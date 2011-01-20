КГГА согласовала места проведения массовых мероприятий 22 января

Столичная власть согласовала места проведения массовых мероприятий по случаю Дня Соборности Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, сегодня в мэрии состоялся согласительный совет с организаторами массовых мероприятий, которые запланированы в Киеве 22 января по случаю Дня Соборности Украины.

«В ходе продуктивного диалога с представителями общественных организаций разных политических взглядов нам удалось согласовать проведение всех массовых мероприятий. Мы охотно шли навстречу пожеланиям организаторов акций, поэтому никто не ограничен в возможности проявить свою гражданскую позицию. А благодаря конструктивному подходу, который проявили участниками совещания, ни одна организация не будет мешать другой», – сообщил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ.

Во время совещания часть поданных заявок была снята, а некоторые организаторы объединили свои мероприятия. Так, массовые мероприятия на Софийской площади станут общими для пяти политических объединений. Главным организатором этих мероприятий стал Украинский всемирный координационный совет, а ответственным за их проведение – Всеукраинское объединение «Батькивщина».

На Контрактовой площади пройдет мирное собрание ГО «Фронт Змин», тротуарная часть моста Патона станет местом проведения акции ГО БКБЗ «Спас», что будет символизировать воссоединение левобережной и правобережной Украины, а Украинская Народная Партия пронесет через центр Киева самый больший флаг Украины.

Представители Партии регионов будут возлагать венки возле памятников Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому. Предусматривается, что в этих мероприятиях примут участие Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ.

На Майдане Незалежности и на Крещатике будут проходить мероприятия, организованные городской властью. На Майдане состоится праздничный концерт, а вдоль Крещатика - от перекрестка с улицей Городецкого до перекрестка с улицей Богдана Хмельницкого - будет организована праздничная ярмарка, проинформировали в мэрии.