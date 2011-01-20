Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ определил 2011 год как принципиальный в реформировании страны, сказал журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в 2010 году были заложены основы экономической стабильности, которые открывают возможности для экономических реформ, в частности - для системы внедрения таких реформ. Определено 21 направление реформирования в сферах энергетики, угольной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки и образования. Продвижение по этим направлениям будет служить критериями успеха реформ в Украине до конца 2011 года, отметил С.ЛЕВОЧКИН.

Схема внедрения таких реформ, отметил он, эффективно использовалась в некоторых странах Европейского Союза, а также в Казахстане.

Глава Администрации напомнил, что Президент Украины создал Совет по экономическому реформированию, в который входят высшие должностные лица страны и специалисты.

Еще одним приоритетом деятельности Президента, отметил С.ЛЕВОЧКИН, является развитие демократии в Украине – “чтобы не подвергать ревизии, а развивать достижения демократии”. В частности, Президент положительно оценил принятие закона о публичной информации, сказал глава АП.

Президент, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, также уделяет большое внимание “реформе справедливости”, то есть судебной ветви власти и уголовной юстиции. С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что в Венецианскую комиссию направлен законопроект относительно реформ в этой области.