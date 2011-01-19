Курс НБУ на 20.01.11

Официальный курс НБУ на 20.01.11100 USD – 794.4500 (19 января – 794.4500)100 EUR – 1072.9842 (19 января – 1062.2591)10 RUR – 2.6637 (19 января – 2.6581)Учетные курсы банковских металлов на 20.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-109137.57 (19 января-108740.34) 961 XAG 10 Серебро – 2329.33 (19 января-2287.22) 962XPT10Платина-146655.47(19 января-144828.24) 964XPD10Палладий-65383.24 (19 января-64032.67)

Официальный курс НБУ на 20.01.11 100 USD – 794.4500 (19 января – 794.4500) 100 EUR – 1072.9842 (19 января – 1062.2591) 10 RUR – 2.6637 (19 января – 2.6581) Учетные курсы банковских металлов на 20.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-109137.57 (19 января-108740.34) 961 XAG 10 Серебро – 2329.33 (19 января-2287.22) 962XPT10Платина-146655.47(19 января-144828.24) 964XPD10Палладий-65383.24 (19 января-64032.67)

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