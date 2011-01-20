Два уголовных дела в отношении Луценко объединили в одно - адвокат

Два уголовных дела, возбужденные в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, объединили в одно.

Как сообщается на интернет-портале «5 канала», об этом заявил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН в эфире телеканала. Он уточнил, что речь идет о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью в рамках расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО.

«В этот понедельник впервые были проведены первые следственные действия: нас ознакомили с постановлениями следователя о назначении экспертиз, с новым составом следственной группы и с одним актом уже выполненной экспертизы. Объединили те дела, которые в народе назывались, как «дело Ющенко», то есть тот материал, который был выделен из дела Виктора Андреевича ЮЩЕНКО об отравлении, на сегодняшний день эти оба дела объединены и расследуются, как одно дело", - сказал И.ФОМИН.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря подразделением СБУ «Альфа» возле его дома в Киеве.

Раньше Ю.ЛУЦЕНКО было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст.364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО содержится в Лукьяновском СИЗО.