По делу об убийстве Коробчинского проводят 10 экспертиз – зампрокурора

Возбужденное 5 января уголовное дело по факту убийства в Одессе бизнесмена, лидера Партии промышленников и предпринимателей Украины Александра Коробчинского передано следственным отделом Приморского РОВД в Следственное управление облУВД и сейчас расследуется усиленной оперативно-следственной группой наиболее опытных криминалистов и оперативных работников Одесского облУВД.

Об этом сегодня заявил на пресс-конференции в Одессе первый заместитель прокурора Одесской области Александр МРИХИН, уточнив, что «с целью выяснения всех обстоятельств преступления проводится также свыше 10 судебно-медицинских и медико-криминалистических экспертиз».

Пор его словам, «за минувшие полмесяца правоохранители опросили свыше 50 свидетелей преступления и лиц, имевших какие-либо отношения с погибшим. Отрабатываются под надзором областной прокуратуры ряд версий преступления, даны соответственные письменные указания» руководству оперативно-следственной группы.

Вместе с тем, А.МРИХИН не стал уточнять в интересах следствия, какие именно версии отрабатываются.

Первый зампрокурора области добавил, что раскрываемость уголовных преступлений в Одесской области в минувшем году увеличилась на процентов, по сравнению с 2009 годом, однако около 9 тысяч преступлений все еще остаются нераскрытыми. При этом на четверть (22 процента) возросло число тяжких преступлений и на процентов - преступлений средней тяжести».

Как сообщал УНИАН, политик и бизнесмен, председатель ПППУ, экс-кандидат на должность мэра города А.Коробчинский был убит в центре Одессы вечером 5 января. Неизвестный киллер выпустил в него 12 пуль и скрылся с места преступления.

Через час большинство пуль были изъяты из тела в ходе хирургической операции в частной клинике «Интосана», но А.Коробчинский умер.

А.Коробчинский с 2002 по 2010 годы был депутатом Одесского горсовета. С 2003 занимал должность президента промышленно-строительной группы ”Интобуд”. Был соучредителем и совладельцем медиахолдинга «Репортер-медиа», который включает телеканал, информационное агентство и пресс-центр. 7 ноября 2009 года был избран председателем Партии промышленников и предпринимателей Украины. На выборах 2010 года баллотировался на должность мэра Одессы и занял третье место.