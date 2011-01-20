Анонс на 20 января

* Состоится заседание НКРЭ.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Экономические аспекты развития Центральной Украины в 2011 году”. Участники: Александр Великодный, шеф-редактор журнала “Київщина – самоврядування“”, член Союза журналистов Украины и Оксана Коломиец, председатель Ирпенского отделения ВОО “Правозахист” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «100 миллионов от Японии и другие способы поддержать украинскую экономику». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; финансовый эксперт Виктор Суслов; ген.директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий.

* Пресс-конференция на тему: «Диоксин в продуктах: защищены ли украинцы?». Вопросы: Доказала ли Украина немецкой стороне непричастность поставленной из Украины кукурузы в загрязнении диоксинами комбикормов? В какой украинской лаборатории это было доказано и как? Готова ли Украина защитить население от попадания на рынок пищевых продуктов, загрязненных диоксином? Участники: Сергей Рыженко, председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины; Николай Проданчук, директор института экогигиены и токсикологии им. Л.И.Медведя.

* Пресс-конференция на тему: «Удастся ли правительству удержать рост цен на бензин?». Участники: директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн, аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко и зам.руководителя научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

* Круглый стол на тему: "Что важно знать о новых окнах? Будущее оконного рынка?". Участники: Семен Сайбушевич, Профайн Груп Украина (КБЕ, Кёммерлинг); Валентин Морозов, Алюпласт; Алексей Летун, Саламандер; Андрей Фролов Venta; Павел Редько, Reynaers; Иван Салий, глава наблюдательного совета Ассоциации "Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий" и др. Организаторы: Издательство "МедиаПрайсЦентр" ,Деловой строительный еженедельник "Будівельні новини".

* Пресс-конференция на тему: «Доработка Налогового кодекса относительно упрощенной системы налогообложения». Участники: председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонид Козаченко и председатель ОО «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана Продан.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров проведет заседание Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 25-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.

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