно прекратить потребление газа на своих объектах», - сказано в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что «Киевгаз» получило поручение НАК «Нафтогаз Украины» приостановить транспортировку газа тем потребителям, которые не имеют выделенных поставщиком плановых объемов газа. Также все газораспределительные компании должны осуществлять подачу газа населенным пунктам через ГРС в пределах выделенных поставщиками плановых объемов.

Под давлением указанных обстоятельств 19 января ПАО «Киевгаз» начало прекращение транспортировки природного газа к объектам АК «Киевэнерго». «В то же время «Киевгаз» продолжает требовать от «Киевэнерго» вернуться в правовое поле», - отметили в пресс-службе ПАО.

Сейчас действия «Киевгаза» направлены на то, чтобы те потребители столицы, которые имеют выделенные им объемы газа на январь, не пострадали из-за действий АК «Киевэнерго», заверили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы ДК «Газ Украины», по состоянию на 18 января долг столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» за потребленный газ составляет 1,25 млрд. грн.

В ДК «Газ Украины» отметили, что плановые объемы природного газа выделяются в соответствии с уровнем оплаты теплопроизводителями стоимости потребленного природного газа.

(УНИАН)