ГЛАВНОЕ на 20 января (день)

Основные события первой половины дня

Международные отношения

Бывший посол Японии в Украине Кищиро АМАЭ считает, что японский бизнес активизирует и расширит присутствие в Украине при условии обеспечения украинской властью экономической стабильности в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.АМАЭ заявил в интервью украинским журналистам в Киото, где принимал участие в мероприятиях в рамках официального визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Японию.

Он высоко оценил такой дипломатический фактор, что Президент Украины во главе официальной делегации осуществил именно отдельный визит в Японию, а не в рамках, например, ряда визитов в страны Дальнего Востока.

«Это является подтверждением, что руководство Украины, лично Президент придают большое значение Японии как важному международному партнеру. И у нас чувствуется такое же позитивное восприятие Украины», - сказал японский дипломат.

Он отметил, что начинается новый этап в отношениях Украины и Японии.

Говоря о перспективах активизации деятельности японского бизнеса на украинском рынке, К.АМАЭ отметил, что в Японии частный сектор преимущественно независим от власти. «Государство не может приказать частным японским компаниям делать те или иные инвестиции, в частности, в Украину. Но, если украинская власть обеспечит экономическую стабильность, надлежащие условия для инвестирования, это станет положительным сигналом для японского частного бизнеса развиваться на украинском направлении. Сегодня это является предметом взаимного диалога и переговоров», - резюмировал К.АМАЭ.

Макроэкономика

В Украине объем валового внутреннего продукта в 2010 году, по предварительным данным, вырос на 4,1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Предварительно, он вырос на 4,1%», - сказал он.

Кроме того, премьер отметил, что все прогнозы, в частности по показателям инфляции и роста объема промышленного производства, по итогам 2010 года совпали с теми, которые были заложены в государственном бюджете правительства.

Н.АЗАРОВ сообщил, что данные об объемах роста ВВП сегодня опубликованы на сайте Госкомстата.

Как сообщал УНИАН, 18 января во время визита в Японию Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сказал, что по итогам 2010 года рост ВВП в Украине составил около 5%, а промышленного производства - около 11%. По его словам, "в следующем году, по некоторым прогнозам, Украина будет иметь один из лучших показателей роста ВВП на континенте" (говоря "в следующем", В.ЯНУКОВИЧ, видимо, имел в виду нынешний, 2011 год - УНИАН).

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2010 год предусмотрены темпы роста ВВП на уровне 3,7%.

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По данным Национального банка Украины, рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) в декабре 2010 года увеличился до 11,1% в годовом выражении по сравнению с 6,9% в ноябре прошлого года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Рост ИПБО за 2010 год, по сравнению с 2009 годом, составил 7,4%.

«В декабре наблюдалось улучшение динамики всех отраслей - составляющих индекса», - констатирует Нацбанк.

Рост объемов строительных работ ускорился до 13,8% в годовом измерении.

Наибольшее ускорение роста зафиксировано в промышленном производстве, объем которого за декабрь вырос на 12,5%, а за 2010 год - на 11%. Наибольший вклад в прирост промышленного производства как в декабре, так и на протяжении всего года имело машиностроение (5,1 п.п. и 3,8 п.п. соответственно) благодаря высокому внешнему инвестиционному спросу. Высокий внешний спрос оказал позитивное влияние и на уровень металлургического производства, рост которого в декабре составил 12%, за год – 12,3%. Ускорение темпов роста в декабре вызвано в основном наращиванием объемов производства электроэнергии, газа и воды, а также химической промышленности.

В декабре также зафиксировано увеличение оборота розничной торговли, которое, по оценкам НБУ, составило 15%, за 2010 год – 7,6%. Регулятор называет основным фактором оживления внутреннего потребительского спроса в 2010 году - стабильный рост реальной средней зарплаты. Прирост легкой промышленности в декабре составил 12,3% и 7,8% за 2010 год.

«По нашим расчетам, рост ИПБО в IV квартале составил 9,3% в годовом измерении (5% в ІІІ квартале). На основе этих данных мы оцениваем рост ВВП в IV квартале по сравнению с ІІІ кварталом на 2% за исключением сезонного фактора. Рост реального ВВП за год, по нашим оценкам, составил около 4,5%», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

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В 2011 году будет продолжаться восстановление экономики Украины, в то же время темпы роста остаются вдвое медленнее, чем до кризиса.

Кроме того, скорость оздоровления украинской экономики значительно ниже, чем в развивающихся странах, говорится в отчете Всемирного банка, сообщает радио «Свобода».

Эксперты Всемирного банка видят шанс Украины в экспорте сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с отчетом Всемирного банка, мировая экономика двигается от посткризисной фазы выздоровления и постепенного укрепления к замедленному, однако стабильному росту, при этом почти наполовину глобальному росту способствуют развивающиеся страны, которые в 2011 году, в среднем, увеличат свой внутренний валовой продукт на 6%.

В то же время, согласно прогнозам Всемирного банка, Украина увеличит свой ВВП всего на 4%, тогда как до кризиса этот показатель роста составлял 8%. Если Украина не проведет структурных реформ экономики, последствия следующего кризиса будут еще хуже, отметил директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР.

Старший экономист Всемирного банка в Украине Пабло СААВЕДРА напомнил, что уже в 2012 году мир ожидает продовольственный кризис, который приведет к резкому росту цен на сельскохозяйственную продукцию. По его словам, отмена Украиной экспортных ограничений позволила бы увеличить темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе.

«Украина является одним из крупнейших экспортеров, в частности, пшеницы. Потому в условиях роста цен на пищу Украина будет иметь экономическую выгоду. Впрочем, если экономическая политика будет такой, как в 2010 году, когда экспорт зерна был ограничен, то Украина рискует утратить возможные выгоды. Но может получить и прибыли, если торговая политика будет адекватной», – заметил экономист Всемирного банка.

Экономический эксперт Виктор ЛИСИЦКИЙ считает, что аграрный сектор Украины, который не реформировался десятилетиями, в условиях отсутствия ограничений на экспорт сельхозпродукции не сможет стать локомотивом национальной экономики.

«Наш экспорт является недостаточно конкурентоспособным. Мы почти ничего не сделали в обновлении нашего агропромышленного комплекса. Начиная с того, что инфраструктура ужасна: разбиты дороги и заброшенные села. Снятие ограничений на экспорт зерна, теоретически, ускорит наш рост. Но какими будут последствия для всей экономики в целом? Соответственно, должны будут тогда пойти внутренние цены в верх», – отметил В.ЛИСИЦКИЙ.

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ в интервью радио “Свобода” напомнил, что украинская сельхозпродукция может найти спрос не только на рынке продовольствия.

«Весь мир нуждается именно в тех продуктах питания, тех сельскохозяйственных товарах, которые мы производим. С другой стороны, учитывая возобновление цен на нефть и, очевидно, перспективы, связанные с необходимостью защиты окружающей среды и решением топливного дефицита, Украина может стать существенным игроком на рынке производства компонентов для биотоплива. Ясно, что это является определенным шансом», – отметил И.БУРАКОВСКИЙ.

Отчет Всемирного банка свидетельствует, что в 2010 году и в перспективе на 2011 год рост украинской экономики обеспечивается возобновлением в мире спроса на металлопрокат и возобновлением сотрудничества с Международным валютным фондом.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9540, к 12:00 цены снизились до 7,9410/7,9460 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2654/0,2658, к 12:00 цены понизились до 0,2653/0,2655. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 29,9335 (+0,1135).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3466/1,3468, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6850/10,6975, к 12:00 цены ушли вверх –10,7085/10,7215.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке Украины 19 января т.г. составил 250,7 млн. долл. (в эквиваленте), что на 50,4 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 150,7 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в среду на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9615, к 12:00 цены упали до 7,9460/7,9530. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 7,9440/7,9470 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2665/0,2669, к 12:00 цены снизились до 0,2663/0,2665. К закрытию цены откатились к уровню 0,2665/0,2666.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7000/10,7200, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6870/10,7020. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,7150/10,7250.

Банки

Поступления в Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократились на 40% - до 1,428 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

При этом сумма поступлений от начального сбора от банков сократилась в более чем 2 раза – до 3,2 млн. грн.; регулярного сбора от банков - выросла на 5% - до 960,7 млн. грн.; пени от банков - увеличилась в 2,5 раза – до 0,5 млн. грн.

Поступления в Фонд от чистого дохода инвестиций в бумаги украинского правительства сократились на 12% - до 347,7 млн. грн., от начисленных процентов на остатки средств на счетах в Нацбанке - сократились на 21% - до 24,8 млн. грн., поступления от ликвидационных комиссий увеличились в 2,5 раза – до 91 млн. грн.

Кроме того, в 2010 году Фонд не пополнялся средствами госбюджета (в 2009 году из госбюджета на пополнение Фонда было выделено 1 млрд. грн.).

Выплаты гарантированных сумм их Фонда в 2010 году сократились в 2,2 раза – до 2,294 млрд. грн. При этом выплаты осуществлялись вкладчикам 16 ликвидированных банков, гарантированную сумму получили 65 тыс. человек (в 2009 году – 8 банков и более 23 тыс. вкладчиков соответственно).

Как сообщал УНИАН, размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины по состоянию на 1 января 2011 г. составил 3,39 млрд. грн.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

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Национальный банк Украины 19 января т.г. продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 0,02 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Депозитные сертификаты были проданы одному банку сроком на 14 дней под 2% годовых.

Как сообщалось, объем операций НБУ по мобилизации средств банков через размещение депозитных сертификатов за 2010 год (учитывая операции обратного репо) составил 248,1 млрд. грн., по рефинансированию банков - 5,2 млрд. грн.

Финансы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что макрофакторы продолжат играть доминирующую роль на кредитных рынках. Однако, несмотря на сохраняющиеся макрориски, прогнозы по рейтингам Fitch продолжают стабилизироваться в большинстве секторов.

Об этом говорится в сообщении Fitch со ссылкой на отчет («Прогноз по кредитоспособности: риски на пути восстановления») с новым глобальным прогнозом по кредитоспособности, в котором отмечается, что наблюдаемое экономическое восстановление остается хрупким и на его пути возможны сложности.

«Дальнейшая общая стабилизация прогнозов отражает улучшение показателей кредитоспособности, а также уже проведенные понижения рейтингов, вслед за которыми во многих случаях произошла стабилизация рейтингов на более низких уровнях», – считает управляющий директор аналитической группы Fitch по исследованиям кредитных рынков Моника ИНСОЛ.

Согласно отчету, прогнозы по рейтингам в сегменте страховых компаний, где отмечался наиболее сильный уклон в сторону негативных прогнозов с IV квартала 2008 г., быстро стабилизировались за последние кварталы, так как риски по активам во все большей степени уже отражены в текущих уровнях рейтингов. Прогнозы по рейтингам корпораций и финансовых организаций также все в большей степени стабилизируются.

В то же время Fitch отмечает, что в небольшом количестве сегментов рынка ситуация остается непростой. Так, в сегменте структурированного финансирования прогноз по рейтингам бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой в США, является негативным ввиду продолжающегося снижения цен на жилье, большого объема предложения и удлинения сроков разрешения проблем с кредитами. Fitch ожидает существенного снижения масштаба и серьезности негативных рейтинговых действий в 2011 г. относительно уровней предыдущих лет.

Суверенные эмитенты стран с развитой экономикой, особенно в «периферийных» экономиках еврозоны, сталкиваются с большими потребностями в бюджетном финансировании на фоне нестабильных и волатильных рынков капитала. Многие субнациональные образования в Европе и США также имеют такие проблемы. Прогноз по рейтингам этих эмитентов в некоторых сегментах является негативным.

«Восстановление мировой экономики продолжает зависеть от сохранения динамики на развивающихся рынках и проведения стимулирующей политики, особенно со стороны центральных банков», – отмечает управляющий директор аналитической группы Fitch по суверенным эмитентам Дэвид РАЙЛИ.

Также в отчете указывается, что в еврозоне меры поддержки являются существенными, хотя время от времени на них сказывались заявления со стороны политиков региона. Доверие к стабильности государственных финансов, банковской ликвидности и качеству активов будет оставаться неустойчивым, и кредитоспособность суверенных эмитентов будет оставаться под давлением. Вероятно, будут иметь место дальнейшие примеры очень высокой рыночной волатильности и риск того, что большее число государств еврозоны будут вынуждены обращаться за финансовой поддержкой к ЕС и МВФ.

Fitch считает, что хотя еврозоне будет нелегко выйти из создавшейся ситуации, раскола в результате системных суверенных долговых дефолтов или превращения в полноценный фискальный союз не произойдет.

Фондовый рынок

Инвестиционная компания Dragon Capital получила доступ к торговле акциями из основного листинга Варшавской фондовой биржи (WSE).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Соответствующую лицензию получила входящая в группу компания Dragon Capital (Cyprus) Limited. Как отметили в компании, ранее Dragon Capital торговала на WSE через местных брокеров, теперь торги на этом рынке будут осуществляться напрямую.

«Уже несколько лет мы обеспечиваем аналитическое покрытие по размещенным в Варшаве компаниям с активами в Украине, в частности "Астарте" и Kernel. В ближайшее время планируем расширить покрытие на компании "Агротон" и "Милкиленд", которые вышли на WSE в 2010 г.», - отметил директор, начальник отдела местных торговых операций ИК Dragon Capital Дмитрий ТАРАБАКИН.

Кроме того, по его словам, в этом году Dragon Capital планирует провести IPO нескольких украинских компаний. «Скорее всего, это будут размещения на Варшавской или Лондонской фондовых биржах», - отметил он.

Справка УНИАН. Dragon Capital предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по слияниям и поглощениям, прямые инвестиции и управление активами. Собственником компании, основанной в 2000 г., является ее менеджмент, миноритарным пакетом акций владеет инвестиционный банк Goldman Sachs.

Варшавская фондовая биржа – крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе по показателям объема торгов и рыночной капитализации.

ТЭК

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 20 января на аукционных торгах №149 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 20,1%, или 970 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, – до 5790 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 169,800 тыс. тонн нефти на общую сумму 983,142 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 21 декабря 2010 года на аукционных торгах №148 на УМВБ увеличилась на 9,3%, или 410 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, – до 4820 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.

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Генеральный директор ОАО «Турбоатом» Виктор СУББОТИН убежден, что в ближайшее время предприятие не будет приватизировано.

Такое мнение В.СУББОТИН высказал на брифинге в Харькове, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о его отношении к решению Президента Украины отменить запрет на приватизацию ряда государственных предприятий, в том числе и «Турбоатома».

«Мы загружены и имеем возможности дальнейшего развития. Предприятие находится в спокойном политико-экономическом пространстве. Сегодня мы спокойно работаем в тесном контакте с правительством Украины, в тесном контакте с областной государственной администрацией при поддержке харьковской мэрии. Мы спокойно смотрим в день текущий и в будущее», - сказал В.СУББОТИН.

Он подчеркнул, что предприятие работает стабильно и в прошлом году продемонстрировало значительные темпы прироста реализации изготовленной продукции.

В.СУББОТИН отметил, что, принимая во внимание большой портфель заказов на 2011 год, ОАО "Турбоатом" в текущем году «обеспечит темпы роста до 130%».

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отменил указ предыдущего Президента о запрете на приватизацию ряда стратегических предприятий, в том числе Одесского припортового завода, Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд, «Турбоатома», «Днепроэнерго», «Центрэнерго» и др.

Справка УНИАН. Харьковский турбинный завод ОАО «Турбоатом» – одно из крупнейших в мире турбостроительных предприятий, которое осуществляет полный цикл производства: проектирование, изготовление, поставка, наладка, фирменное обслуживание турбинного оборудования для всех типов электростанций. За свою историю харьковские турбостроители изготовили более 300 паровых турбин для ТЭС, ГРЭС, 110 турбин для АЭС, свыше 400 гидравлических турбин и 450 гидрозатворов. Продукция «Турбоатома» эксплуатируется в 45 странах мира на четырех континентах.

Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляется Фондом государственного имущества Украины, которому принадлежат 75,22% акций компании.

Торговля

После отмены рыночного сбора с 1 января 2011 года согласно Налоговому кодексу собственники рынков повысили стоимость аренды торговых мест для предпринимателей.

Об этом в эфире радио «Эра FM» заявил председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Леонид КОЗАЧЕНКО.

«Упразднили рыночный сбор, но тут же за сдачу в аренду рыночного места владельцы рынков увеличили оплату. То есть ту сумму, которую платили предприниматели местным органам власти в местный бюджет, начали забирать владельцы рынков», – отметил он.

По словам Л.КОЗАЧЕНКО, Совет предпринимателей сегодня изучает данный вопрос. «Ежедневно мы получаем около 50 письменных заявлений. Посещают наш сайт, и мы реагируем в режиме онлайн. Ежедневно к нам на сайт обращаются около 500 представителей бизнеса. Мы стараемся делать все, чтобы помочь», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале января 2011 года Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства инициировал проверки на рынках, которые повысили стоимость своих услуг.

Госкомпредпринимательства получает от предпринимателей жалобы по поводу повышения стоимости услуг рынков и будет проверять рынки, администрации которых включили рыночный сбор в стоимость услуг.

Напомним, с 1 января 2011 года, с вступлением в силу Налогового кодекса, рыночный сбор отменен.

Транспорт

На станциях столичного метро «Университет» и «Дружбы народов» запланировано строительство вторых выходов.

Об этом в интервью “Газете по-киевски” (№12) ссказал директор института «Киевметротуннельпроект» Виктор ЯНИКИН.

“В рамках Генплана мы предложили сделать вторые выходы еще на двух станциях. Это «Университет», выход на улицу Саксаганского – этот район вообще оторван от метрополитена, «Вокзальная» далеко, а первый выход – на горе за Ботсадом. И на станции «Дружбы народов» – на улицу Киквидзе”, - сообщил В.ЯНИКИН.

Он также рассказал о причинах, по которым так долго не реализуется проект строительства второго выходе со станции метро «Вокзальная».

“Проект был разработан по заданию горадминистрации и утвержден. Но сразу же поступило предложение завода «Ленинская кузня» (у них рядом с Вокзальной площадью территория) построить под Вокзальной площадью большое подземное пространство, которое объединит и метрополитен, и электрички, и даже подземный автовокзал. Вот они и предложили: давайте утвержденный проект вы не будете воплощать, а мы за свои деньги сделаем и выход, и всю площадь”, - отметил В.ЯНИКИН.

По его словам, по площади успели сделать только предпроектные предложения. “Иностранный архитектор предлагал не очередями строить, а одновременно. То есть закрыть площадь, раскопать метров на 40 глубины. Но кризис заморозил эти планы. А если бы реализовали тот утвержденный проект – мы бы уже пользовались вторым выходом”, - сказал директор «Киевметротуннельпроекта».

По информации В.ЯНИКИНА, станция «Львовская брама» планируется к введению в эксплуатацию не раньше 2014 года. «Станция почти под зданием «Метротуннельпроекта» уже больше 13 лет ожидает, когда построят эскалаторный туннель. Станция очень глубокая, застройка вокруг плотная, не раз находились инвесторы для достройки станции в комплексе с коммерческими объектами, но пока решение не найдено», - сказал он. На самой же станции работают метрополитеновцы – служебные помещения есть, часть оборудования установлена, добавил В.ЯНИКИН.

Строительство

Средняя стоимость квартир на первичном рынке жилья Киева в 2010 году снизилась на 13% – до 12972 грн./кв. м.

Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Аналитики издания отметили, что с марта 2010 года на первичном рынке недвижимости наблюдалась ценовая стагнация, поскольку изменение средней цены предложения не превышало показатель погрешности (±2,4%).

В декабре относительно ноября 2010 года стоимость жилья эконом-класса снизилась на 1% – до 9769 грн./кв. м; бизнес-класса – на 1,5%, до 14118 грн./кв. м; премиум-класса – на 2,5%, до 21538 грн./кв. м.

Доля квартир, впервые выставленных на продажу, в декабре составила 13% от общего объема предложения. Средняя цена предложений «новых» квартир в новостройках Киева на 19,6% ниже средневзвешенной цены ноября и составляет 10493 грн./кв. м.

По данным портала, на декабрь 2010 года к продаже предлагались квартиры 58 операторами в 136 объектах. Более 50% (68 объектов) реализуемого на первичном рынке жилья запланировано к сдаче в 2011 году, введенные в эксплуатацию в 2008-2010 гг. составляют 40% (55 новостроек), в 2012 году – 10% (13 объектов).

В четвертом квартале 2010 года было введено в эксплуатацию более 13 новостроек в Киеве, а в более 11 новостройках проводились работы по вводу домов в эксплуатацию.

В четвертом квартале 2010 года заявленный ввод в эксплуатацию перенесли в 29 объектах на 1-3 квартала, из них 14 объектов эконом-класса, 11 – бизнесс-класса и 4 – премиум-класса.

Мониторинг рынка первичной недвижимости Киева осуществляет ИАП «Столичная недвижимость» ежемесячно на основании данных, предоставленных в отделах продаж инвестиционно-строительных компаний. В отчете проанализировано 136 объектов 58 компаний-операторов.

Криминал

Неизвестные угрожают осуществить сегодня еще серию взрывов в Макеевке Донецкой области, если им не выплатят деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Василий ФАРИННИК.

Он также информировал, что первый взрыв произошел сегодня в 4.37 в телефонной будке возле торгового центра “Плаза”, второй - в 5.05 за 600 м от места первого взрыва, возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь".

По словам В.ФАРИННИКА, в последнем случае взрывное устройство было заложено в урну для мусора. В результате обоих взрывов пострадавших нет, лишь повреждено имущество.

Также вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить крупную сумму денег «от людей, которые известны в Макеевке». В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.

В то же время, неизвестные угрожают, что в случае невыполнения требований, сегодня в 17.00 в разных местах Макеевки прогремят еще 5 взрывов.

Как отметил заместитель министра, учитывая ситуацию и для того, чтобы сработать на предубеждение и выявить преступников, в Макеевку направлены дополнительные силы милиции и взрывотехнические службы.

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Два уголовных дела, возбужденные в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО, объединили в одно.

Как сообщается на интернет-портале «5 канала», об этом заявил адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Игорь ФОМИН в эфире телеканала. Он уточнил, что речь идет о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью в рамках расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО.

«В этот понедельник впервые были проведены первые следственные действия: нас ознакомили с постановлениями следователя о назначении экспертиз, с новым составом следственной группы и с одним актом уже выполненной экспертизы. Объединили те дела, которые в народе назывались, как «дело Ющенко», то есть тот материал, который был выделен из дела Виктора Андреевича ЮЩЕНКО об отравлении, на сегодняшний день эти оба дела объединены и расследуются, как одно дело", - сказал И.ФОМИН.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря подразделением СБУ «Альфа» возле его дома в Киеве.

Раньше Ю.ЛУЦЕНКО было выдвинуто обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч.3 ст.365 УК Украины (превышение служебных полномочий, которое привело к тяжелым последствиям).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО выдвинуто обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст.364 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Ю.ЛУЦЕНКО содержится в Лукьяновском СИЗО.

Погода

Завтра в северных, центральных областях Украины, а ночью и в Одесской, Николаевской областях ожидается мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед.

В западных областях небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Украине ночью и утром местами туман. На дорогах восточной части и местами в западных областях гололедица. Ветер юго-восточный, в западной части северный, 5-10 м/с.

Температура в восточных областях ночью 10-15° мороза, в Луганской - до 20°, днем 4-9° мороза, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Карпатах на протяжении суток 3-8° мороза. На остальной территории ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (днем в Крыму и на юге Одесской области 4-9° тепла).

В Киевской области в пятницу ожидается мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла. В Киеве температура на протяжении суток около 0°.

(УНИАН)