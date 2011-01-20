ДАЙДЖЕСТ СМИ за 20 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «В 2010 году Нацбанк напечатал 35,5 миллиардов гривен», в котором пишет – по данным НБУ, 99% этих средств попало в обращение через покупку центробанком иностранной валюты…

http://delo.ua/finance/v-2010-godu-nacbank-napechatal-150477/

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Также «Дело» публикует материал «Российский «Лукойл» пустили на Черноморский шельф», в котором пишет - Кабмин разрешил госкомпании "Чорноморнафтогаз" договариваться с российским "Лукойлом" о совместной добыче нефти на трех месторождениях шельфа Черного моря. При этом доля украинской компании в совместной деятельности должна быть не меньше половины…

http://delo.ua/business/rossijskij-lukojl-pustili-na-150479/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Местодобытчики» пишет - глава правительства Николай Азаров потребовал сменить руководство компании "Укрнафта", обвинив его в снижении объемов добычи. В компании падение добычи называют следствием политики государства, в частности высокой налоговой нагрузки и регулирования цен на газ. Эксперты отмечают, что для повышения объемов добычи одних кадровых перестановок недостаточно, они делаются скорее для установления контроля Кабмина над финансами компании…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570402

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Генпрокуратура встала на пути» пишет – приватизация крупнейшего в Украине производителя тепловозов – "Лугансктепловоза" вновь под угрозой срыва. Вчера стало известно, что Генпрокуратура продолжила спор о законности продажи предприятия вопреки распоряжению Кабмина, который поручил ФГИ заключить мировое соглашение с покупателем – российским "Трансмашхолдингом". Вчера инвесторы отреагировали на решение прокуратуры падением акций "Лугансктепловоза" на 6,8%…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570416

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Издание «Экономические известия» в публикации «Политики распугивают инвесторов» пишет - взаимные обвинения Николая Азарова и Юлии Тимошенко в нецелевом использовании бюджетных средств могут отбить у иностранцев желание вкладывать деньги в Украину…

http://state.eizvestia.com/full/politiki-raspugivayut-investorov

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Также «Экономические известия» в публикации «Всемирный банк поддержит украинский экспорт» пишут - ВБ рассматривает возможность дополнительного финансирования второго проекта развития экспорта Украины в размере $150 млн. Совет директоров планирует принять решение 17 марта…

http://state.eizvestia.com/full/vb-podderzhit-ukrainskij-eksport

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«Экономические известия» в публикации «Кредитные союзы стали жертвой популистских заявлений» пишут - во Всеукраинской ассоциации кредитных союзов (ВАКС) заявляют, что держатели депозитов массово обращаются во все инстанции, включая Госфинуслуг, с требованием о досрочном возврате своих вкладов. Если паника не прекратится в ближайшее время, финансовое здоровье многих КС может сильно пошатнуться. Парадоксально, что к этому привели не экономические реалии, а выступление главы МВД Анатолия Могилева в парламенте…

http://finance.eizvestia.com/full/kreditnye-soyuzy-stali-zhertvoj-populistskih-zayavlenij

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«Газета по-киевски» в публикации «Азаров едет – мосты стоят» пишет – для кортежа премьера движение перекрывают всего на три минуты, но в утренний час пик этого достаточно, чтобы закупорить два моста через Днепр…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/19/193859.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Как Киев готовится к Евро: в центре - пустыри и трущобы» презентует проект исследования подготовки страны к Евро-2012 – “мы будем находить самые проблемные места столицы, которые нужно успеть исправить за полтора года”...

http://www.segodnya.ua/news/14214618.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Минэнерго готовит «лифт» для бензиновых цен» пишет - Минэнерго требует проведения спецрасследования импорта бензина и введения антидемпинговых пошлин. Операторы рынка считают несправедливыми предлагаемые санкции. По их прогнозу, вследствие фискальных мер цена топлива перевалит за 1 евро…

http://economics.unian.net/rus/detail/74534

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Из Америки за антивирусом» пишет – американская General Atlantic выкупает до 20% акций «Лаборатории Касперского». Большую часть бумаг ей продаст сооснователь компании Наталья Касперская. Сделка могла обойтись General Atlantic примерно в $200 млн.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253456/iz_ameriki_za_antivirusom

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Издание «Известия» в публикации «Пробки победят силой мысли» пишет – в Москве приступили к созданию интеллектуальной транспортной системы - ИТС. Она будет управлять светофорами, контролировать общественный транспорт, информировать водителей о путях объезда и т.д. На создание ИТС из городского бюджета в 2011 году будет выделено до 6,26 млрд рублей…

http://www.izvestia.ru/obshestvo/article3150580/

(УНИАН)