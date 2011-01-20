Два мощных взрыва в Макеевке. Жертв и пострадавших нет
В Макеевке Донецкой области в результате сильного взрыва серьезно пострадало здание ГП «Макеевуголь».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины в Донецке, сегодня около 5.19 в центре Макеевки, у здания государственного предприятия «Макеевуголь», расположенного рядом в городским советом, произошел сильный взрыв.
Предположительно, взрывное устройство было заложено в мусорную урну рядом с центральным входом в здание угольного объединения. Взрывом серьезно разрушен центральный вход, вестибюль, взрывной волной до 6-го этажа выбиты стекла в окнах. О других повреждениях не сообщается.
Сейчас здание ГП «Макеевуголь» оцеплено милицией. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в здание объединения никого не пускают. Точных данных о пострадавших пока нет.
По неподтвержденной пока информации, взрыв этой ночью прогремел и на Центральном городском рынке Макеевки.
В Службе безопасности Украины подтверждают, что в Макеевке произошло два взрыва.
Начальник пресс-сектора управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр БАЛАБАНЦЕВ подтвердил корреспонденту УНИАН, что сегодня около 5 часов утра в г. Макеевке произошло два взрыва. «Один взрыв произошел у здания ГП «Макеевуголь», второй – на Центральном рынке города», - сказал он.
А.БАЛАБАНЦЕВ уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы СБУ, МВД и МЧС.
«Рассматриваются все версии причин взрыва», - указал он.
А.БАЛАБАНЦЕВ также подтвердил, что жертв и пострадавших в результате взрывов нет.