Два мощных взрыва в Макеевке. Жертв и пострадавших нет

В Макеевке Донецкой области в результате сильного взрыва серьезно пострадало здание ГП «Макеевуголь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины в Донецке, сегодня около 5.19 в центре Макеевки, у здания государственного предприятия «Макеевуголь», расположенного рядом в городским советом, произошел сильный взрыв.

Предположительно, взрывное устройство было заложено в мусорную урну рядом с центральным входом в здание угольного объединения. Взрывом серьезно разрушен центральный вход, вестибюль, взрывной волной до 6-го этажа выбиты стекла в окнах. О других повреждениях не сообщается.

Сейчас здание ГП «Макеевуголь» оцеплено милицией. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в здание объединения никого не пускают. Точных данных о пострадавших пока нет.

По неподтвержденной пока информации, взрыв этой ночью прогремел и на Центральном городском рынке Макеевки.

В Службе безопасности Украины подтверждают, что в Макеевке произошло два взрыва.

Начальник пресс-сектора управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр БАЛАБАНЦЕВ подтвердил корреспонденту УНИАН, что сегодня около 5 часов утра в г. Макеевке произошло два взрыва. «Один взрыв произошел у здания ГП «Макеевуголь», второй – на Центральном рынке города», - сказал он.

А.БАЛАБАНЦЕВ уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы СБУ, МВД и МЧС.

«Рассматриваются все версии причин взрыва», - указал он.

А.БАЛАБАНЦЕВ также подтвердил, что жертв и пострадавших в результате взрывов нет.